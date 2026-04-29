एशियाई किंग बाबर आजम ने T20 क्रिकेट में ठोका एक और शतक, अपनी टीम को दिलाई PSL के फाइनल में जगह
पाकिस्तान के बल्लेबाज बाबर आजम ने टी20 क्रिकेट में 13वां शतक ठोका है। वे पहले से ही पाकिस्तान ही नहीं, बल्कि एशिया के सबसे ज्यादा शतक टी20 क्रिकेट में जड़ने वाले बल्लेबाज हैं।
पाकिस्तान के बल्लेबाज बाबर आजम ने मंगलवार 28 अप्रैल को एक बार फिर से टी20 क्रिकेट में शतक जड़ा। टी20 क्रिकेट में बाबर आजम की ये 13वीं सेंचुरी थी। वे पहले से ही टी20 क्रिकेट में शतकों के मामले में एशियाई किंग हैं, जबकि अपने ही रिकॉर्ड को उन्होंने और मजबूत किया है। इतना ही नहीं, एक दमदार शतक के दम पर बाबर आजम ने अपनी टीम पेशावर जाल्मी को पाकिस्तान सुपर लीग यानी पीएसएल 2026 के फाइनल में पहुंचाया है। इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ बाबर आजम ने कमाल की पारी खेली।
बाबर आजम ने 57 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। हैरानी की बात ये रही कि बाबर आजम ने छक्के के साथ अपना शतक पूरा किया था। 59 गेंदों में 103 रनों की पारी खेलकर वे आउट हुए। 12 चौके और 4 छक्के बाबर आजम ने अपने इस पारी में जड़े। इसी दमदार पारी की बदौलत बाबर आजम की कप्तानी वाली टीम ने 221 रनों का स्कोर खड़ा किया था। उनके अलावा इस पारी में 41 रन कुसल मेंडिस ने बनाए थे, जबकि 16 गेंदों में 35 रन मोहम्मद हारिस ने बनाए थे। 20 रन एरोन हार्डी बनाकर आउट हुए। शादाब खान ने 3 विकेट इस्लामाबाद के लिए निकाले।
वहीं, 222 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए इस्लामाबाद युनाइटेड टीम 151 रन ही बना सकी और 18.4 ओवर में ढेर हो गई। इस तरह पेशावर जाल्मी ने 70 रनों से क्वालीफायर मैच को जीतकर फाइनल में प्रवेश कर लिया। हालांकि, इस्लामाबाद युनाइटेड के पास अभी भी फाइनल में पहुंचने का मौका है, क्योंकि उन्हें एलिमिनेटर 2 में एलिमिनेटर 1 की विजेता टीम से भिड़ना होगा। एलिमिनेटर 2 को जीतने वाली टीम को फाइनल का टिकट मिलेगा, जिन्हें रविवार 3 मई को पेशावर जाल्मी से खिताब के लिए भिड़ंत करनी होगी।
बाबर शतकों के मामले में एशियाई किंग
बाबर आजम टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक जड़ने वाले दूसरे बल्लेबाज हैं। बाबर आजम से आगे सिर्फ एक नाम है, जो क्रिस गेल का है और क्रिस गेल पाकिस्तानी बल्लेबाज से बहुत आगे हैं। क्रिस गेल ने टी20 क्रिकेट में 22 शतक जड़े हैं, जबकि 13 शतक बाबर आजम अब तक जड़ चुके हैं। तीसरे नंबर पर डेविड वॉर्नर हैं, जिन्होंने 10 शतक टी20 क्रिकेट में जड़े हैं। ऐसे में बाबर आजम सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, बल्कि शतकों के मामले में एशिया के किंग हैं। विराट कोहली और अभिषेक शर्मा 9-9 शतक जड़कर लिस्ट में शामिल हैं, लेकिन कई और बल्लेबाज भी 9-9 शतक टी20 क्रिकेट में जड़ चुके हैं।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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