अर्जुन तेंदुलकर की ये क्वालिटी कर गई अश्विन को इंप्रेस; बोले- उनका सफर आसान नहीं है
अर्जुन तेंदुलकर का लखनऊ के लिए डेब्यू कमाल का रहा। उन्होंने प्रभसिमरन सिंह का बड़ा विकेट हासिल किया, मगर वह अपनी टीम को जिता नहीं पाए। श्रेयस अय्यर के शतक ने एलएसजी की मेहनत पर पानी फेर दिया।
सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर को हर कोई आईपीएल में खेलता देखना चाहता है, मगर उन्हें अभी तक बहुत की कम मौके मिले हैं। शनिवार, 23 मई की शाम उन्हें LSG vs PBKS मैच में लखनऊ सुपर जाएंट्स के लिए डेब्यू करने का मौका मिला। उन्होंने अपने पहले गेम में अपनी शानदार गेंदबाजी के दम पर हर किसी को प्रभावित किया। अर्जुन ने 4 ओवर के कोटे में सबसे कम 36 रन खर्च कर प्रभसिमरन सिंह का महत्वपूर्ण विकेट चटकाया। पूर्व भारतीय स्पिनर आर अश्विन को भी उनकी गेंदबाजी काफी पसंद आई। अश्विन ने मैच के बाद अर्जुन तेंदुलकर की जमकर तारीफ की।
अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, "मैं उसकी स्किल के बारे में बात नहीं करूंगा। लेकिन उसका सफर आसान नहीं है क्योंकि उसकी तुलना हमेशा उसके पिता से होती रहती है। हालांकि, मैं उसके बारे में दो बातें कहूंगा — वह बहुत मेहनती है और किसी भी मुकाबले से पीछे नहीं हटता। बॉलिंग के बाद, वह आपको घूरता है। अगर आप उसे चौका या छक्का भी मारते हैं, तो वह और जोर से वापस आता है। ये दो खूबियां हैं जिनका क्रेडिट आपको उस बच्चे को देना होगा।"
अश्विन प्रभसिमरन के खिलाफ इस युवा खिलाड़ी की टैक्टिकल अवेयरनेस से खास तौर पर इम्प्रेस हुए। अपने पहले ओवर में, अर्जुन ने शॉर्ट-पिच बॉलिंग का असरदार इस्तेमाल किया और एक टॉप एज भी लगाया जिसे विकेटकीपर ऋषभ पंत पकड़ नहीं पाए।
अश्विन ने आगे कहा, "वह यॉर्कर असल में रिवर्स हो गई। मैंने सोशल मीडिया पर उनके यॉर्कर की बहुत प्रैक्टिस करते हुए वीडियो भी देखे। लेकिन एक चीज जिसने मुझे सच में इम्प्रेस किया, वह थी प्रभसिमरन को डाली गई बॉडीलाइन बाउंसर। यह बैटर के लिए कभी आसान नहीं होता। बॉल टॉप एज पर लगी और पंत कैच नहीं पकड़ सके, लेकिन अर्जुन ने कमजोरी पहचानी, प्लान को पूरा किया और फिर यॉर्कर भी अच्छी डाली। सीजन का अपना पहला गेम खेल रहे किसी खिलाड़ी के लिए यह बहुत इम्प्रेसिव था।"
अर्जुन तेंदुलकर लखनऊ सुपर जाएंट्स की टीम में आने से पहले 5 सीजन मुंबई इंडियंस के साथ रहे थे। 2023 में उनका डेब्यू हुआ था, मगर उन्हें ज्यादा मौके नहीं मिले। एमआई के लिए उन्होंने कुल चार मैच खेले, वहीं उन्होंने अपना पांचवां आईपीएल मुकाबला एलएसजी के लिए खेला। अर्जुन तेंदुलकर कमाल के गेंदबाज हैं, उन्हें आईपीएल में और ज्यादा मौके मिलने चाहिए।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें
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