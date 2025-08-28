Ashwin is writing a different story not everyone can do this Why did Aakash Chopra say this अश्विन एक अलग कहानी लिख रहे, हर कोई ये नहीं कर सकता...आकाश चोपड़ा ने क्यों कहा?, Ipl Hindi News - Hindustan
अश्विन एक अलग कहानी लिख रहे, हर कोई ये नहीं कर सकता...आकाश चोपड़ा ने क्यों कहा?

पूर्व क्रिकेटर और कॉमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने आर अश्विन की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि दिग्गज स्पिनर एक अलग ही कहानी लिख रहे हैं, यह हर कोई नहीं कर सकता। उनके अगले सीजन में द हंड्रेड खेलने की चर्चा के बीच उन्होंने कहा कि आईपीएल के पैसों का मोह छोड़ना सबके बस की बात नहीं है।

Chandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीThu, 28 Aug 2025 05:03 PM
दिग्गज ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने बुधवार को आईपीएल से संन्यास का ऐलान किया। ब्रिटिश मीडिया में चर्चा है कि वह 'द हंड्रेड' क्रिकेट लीग के अगले सीजन में दिख सकते हैं। इस पर पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने उनकी तारीफ करते हुए कहा है कि यह अभूतपूर्व कदम होगा और ये दूसरे भारतीय खिलाड़ियों को भी इसके लिए प्रेरित कर सकता है।

चोपड़ा ने अपने यू-ट्यूब चैनल पर कहा, 'रविचंद्रन अश्विन ने आईपीएल को भी अलविदा कह दिया है और अब वह कह रहे हैं कि वह अब बाहर की अन्य लीग में खेलने के लिए जाएंगे। उनका आईपीएल करियर शानदार रहा है लेकिन हर अच्छी कहानी का एक अंत होता है, और उनकी कहानी यहां खत्म हुई। क्या इसका मतलब यह है कि दूसरे भारतीय खिलाड़ी भी दूसरे लीग में खेलने के लिए जाएंगे?'

आकाश चोपड़ा ने साथ में चाहकर भी आईपीएल नहीं छोड़ पाने की भारतीय क्रिकेटरों की मजबूरी और चुनौतियों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, ‘भारतीय खिलाड़ियों को दूसरी लीग में खेलने की इजाजत नहीं है ताकि आईपीएल का नयापन बचा रहे। अगर आपको बाहर जाना है और कहीं और खेलना है तो आपको न सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर होना पड़ेगा, बल्कि आईपीएल से भी रिटायर होना पड़ेगा। अगर आप आईपीएल के पैसों को टाटा-बॉय-बॉय कहते हैं तो आप कहीं और खेल सकते हैं।’

आर अश्विन को पिछली बार चेन्नई सुपर किंग्स ने 9.75 करोड़ रुपये में खरीदा था। इसका जिक्र करते हुए चोपड़ा ने कहा, 'वह कुछ बहुत ही अविश्वसनीय रूप से अलग कर रहे हैं। हर कोई यह नहीं कर सकता। अगर किसी को यहां अच्छा पैसा मिल रहा है तो वह क्यों छोड़ेगा? अश्विन एक अलग कहानी लिख रहे हैं।'

