लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए चिंता का सबब बन रहा ये 4 करोड़ी प्लेयर, इस सीजन कर रहा निराश
आईपीएल 2026 में लखनऊ सुपर जायंट्स के प्लेयर आयुष बदोनी उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। वे एक बार फिर सस्ते में पवेलियन लौट गए हैं। इस सीजन चार मैचों में उनके आंकड़े बेहद निराशाजनक हैं।
IPL 2026 के 19वें मुकाबले में गुजरात टाइटंस के खिलाफ एक बार फिर आयुष बदोनी ने खराब प्रदर्शन किया और सस्ते में पवेलियन लौट गए। युवा प्रतिभा आयुष से बड़ी पारी की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन वे सिर्फ 11 गेंदों में 9 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उन्होंने इस दौरान अपनी पारी में केवल एक चौका जड़ा। आयुष बदोनी की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वे नियमित तौर पर प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। आईपीएल 2026 की उनकी शुरुआत 1 अप्रैल को हुई थी, जहां उन्हें दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ बिना खाता खोले तीन गेंदों का सामना करने के बाद पवेलियन जाना पड़ा था। इसके बाद उन्होंने दूसरे मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ पांच अप्रैल को 9 गेंदों में 12 रन बनाए थे। 9 अप्रैल को कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ उन्होंने 34 गेंदों में 54 रन बनाए थे और इस पारी के बाद उम्मीद की जा रही थी कि बदोनी ने अपनी लय पकड़ ली है, लेकिन अगले ही मैच में आज रविवार 12 अप्रैल को फिर से 11 रन बनाकर सस्ते में पवेलियन लौट गए।
साल 2022 से लेकर अब तक ऐसा है बदोनी का प्रदर्शन
आयुष बदोनी पिछले चार सालों से लखनऊ की टीम का हिस्सा हैं। इस टीम में उनका यह पांचवां साल है। उन्होंने साल 2022 में जब लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम अस्तित्व में आई थी तब से जॉइन किया था। वे तब 20 लाख की बेस प्राइज पर खरीदे गए थे और अगले दो सालों तक भी उन्हें समान कीमत पर रिटेन किया गया था। हालांकि, साल 2025 के मेगा ऑक्शन में लखनऊ की टीम ने उन्हें चार करोड़ रुपये में अपने कैंप में शामिल किया और 2026 के आईपीएल के लिए भी इस कीमत पर रिटेन किया। आईपीएल 2025 में आयुष बदोनी ने लखनऊ की टीम के लिए शानदार प्रदर्शन करते हुए 14 मैचों में 32.9 की औसत और 148.2 की स्ट्राइक रेट के साथ कुल 329 रन बनाए थे। इस दौरान उन्होंने 2 अर्धशतकीय पारियां भी खेली थीं। साल 2024 में भी उन्होंने 14 मैचों में 235 रन बनाए थे और उनका स्ट्राइक रेट 137 का था और उन्होंने इस दौरान 2 अर्धशतक लगाए थे। 2023 का साल आयुष के लिए बेहद औसत रहा था और उन्होंने 15 मैचों में 138 की स्ट्राइक रेट से 238 रन बनाए थे। अपने पहले सीजन में 2022 में आयुष ने 13 मैच खेलकर 163 रन बनाए थे और इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 123 का था।
IPL में आयुष बदोनी के हर सीजन के आंकड़े
2022 में 13 मैचों में 161 रन
2023 में 15 मैचों में 238 रन
2024 में 14 मैचों में 235 रन
2025 में 14 मैचों में 329 रन
2026 में अब तक 4 मैचों में 75 रन (0, 12, 54, 9)
इस तरह साल दर साल आयुष के आंकड़े देखें तो उन्होंने आईपीएल में खुद को बेहतर किया है। लेकिन अब साल 2026 का सीजन उनके लिए अच्छा नहीं बीत रहा है। इस उभरती प्रतिभा से लखनऊ की टीम में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद कर रही है, लेकिन उन्होंने अब तक 4 मुकाबलों में सिर्फ 75 रन बनाए हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि यह प्लेयर क्या पिछले साल किए गए प्रदर्शन की तरह खुद को रिदम में ला पाता है या फिर पूरा सीजन इसी तरह गुजरता है। फिलहाल, लखनऊ के फैंस उनसे बेहतर प्रदर्शन प्रदर्शन की उम्मीद कर रहे हैं।
आईपीएल 2026 में आयुष बदोनी का खराब प्रदर्शन
दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 0 (3)
सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 12 (9)
कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ 54 (34)
गुजरात टाइटंस के खिलाफ 9 (11)
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
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विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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