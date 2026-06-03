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बाबर आजम समेत पाकिस्तान के कई धुरंधर हुए दूसरे ODI में फेल, ऑस्ट्रेलिया ने कर लिया हिसाब चुकता

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज के दूसरे मुकाबले में हार मिली है। इस तरह सीरीज 1-1 की बराबरी पर आ खड़ी हो गई है। नैथन एलिस ने दूसरे मैच में कहर बरपाया। 

बाबर आजम समेत पाकिस्तान के कई धुरंधर हुए दूसरे ODI में फेल, ऑस्ट्रेलिया ने कर लिया हिसाब चुकता

पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही तीन मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज के दूसरे मुकाबले में मेजबान पाकिस्तान को हार मिली। इस तरह अब ऑस्ट्रेलिया ने इस सीरीज में बराबरी कर ली है। तीसरा मुकाबला अब सीरीज डिसाइडर होगा। दूसरे मैच में पाकिस्तान की टीम 200 रनों से पहले ऑलआउट हो गई और 232 रनों के टारगेट को भी चेज नहीं कर पाई। बाबर आजम, सलमान अली आगा और साहिबजादा फरहान इस मुकाबले में बुरी तरह फेल रहे। ऑस्ट्रेलिया के लिए नैथन एलिस ने कहर बरपाया, जो प्लेयर ऑफ द मैच रहे, क्योंकि 4 विकेट उन्होंने चटकाए। शादाब खान की 71 रनों की पारी बेकार गई, क्योंकि उन्हें अन्य बल्लेबाजों से साथ नहीं मिला।

मैच की बात करें तो पाकिस्तान को पहली गेंद पर विकेट मिल गया था, जब एलेक्स कैरी को शाहीन अफरीदी ने बोल्ड कर दिया था। इसके बाद छोटी सी साझेदारी हुई थी, लेकिन दो और विकेट गिर गए थे। हालांकि, कैमरोन ग्रीन की 53 और कप्तान जोश इंग्लिस की 51 रनों की पारी के दम पर टीम 50 ओवर में 9 विकेट खोकर 231 रनों तक पहुंचने में सफल हुई। 31 रन ओलिवर पीक ने बनाए। पाकिस्तान के लिए कप्तान शाहीन अफरीदी ने 3 विकेट निकाले, जबकि 2-2 विकेट हारिस राउफ, अराफात मिन्हास और माज सदाकत ने निकाले।

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पाकिस्तान के सामने 232 रनों का लक्ष्य था, लेकिन मेजबान टीम 190 रनों पर ही ढेर हो गई और मुकाबला 41 रनों के अंतर से हार गई। इस मैच में पाकिस्तान की भी शुरुआत अच्छी नहीं रही थी। उन्होंने 4 रन पर पहला और 6 रन पर दूसरा विकेट गंवा दिया। इसके बाद 33 पर तीसरा और 44 रन पर चौथा विकेट गंवा दिया। इसके बाद टीम संभल नहीं पाई और लगातार अंतराल पर विकेट उनके गिरते चले गए, जिनसे टीम इस मैच में संभल ही नहीं पाई।

पाकिस्तान के लिए ऑलराउंडर शादाब खान ने 71 रनों की पारी खेली, जबकि विकेटकीपर गाजी घोरी ने 37 रन बनाए। 33 रन अराफात मिन्हास के बल्ले से भी आए। हालांकि, ये रन टीम को जीत दिलाने में काफी नहीं थे। ऑस्ट्रेलिया की टीम 44 ओवर में 190 रनों पर ही ढेर हो गई थी। ऑस्ट्रेलिया के लिए नैथन एलिस को 4 विकेट मिले, जबकि 3 विकेट मैथ्यू शॉर्ट ने चटकाए। एक-एक विकेट मैथ्यू कुहनेमन, एडम जैम्पा और तनवीर संघा को मिला। सीरीज का अंतिम मुकाबला 4 जून का लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में ही खेला जाएगा, जो कि सीरीज डिसाइडर होगा।

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


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अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


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