VIDEO: अर्शदीप सिंह फिर विवादों में, तिलक वर्मा को कहा ‘ओए अंधेरे’; MI के बल्लेबाज ने ऐसे दिया जवाब

वीडियो में तिलक वर्मा कहीं जाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में अर्शदीप सिंह उन्हें रोकते हैं और ‘ओए अंधेरे’ कहकर उन्हें अपनी तरफ बुलाते हैं। अर्शदीप सिंह यहीं नहीं रुकते, वह आगे तिलक से कहते हैं ‘सनस्क्रीन’ नहीं लगाई।

अपनी व्लॉगिंग और स्नैपचैट के चलते अर्शदीप सिंह मैदान के बाद अकसर चर्चाओं में रहते हैं। हाल ही में उनका एक वीडियो सामने आया है, जिसके बाद एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। पंजाब किंग्स का गुरुवार, 14 मई को मुकाबला धर्मशाला में मुंबई इंडियंस के खिलाफ था। इस मैच से पहले अर्शदीप सिंह का एक वीडियो सामने आया, वीडियो में तिलक वर्मा कहीं जाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में अर्शदीप सिंह उन्हें रोकते हैं और ‘ओए अंधेरे’ कहकर उन्हें अपनी तरफ बुलाते हैं। अर्शदीप सिंह यहीं नहीं रुकते, वह आगे तिलक से कहते हैं ‘सनस्क्रीन’ नहीं लगाई।

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तिलक वर्मा ने उस समय तो अर्शदीप सिंह की बातों का जवाब नहीं दिया, मगर जब वह मैदान पर उतरे तो उन्होंने अपने बल्ले से इसका जवाब दिया। पंजाब किंग्स के खिलाफ 75 रनों की मैच जिताऊ पारी खेली। इस पारी के बाद उनका जश्न मनाने का तरीका भी निराला था। उन्होंने मैच के बाद अपना सेलिब्रेशन किया, इस दौरान उन्होंने अपनी टी-शर्ट उठाई, जैसे कि वह अपना रंग दिखा रहे हो और अर्शदीप सिंह को उस कमेंट का जवाब दे रहे हो।

तिलक वर्मा ने अपनी इस मैच जिताऊ पारी के बाद पंजाब किंग्स की प्लेऑफ की उम्मीदों को अंधेरे में धकेल दिया है।

कैसा रहा PBKS vs MI मैच? शारदुल ठाकुर की धारदार गेंदबाजी बाद तिलक वर्मा के तूफानी अर्धशतक से मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स को छह विकेट से हरा दिया जो मेजबान टीम की लगातार पांचवीं हार है।

पंजाब के 201 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए प्ले ऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी मुंबई की टीम ने तिलक वर्मा (75 रन, 33 गेंद, छह चौके, छह छक्के) के तेजतर्रार अर्धशतक और विल जैक्स (10 गेंद में नाबाद 25, दो चौके, दो छक्के) के साथ उनकी पांचवें विकेट की 20 गेंद में 56 रन की अटूट साझेदारी से 19.5 ओवर में चार विकेट पर 205 रन बनाकर जीत दर्ज की। सलामी बल्लेबाज रेयान रिकेल्टन (48) ने भी उम्दा पारी खेली। तिलक ने शेरफेन रदरफोर्ड (20) के साथ भी चौथे विकेट के लिए 61 रन जोड़े।

इससे पहले सलामी बल्लेबाज प्रभसिमरन सिंह (57 रन, 32 गेंद, छह चौके, चार छक्के) ने अर्धशतक जड़ने के अलावा प्रियांश आर्य (22) के साथ पहले विकेट के लिए 50 और कूपर कोनोली (21) के साथ दूसरे विकेट के लिए 57 रन जोड़कर पंजाब को ठोस मंच प्रदान किया लेकिन शारदुल (39 रन पर चार विकेट) ने बीच के ओवरों में मुंबई को जोरदार वापसी दिलाई। दीपक चाहर ने भी 36 रन देकर दो विकेट चटकाए। अजमतुल्लाह उमरजई ने हालांकि अंत में 17 गेंद में दो चौकों और चार छक्कों से 38 रन की पारी खेलकर टीम का स्कोर आठ विकेट पर 200 रन तक पहुंचाया।