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अर्शदीप सिंह ने पूरा किया IPL में विकेटों का शतक, पंजाब किंग्स के लिए रच दिया इतिहास

Apr 16, 2026 08:02 pm ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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अर्शदीप सिंह ने पंजाब किंग्स के लिए आईपीएल में कमाल की उपलब्धि हासिल कर ली है। वे इस टीम के लिए इंडियन प्रीमियर लीग में 100 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं। अर्शदीप ने MI के खिलाफ मैच में ये उपलब्धि हासिल की।

अर्शदीप सिंह ने पूरा किया IPL में विकेटों का शतक, पंजाब किंग्स के लिए रच दिया इतिहास

IPL 2026 में भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह अच्छी लय में नजर नहीं आए थे। चार मैचों में दो ही विकेट उनको मिले थे, लेकिन मुंबई इंडियंस के खिलाफ उन्हीं के होम ग्राउंड पर अर्शदीप सिंह ने पावरप्ले में कहर बरपाया। पहले ओवर में रयान रिकेल्टन के सामने सिर्फ एक रन देने वाले अर्शदीप सिंह ने उन्हें अगले ओवर की पहली गेंद पर आउट कर दिया। इसी के साथ अर्शदीप सिंह के विकेटों की संख्या आईपीएल में 100 हो गई। इस तरह उन्होंने पंजाब किंग्स के लिए इतिहास रच दिया, क्योंकि उनसे पहले कोई भी गेंदबाज पंजाब के लिए विकेटों का शतक आईपीएल में नहीं लगा पाया था।

अर्शदीप सिंह आईपीएल में बतौर लेफ्ट आर्म पेसर 100 या इससे ज्यादा विकेट लेने वाले पांचवें गेंदबाज बन गए हैं। ट्रेंट बोल्ट ने 144, जयदेव उनादकट ने 114, आशीष नेहरा ने 106 और जहीर खान ने 102 विकेट आईपीएल में निकाले हुए हैं। अगली ही गेंद पर अर्शदीप सिंह ने अपने विकेटों की संख्या को 101 कर लिया था, क्योंकि सूर्यकुमार यादव को भी उन्होंने रयान रिकेल्टन के बाद चलता किया था। पिछली 11 आईपीएल पारियों में अर्शदीप सिंह पावरप्ले में विकेटलेस थे, लेकिन अब उनको एक नहीं, बल्कि लगातार दो गेंदों पर दो विकेट मिल गए हैं।

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अर्शदीप सिंह 87वां आईपीएल मैच खेलने उतरे हैं और सभी मैच उन्होंने पंजाब किंग्स के लिए ही खेले हैं। साल 2019 में उन्होंने आईपीएल में डेब्यू किया था और इसके बाद से वे पंजाब किंग्स का हिस्सा बने हुए हैं। इकॉनमी रेट उनके करियर का ज्यादा है, लेकिन औसत 27 के करीब का है। एक बार फाइव विकेट हॉल और दो बार फोर विकेट हॉल उन्होंने अपने आईपीएल करियर में प्राप्त किया है। इस सीजन की बात करें तो वह अभी तक लय में नहीं दिखे थे, क्योंकि पहले तीन मैचों में उनको एक भी सफलता नहीं मिली थी। चौथे मैच में दो विकेट मिले, लेकिन महंगे साबित हुए थे।

18 करोड़ में खरीदे थे अर्शदीप

पंजाब किंग्स ने अर्शदीप सिंह पर खूब निवेश किया है। यहां तक कि जब रिकी पोंटिंग टीम के हेड कोच 2025 के सीजन से पहले बने थे तो उन्होंने साफ कह दिया था कि उन्हें अर्शदीप सिंह टीम में चाहिए। अर्शदीप सिंह को 18 करोड़ रुपये में आरटीएम (राइट टू मैच कार्ड) के जरिए पंजाब किंग्स ने खरीदा था और 2026 के लिए भी रिटेन किया। पिछले साल टीम फाइनल तक पहुंची थी और अब वे चाहेंगे कि इस सीजन ट्रॉफी जीती जाए और ट्रॉफी न जीत पाने का सूखा समाप्त किया जाए।

Vikash Gaur

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Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


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विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


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मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


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अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


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