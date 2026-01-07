Cricket Logo
अर्जुन तेंदुलकर और सानिया की शादी की तारीख पक्की, IPL 2026 से पहले सचिन के घर बजेगी शहनाई!

संक्षेप:

Arjun Tendulkar Wedding Date: महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर मार्च 2026 में शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। वह सानिया चंडोक से शादी रचाएंगे।

Jan 07, 2026 04:57 pm ISTMd.Akram लाइव हिन्दुस्तान
महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के घर आईपीएल 2026 से पहले शहनाई बजने वाली है। सचिन के बेटे अर्जुन तेंदुलकर की शादी की तारीख पक्की हो गई है। एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। अर्जुन मार्च में मंगेतर सानिया चंडोक से शादी रचाएंगे। दोनों की पिछले साल अगस्त में निजी समारोह में सगाई हुई थी। शादी में क्रिकेट जगत की चुनिंदा हस्तियां शिरकत करेंगी। दोनों परिवारों ने खास मेहमानों को न्योता देने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। बता दें कि ऑलराउंडर अर्जुन इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के आगामी सीजन के लिए लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) का हिस्सा हैं। उन्हें मुंबई इंडियंस (एमआई) ने ऑक्शन से पहले एलएसजी को ट्रेड किया था।

इस तारीख को होगी शादी!

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, एक सूत्र ने बताया कि मुंबई में शादी की रस्में तीन मार्च 2026 से शुरू होंगी। 26 वर्षीय अर्जुन और सानिया पांच मार्च को शादी के बंधन में बंधेंगे। समारोह में करीबी दोस्त और परिवार के लोग शरीक होंगे। गौरतलब है कि तेंदुलकर परिवार ने अर्जुन की सगाई को कई दिनों तक गोपनीय रखा था। सचिन ने रेडिट पर एएमए (आस्क मी एनीथिंग) सेशन में सगाई की पुष्टि की थी। जब एक फैन ने सचिन से पूछा कि क्या अर्जुन की वाकई सगाई हो गई है तो महान बल्लेबाज ने जवाब दिया, ''हां, उसकी सगाई हो गई है और हम सभी उसकी जिंदगी के नए सफर के लिए बहुत उत्साहित हैं।''

ये भी पढ़ें:अर्जुन को लेकर MI ने ठुकराई ये सलाह, योगराज का बड़ा दावा; सचिन से की तुलना

कौन हैं सानिया चंडोक?

सानिया चंडोक मशहूर बिजनेसमैन रवि घई की पोती हैं। उनका परिवार ग्रैविस ग्रुप चलाता है। यह ग्रुप भारत में फूड और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में बड़ा नाम है। घई परिवार इंटरकॉन्टिनेंटल होटल और लोकप्रिय आइसक्रीम ब्रांड ब्रुकलिन क्रीमरी का मालिक है। ग्रैविस ग्रुप भारत में बास्किन रॉबिन्स का भी संचालन करता है। सानिया ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से बिजनेस मैनेजमेंट की डिग्री ली है। वह ज्यादा लाइमलाइट में नहीं रहतीं। सानिया मिस्टर पॉज पेट स्पा एंड स्टोर एलएलपी में डायरेक्टर और पार्टनर हैं। पालतू जानवरों के लिए यह फर्म 2022 में शुरू की गई थी। मुंबई में इसके दो आउटलेट हैं।

मोहम्मद अकरम, लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। अकरम को पत्रकारिता में 8 साल से ज्यादा का अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं। अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। और पढ़ें
Arjun Tendulkar Sachin Tendulkar IPL 2026

