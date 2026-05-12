दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स को कैसे दी मात? कप्तान अक्षर पटेल ने बताई मैच की हर एक बात
धर्मशाला में खेले गए मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स को धो डाला। इस मैच के बाद दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल ने बताया है कि मैच का असल में टर्निंग पॉइंट क्या था और कैसे इस मैच में उन्होंने कप्तानी की?
दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स के खिलाफ धर्मशाला में खेले गए मुकाबले में 211 रनों का लक्ष्य 19वें ओवर की आखिरी गेंद पर ही हासिल कर लिया। इस जीत से दिल्ली कैपिटल्स के प्लेऑफ्स में जाने के चांस बने हुए हैं। इस जीत में कप्तान अक्षर पटेल का भी योगदान रहा, जिन्होंने गेंदबाजी तो नहीं की, लेकिन बल्लेबाजी में रन जरूर बनाए। मैच के बाद अक्षर पटेल ने बताया है कि मैच का टर्निंग पॉइंट क्या था? इसके अलावा उन्होंने यह भी बताया कि स्पिनरों ने गेंदबाजी क्यों नहीं की?
अक्षर पटेल ने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी में कहा, "जाहिर है, जैसा कि मैं पिछले कुछ गेम से कह रहा हूं, मुख्य समस्या उन जरूरी पलों को गंवाना था। जब भी गेम के जरूरी पल आए, हम उनके गलत साइड पर खत्म हो रहे थे। तब भी, मैं कहता रहा कि यह एक बहुत अच्छी टीम है और हम अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं। बस गेम में एक या दो पलों की वजह से हम हार गए, लेकिन लंबे टूर्नामेंट में ऐसा होता है। हर दिन अलग होता है। ऐसे में हां, आज टीम जिस तरह से खेली, उससे बहुत खुश हूं और उम्मीद है कि हम इसे ऐसे ही जारी रख पाएंगे।"
कौन सा पल टर्निंग पॉइंट रहा? इस पर अक्षर ने कहा, "मुझे लगता है कि बॉल से पहले 3-4 ओवर में हमने 60 रन दिए। बीच के ओवरों में, जिस तरह से मुकेश कुमार और माधव तिवारी ने बॉलिंग की, उसने मुझे राजस्थान के गेम की थोड़ी याद दिला दी और मुझे लगता है कि वह एक बड़ा पल बन गया। फिर बैट से, मेरे और डेविड मिलर के बीच पार्टनरशिप ने चीज़ें संभालीं और उसके बाद आशुतोष शर्मा और माधव जैसे यंगस्टर्स ने गेम को खूबसूरती से खत्म किया।"
आज आपने खुद बॉलिंग नहीं की। इसके पीछे क्या सोच थी? इसको लेकर अक्षर बोले, "आज विकेट अलग तरह से बिहेव कर रहा था। पहले कुछ ओवर के बाद, खासकर जब आकिब नबी ने बॉलिंग की, मुझे लगा कि बॉल स्विंग भी कर रही है और सीम भी कर रही है। हमने शायद पहले 3-4 ओवर में सही एरिया में बॉलिंग नहीं की, लेकिन जब हमें एहसास हुआ कि फास्ट बॉलर्स के लिए मदद है, तो मुझे लगा कि स्पिन की ज्यादा जरूरत नहीं है। जब मैंने माधव और आकिब को एक्स्ट्रा ओवर दिए, तब भी बॉल के साथ कुछ हो रहा था। इसलिए मैंने सोचा कि अगर पेसर्स को मदद मिल रही है, तो मुझे खुद को लाने के बजाय उनका इस्तेमाल करते रहना चाहिए।"
अगर माधव रन देते तो शायद आपको बॉलिंग करनी पड़ती? इस पर अक्षर ने कहा, "जाहिर है, एक कैप्टन के तौर पर आप हमेशा बैकअप प्लान तैयार रखते हैं। अगर माधव पहले या दूसरे ओवर में रन देते, तो शायद आप मुझे बॉलिंग करते हुए देखते, लेकिन जो हुआ, अच्छे के लिए हुआ।" क्या आपने बस खुद पर भरोसा करने और खुलकर खेलने का फैसला किया? इसको लेकर अक्षर ने कहा, "नहीं, सच कहूं तो मैं इस इनिंग से पहले भी इसी माइंडसेट के साथ मैदान में उतर रहा था। आज बस समझ आ गया। क्रिकेट में आप अलग-अलग दौर से गुजरते हैं, लेकिन जरूरी है कि आप लगातार वही चीजें करते रहें। आज भी, मैंने बस अपने प्रोसेस पर भरोसा किया। मेरी थोड़ी किस्मत भी अच्छी थी - शायद सीजन की शुरुआत में वे कैच पकड़े गए होते, लेकिन आज किस्मत ने मेरा साथ दिया और एक ड्रॉप कैच हुआ, रन बने।"
पंजाब की मजबूत टीम के खिलाफ़ ऐसा नतीजा - यह दिल्ली के भविष्य के बारे में क्या कहता है? इसके जवाब में दिल्ली के कप्तान ने कहा, "जिस तरह से विकेट ने खेला और हमारे पास जैसे खिलाड़ी हैं, हमारी बेंच स्ट्रेंथ बहुत मज़बूत है। मुझे लगता है कि दिल्ली कैपिटल्स का भविष्य बहुत रोमांचक है। जिस तरह से ये युवा खिलाड़ी बड़े मौकों पर आगे आ रहे हैं, उससे एक कप्तान को बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है। मैंने पहले भी कहा था कि ये खिलाड़ी कई तरह से योगदान दे सकते हैं - बैटिंग, फील्डिंग, मैदान पर एनर्जी। और जब युवा खिलाड़ी दबाव में इस तरह खड़े होते हैं, तो यह टीम के लिए बहुत अच्छा संकेत है।"
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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