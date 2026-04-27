RCB से ऐसी हार मिली तो अक्षर पटेल के उड़े तोते, कप्तान ने कहा- मुझे समझ नहीं आया कि क्या हुआ

दिल्ली कैपिटल्स को आरसीबी के हाथों करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। दिल्ली की टीम सिर्फ 75 रनों पर खिमट गई थी। जानिए, हार के बाद कप्तान अक्षर पटेल ने क्या कुछ कहा?

अक्षर पटेल की कप्तानी वाली दिल्ली कैपिटल्स (डीसी) ने आईपीएल 2026 में हार की हैट्रिक लगा दी। डीसी को सोमवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के हाथों 9 विकेट से हार झेलनी पड़ी। आरसीबी से करारी हार मिलने पर अक्षर के तोते उड़ गए। उन्हें समझ नहीं आया कि दिल्ली की टीम अपने होम ग्राउंड पर क्यों बुरी तरह लड़खड़ा गई। डीसी अरुण जेटली स्टेडियम में 16.3 ओवर में 75 रनों पर ऑलआउट हो गई थी। डीसी ने पावरप्ले में 13 रन जोड़कर छह विकेट गंवाए। यह आईपीएल इतिहास में पावरप्ले का सबसे कम स्कोर है। दिल्ली की ओर से सर्वाधिक रन अभिषेक पोरेल (33 गेंद में 30) के बल्ले से निकले। डेविड मिलर ने 19 और काइल जैमीसन ने 12 रनों का योगदान दिया। आरसीबी की ओर से जोश हेजलवुड और भुवनेश्वर कुमार ने कातिलाना गेंदबाजी की। हेजलवुड ने 3.3 ओवर में 12 रन देकर चार शिकार किए और प्लेयर ऑफ द मैच रहे। भुवनेश्वर ने तीन ओवर में 5 रन खर्च किए और तीन विकेट चटकाए। जवाब में आरसीबी ने 6.3 ओवर में एक विकेट के नुकसान पर विजयी परचम फहराया। आरसीबी ने 81 गेंद बाकी रहते जीत हासिल की। यह आईपीएल में शेष गेंदों के लिहाज से दूसरी सबसे बड़ी जीत है।

'मुझे समझ नहीं आया कि क्या हुआ' दिल्ली ने सीजन में अब तक आठ मैच खेले हैं और पांच बार हार का सामना किया है। अक्षर ने आरसीबी से शिकस्त के बाद कहा, ''मुझे समझ नहीं आया कि क्या हुआ। लेकिन कहते हैं कि क्रिकेट में हर दिन आपको पूरी मेहनत करनी होती है। अगले मैच में हमें इसे भूलकर आगे बढ़ना होगा। आईपीएल एक बहुत मुश्किल टूर्नामेंट है। आप एक दिन के लिए भी नहीं सोच सकते कि चीजें आसानी से हो जाएंगी। आपको हर बार आकर अच्छा प्रदर्शन करना होता है। हां, मोमेंटम मायने रखता है लेकिन आप यह नहीं सोच सकते कि अगर ऐसा होता तो क्या होता। जो आपके सामने है उस पर ध्यान देना बेहतर है।'' दिल्ली को अगले मैच में राजस्थान रॉयल्स (आरआ) से भिड़ना है। यह मैच एक मई को जयपुर के मैदान पर खेला जाएगा।

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