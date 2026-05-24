अर्जुन तेंदुलकर की ये क्वालिटी कर गई अश्विन को इंप्रेस; बोले- उनका सफर आसान नहीं है

अर्जुन तेंदुलकर का लखनऊ के लिए डेब्यू कमाल का रहा। उन्होंने प्रभसिमरन सिंह का बड़ा विकेट हासिल किया, मगर वह अपनी टीम को जिता नहीं पाए। श्रेयस अय्यर के शतक ने एलएसजी की मेहनत पर पानी फेर दिया।

सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर को हर कोई आईपीएल में खेलता देखना चाहता है, मगर उन्हें अभी तक बहुत की कम मौके मिले हैं। शनिवार, 23 मई की शाम उन्हें LSG vs PBKS मैच में लखनऊ सुपर जाएंट्स के लिए डेब्यू करने का मौका मिला। उन्होंने अपने पहले गेम में अपनी शानदार गेंदबाजी के दम पर हर किसी को प्रभावित किया। अर्जुन ने 4 ओवर के कोटे में सबसे कम 36 रन खर्च कर प्रभसिमरन सिंह का महत्वपूर्ण विकेट चटकाया। पूर्व भारतीय स्पिनर आर अश्विन को भी उनकी गेंदबाजी काफी पसंद आई। अश्विन ने मैच के बाद अर्जुन तेंदुलकर की जमकर तारीफ की।

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अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, "मैं उसकी स्किल के बारे में बात नहीं करूंगा। लेकिन उसका सफर आसान नहीं है क्योंकि उसकी तुलना हमेशा उसके पिता से होती रहती है। हालांकि, मैं उसके बारे में दो बातें कहूंगा — वह बहुत मेहनती है और किसी भी मुकाबले से पीछे नहीं हटता। बॉलिंग के बाद, वह आपको घूरता है। अगर आप उसे चौका या छक्का भी मारते हैं, तो वह और जोर से वापस आता है। ये दो खूबियां हैं जिनका क्रेडिट आपको उस बच्चे को देना होगा।"

अश्विन प्रभसिमरन के खिलाफ इस युवा खिलाड़ी की टैक्टिकल अवेयरनेस से खास तौर पर इम्प्रेस हुए। अपने पहले ओवर में, अर्जुन ने शॉर्ट-पिच बॉलिंग का असरदार इस्तेमाल किया और एक टॉप एज भी लगाया जिसे विकेटकीपर ऋषभ पंत पकड़ नहीं पाए।

अश्विन ने आगे कहा, "वह यॉर्कर असल में रिवर्स हो गई। मैंने सोशल मीडिया पर उनके यॉर्कर की बहुत प्रैक्टिस करते हुए वीडियो भी देखे। लेकिन एक चीज जिसने मुझे सच में इम्प्रेस किया, वह थी प्रभसिमरन को डाली गई बॉडीलाइन बाउंसर। यह बैटर के लिए कभी आसान नहीं होता। बॉल टॉप एज पर लगी और पंत कैच नहीं पकड़ सके, लेकिन अर्जुन ने कमजोरी पहचानी, प्लान को पूरा किया और फिर यॉर्कर भी अच्छी डाली। सीजन का अपना पहला गेम खेल रहे किसी खिलाड़ी के लिए यह बहुत इम्प्रेसिव था।"