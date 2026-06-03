बाबर आजम समेत पाकिस्तान के कई धुरंधर हुए दूसरे ODI में फेल, ऑस्ट्रेलिया ने कर लिया हिसाब चुकता
पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज के दूसरे मुकाबले में हार मिली है। इस तरह सीरीज 1-1 की बराबरी पर आ खड़ी हो गई है। नैथन एलिस ने दूसरे मैच में कहर बरपाया।
पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही तीन मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज के दूसरे मुकाबले में मेजबान पाकिस्तान को हार मिली। इस तरह अब ऑस्ट्रेलिया ने इस सीरीज में बराबरी कर ली है। तीसरा मुकाबला अब सीरीज डिसाइडर होगा। दूसरे मैच में पाकिस्तान की टीम 200 रनों से पहले ऑलआउट हो गई और 232 रनों के टारगेट को भी चेज नहीं कर पाई। बाबर आजम, सलमान अली आगा और साहिबजादा फरहान इस मुकाबले में बुरी तरह फेल रहे। ऑस्ट्रेलिया के लिए नैथन एलिस ने कहर बरपाया, जो प्लेयर ऑफ द मैच रहे, क्योंकि 4 विकेट उन्होंने चटकाए। शादाब खान की 71 रनों की पारी बेकार गई, क्योंकि उन्हें अन्य बल्लेबाजों से साथ नहीं मिला।
मैच की बात करें तो पाकिस्तान को पहली गेंद पर विकेट मिल गया था, जब एलेक्स कैरी को शाहीन अफरीदी ने बोल्ड कर दिया था। इसके बाद छोटी सी साझेदारी हुई थी, लेकिन दो और विकेट गिर गए थे। हालांकि, कैमरोन ग्रीन की 53 और कप्तान जोश इंग्लिस की 51 रनों की पारी के दम पर टीम 50 ओवर में 9 विकेट खोकर 231 रनों तक पहुंचने में सफल हुई। 31 रन ओलिवर पीक ने बनाए। पाकिस्तान के लिए कप्तान शाहीन अफरीदी ने 3 विकेट निकाले, जबकि 2-2 विकेट हारिस राउफ, अराफात मिन्हास और माज सदाकत ने निकाले।
पाकिस्तान के सामने 232 रनों का लक्ष्य था, लेकिन मेजबान टीम 190 रनों पर ही ढेर हो गई और मुकाबला 41 रनों के अंतर से हार गई। इस मैच में पाकिस्तान की भी शुरुआत अच्छी नहीं रही थी। उन्होंने 4 रन पर पहला और 6 रन पर दूसरा विकेट गंवा दिया। इसके बाद 33 पर तीसरा और 44 रन पर चौथा विकेट गंवा दिया। इसके बाद टीम संभल नहीं पाई और लगातार अंतराल पर विकेट उनके गिरते चले गए, जिनसे टीम इस मैच में संभल ही नहीं पाई।
पाकिस्तान के लिए ऑलराउंडर शादाब खान ने 71 रनों की पारी खेली, जबकि विकेटकीपर गाजी घोरी ने 37 रन बनाए। 33 रन अराफात मिन्हास के बल्ले से भी आए। हालांकि, ये रन टीम को जीत दिलाने में काफी नहीं थे। ऑस्ट्रेलिया की टीम 44 ओवर में 190 रनों पर ही ढेर हो गई थी। ऑस्ट्रेलिया के लिए नैथन एलिस को 4 विकेट मिले, जबकि 3 विकेट मैथ्यू शॉर्ट ने चटकाए। एक-एक विकेट मैथ्यू कुहनेमन, एडम जैम्पा और तनवीर संघा को मिला। सीरीज का अंतिम मुकाबला 4 जून का लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में ही खेला जाएगा, जो कि सीरीज डिसाइडर होगा।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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