IPL की रन बहाने वाली मशीन हैं अर्शदीप सिंह, लगातार तीन सालों में खाए इतने रन कि आंकड़े देख हो जाएंगे हैरान
अर्शदीप सिंह ने कल पहले ही ओवर में 16 रन खर्च कर दिए और 10 रन खर्च करते ही वे आईपीएल के इतिहास के ऐसे पहले गेंदबाज बन गए, जिन्होंने लगातार तीन आईपीएल सीजन में 500 या उससे अधिक रन खर्च किए हैं। इससे पहले ऐसा किसी भी गेंदबाज ने नहीं किया था।
पंजाब किंग्स के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने शनिवार को खेले गए लखनऊ बनाम पंजाब किंग्स मैच में एक शर्मनाक रिकॉर्ड अपने नाम किया। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेले गए मैच में अर्शदीप सिंह ने तीन ओवर की गेंदबाजी करते हुए 52 रन खर्चे और इस दौरान उनका इकोनॉमी रेट 17.30 का रहा। अर्शदीप सिंह ने कल पहले ही ओवर में 16 रन खर्च कर दिए और 10 रन खर्च करते ही वे आईपीएल के इतिहास के ऐसे पहले गेंदबाज बन गए, जिन्होंने लगातार तीन आईपीएल सीजन में 500 या उससे अधिक रन खर्च किए हैं। इससे पहले ऐसा किसी भी गेंदबाज ने नहीं किया था। अर्शदीप सिंह ने 2024, 2025 और 2026 के आईपीएल सीजन में लगातार 500 से अधिक रन खर्च किए हैं।
2024 से लेकर 2026 तक लगातार तीन सीजन में 500+ रन खर्चे
साल 2024 में अर्शदीप सिंह ने 14 मैच खेले थे जिसमें 19 विकेट हासिल करते हुए 505 रन खर्च कर दिए थे। विकटों के लिहाज से उनका वह सीजन अच्छा रहा था, लेकिन रन काफी ज्यादा खर्च कर दिए थे। सिंह ने साल 2025 में आईपीएल में 17 मैच खेले जिसमें 21 विकेट हासिल किए, लेकिन फिर भी उनकी गेंदबाजी में बल्लेबाजों ने 518 रन बना लिए। साल 2026 भी अर्शदीप सिंह के लिए अच्छा नहीं रहा और उन्होंने इस सीजन 14 मैच खेले जिसमें 541 रन खर्च करते हुए सिर्फ 14 हासिलि किए।
2019 में अर्शदीप सिंह ने शुरू किया था अपना IPL करियर
बता दें की अर्शदीप सिंह ने अपना आईपीएल करियर साल 2019 में शुरू किया था, जिसमें उन्होंने सिर्फ तीन मैच खेले थे और 109 रन खर्च कर दिए थे। उन्होंने तीन विकेट मिले थे। इसके बाद साल 2020 में सिर्फ आठ मैच खेले थे, जिसमें 218 रन खर्च थे और 9 विकेट चटकाए थे। 2021 में उन्होंने 12 मैच खेले थे जिसमें 342 रन देते हुए 18 विकेट हासिल किए थे। 2022 में अर्शदीप सिंह ने 14 मैच खेले थे और यह सीजन इनका अच्छा रहा था, जिसमें उन्होंने 385 रन देते हुए 10 विकेट हासिल किए थे। साल 2023 फिर से अर्शदीप सिंह के लिए खराब रहा था, लेकिन संयोग से वे इस सीजन 500 का आंकड़ा नहीं पार कर पाए थे। उन्होंने साल 2023 में 14 मैच खेले थे, जिसमें 17 विकेट लेते हुए 493 रन खर्च कर दिए थे।
ऐसा है उनका अब तक का पूरा आईपीएल करियर
अर्शदीप सिंह के पूरे आईपीएल करियर की बात करें तो उन्होंने अब तक 96 मैच खेले हैं, जिसमें से 111 विकेट 9.19 की इकोनॉमी और 18.31 की स्ट्राइक रेट के साथ लिए हैं। उन्होंने आईपीएल में दो बार चार विकेट हॉल हासिल किया है और एक बार फाइफर भी लिया है। यानी अर्शदीप सिंह का ओवरऑल करियर बेहतर रहा है, लेकिन पिछले 3 सालों में लगातार उन्होंने रन लीक किए हैं जो किसी भी आईपीएल फ्रैंचाइजी के लिए चिंता का सबब हो सकता है।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
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विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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