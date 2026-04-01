अर्शदीप सिंह के नाम दर्ज हुआ IPL का शर्मनाक रिकॉर्ड, सबसे लंबा ओवर डालने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में शामिल
11 गेंदों के लंबे ओवर को डालने के साथ ही अर्शदीप सिंह गेंदों के लिहाज से सबसे लंबा ओवर डालने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं। उन्होंने उस अनचाहे क्लब में एंट्री मारी है, जिसमें मोहम्मद सिराज, तुषार देशपांडे, शार्दुल ठाकुर, संदीप शर्मा, हार्दिक पांड्या शामिल हैं।
मुल्लापुर, न्यू चंडीगढ़ के यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स के बीच खेले गए मुकाबले में तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने एक शर्मनाक रिकॉर्ड अपने नाम किया है। गुजरात टाइटंस की पारी का 20वां ओवर डालने आए अर्शदीप सिंह ने ओवर को इतना लंबा खींच दिया कि उनके नाम अनचाहा रिकॉर्ड दर्ज हो गया। दरअसल, आखिरी ओवर में अर्शदीप सिंह की ओर से काफी अनियंत्रित गेंदबाजी देखने को मिली। उन्होंने 6 गेंदों के ओवर को 11 गेंदों का बना दिया। अर्शदीप सिंह ने इस ओवर में 6 लीगल डिलेवरी डालने के अलावा 5 दिशाहीन गेंदें भी फेंकी। उन्होंने ओवर में 4 वाइड और एक नो बॉल दिया। इस तरह उन्होंने अपने ओवर को 11 गेंदों के साथ कंप्लीट किया।
11 गेंदों के लंबे ओवर को डालने के साथ ही अर्शदीप सिंह गेंदों के लिहाज से सबसे लंबा ओवर डालने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं। उन्होंने उस अनचाहे क्लब में एंट्री मारी है, जिसमें मोहम्मद सिराज, तुषार देशपांडे, शार्दुल ठाकुर, संदीप शर्मा, हार्दिक पांड्या शामिल हैं। अर्शदीप सिंह आईपीएल में 11 गेंदों का ओवर डालने वाले 6वें गेंदबाज बन गए हैं।
आईपीएल में सबसे पहले 11 गेंदों का ओवर मोहम्मद सिराज ने साल 2023 में आरसीबी की ओर से खेलते हुए एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में मुंबई इंडियंस के खिलाफ डाला था। तब वे 19वें ओवर में गेंदबाजी करने आए थे। इसके बाद तुषार देशपांडे ने 2023 में ही चेन्नई के मैदान में लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ चौथे ओवर में 11 गेंदें फेंक दी थी। साल 2025 में केकेआर के खिलाफ शार्दुल ठाकुर ने 13वें ओवर में गेंदबाजी करते हुए 11 गेंदों का ओवर डाल दिया था। संदीप शर्मा के नाम भी यह अनाचाहा रिकॉर्ड 2025 में ही दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ दर्ज हुआ। तब वे राजस्थान रॉयल्स की ओर से पारी का 20वां ओवर डाल रहे थे। इस शर्मनाक रिकॉर्ड की सूची में हार्दिक पांड्या भी हैं। उन्होंने 2025 के आईपीएल सीजन में जीटी के खिलाफ गेंदबाजी करते हुए 8वें ओवर में 11 गेंदों का ओवर डाल दिया था। और अब 2026 में यह शर्मनाक रिकॉर्ड अर्शदीप सिंह के नाम दर्ज हुआ है।
आईपीएल में सबसे लंबा ओवर (गेंदों के हिसाब से):
11 - मोहम्मद सिराज बनाम एमआई, बेंगलुरु, 2023 (ओवर 19वां)
11 - तुषार देशपांडे बनाम एलएसजी, चेन्नई, 2023 (ओवर चौथा)
11 - शार्दुल ठाकुर बनाम केकेआर, कोलकाता, 2025 (ओवर 13वां)
11 - संदीप शर्मा बनाम डीसी, दिल्ली, 2025 (ओवर 20वां)
11 - हार्दिक पांड्या बनाम जीटी, वानखेड़े, 2025 (ओवर आठवां)
11 - अर्शदीप सिंह बनाम जीटी, मुल्लनपुर, 2026 (ओवर 20वां)*
आज के मैच की बात करें तो न्यू चंडीगढ़ में खेले गए मैच में पंजाब किंग्स ने गुजरात टाइटंस को 3 विकेट से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए जीटी ने 20 ओवर में 163 रनों का लक्ष्य दिया था, जिसे पंजाब किंग्स ने कूपर कोनोली की दमदार पारी की मदद से 19.1 ओवर में हासिल कर लिया।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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