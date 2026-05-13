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रोड पर गाड़ी एक ही स्पीड से नहीं चलाते, अश्विन ने अभिषेक को दी ये सलाह; रोहित-कोहली का दिया उदाहरण

Himanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
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अश्विन ने अभिषेक शर्मा को रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे बल्लेबाजों से परिस्थितियों के हिसाब से गेम खेलने की सीखने की सलाह दी है। अभिषेक जारी सीजन में अच्छी फॉर्म में हैं।

रोड पर गाड़ी एक ही स्पीड से नहीं चलाते, अश्विन ने अभिषेक को दी ये सलाह; रोहित-कोहली का दिया उदाहरण

सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा गुजरात टाइटंस के खिलाफ मुकाबले में फ्लॉप रहे। 169 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद की टीम 86 रन पर ही ऑलआउट हो गई। विस्फोटक बैटिंग यूनिट होने के बावजूद हैदराबाद की टीम के बल्लेबाजों ने निराश किया। मैच के बाद अश्विन ने अभिषेक शर्मा के बैटिंग अप्रोच पर सवाल खड़े किए। अश्विन का मानना है कि अभिषेक परिस्थितियों के हिसाब से खुद को ढाल नहीं रहे हैं। उन्होंने रोहित और कोहली का उदाहरण देकर अपनी बात रखी। अश्विन ने ये भी कहा कि अभिषेक हाईवे की तरह ट्रैफिक में भी एक ही स्पीड में गाड़ी चलाते हैं।

अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, ''हां, क्या अभिषेक शर्मा वह शॉट खेल सकते हैं? बिल्कुल खेल सकते हैं। लेकिन उनसे गलती कहाँ हुई? यह गाड़ी चलाने जैसा है, आप हाईवे पर 100 या 200 मील प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चला सकते हैं, लेकिन अगर आप ट्रैफिक जाम में वैसी ही गाड़ी चलाएंगे, तो किसी न किसी को चोट जरूर लगेगी। क्रिकेट में परिस्थितियां ही राज करती हैं। मैं अभिषेक शर्मा को उस गेंद पर एक रन लेकर दूसरे छोर पर जाते देखना चाहता हूं और पार्टनरशिप बनाएं।"

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उन्होंने आगे कहा, ''विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे दिग्गजों का सम्मान इसलिए किया जाता है क्योंकि वे परिस्थितियों को पढ़ते हैं और उसके अनुसार खुद को ढालते हैं। वे हर सड़क पर एक ही स्पीड से नहीं चलाते। इस मैच में सनराइजर्स हैदराबाद को टोटल चेज करना चाहिए था, लेकिन वे ऐसा नहीं कर पाए क्योंकि टॉप-3 ने जिम्मेदारी नहीं ली।"

गुजरात पहले स्थान पर

सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस पर गुजरात टाइटंस के खिलाफ इंडियन प्रीमियर लीग में धीमी ओवर गति बनाए रखने के लिए 12 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। आईपीएल ने एक बयान में कहा, ''आईपीएल की धीमी ओवर गति से संबंधित आचार संहिता के अनुच्छेद 2.22 के तहत उनकी टीम का इस सत्र का यह पहला अपराध था इसलिए कमिंस पर 12 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया।'' नरेन्द्र मोदी स्टेडियम में मंगलवार को खेले गए मैच में सनराइजर्स को गुजरात टाइटंस के हाथों 82 रन की करारी हार का सामना करना पड़ा था। गुजरात के 168 रन के जवाब में सनराइजर्स की टीम केवल 86 रन पर आउट हो गई थी।

तेज गेंदबाजों के तूफानी प्रदर्शन की बदौलत गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को मंगलवार को 82 रन से ध्वस्त कर आईपीएल में अपनी लगातार पांचवीं जीत हासिल की और कुल आठवीं जीत तथा 16 अंकों के साथ अंक तालिका में शीर्ष पर पहुंच गया। हैदराबाद इस हार के बावजूद तालिका में 14 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर है।

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh

हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)

हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।


परिचय और अनुभव

हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।


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