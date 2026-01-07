अर्जुन तेंदुलकर और सानिया की शादी की तारीख पक्की, IPL 2026 से पहले सचिन के घर बजेगी शहनाई!
Arjun Tendulkar Wedding Date: महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर मार्च 2026 में शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। वह सानिया चंडोक से शादी रचाएंगे।
महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के घर आईपीएल 2026 से पहले शहनाई बजने वाली है। सचिन के बेटे अर्जुन तेंदुलकर की शादी की तारीख पक्की हो गई है। एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। अर्जुन मार्च में मंगेतर सानिया चंडोक से शादी रचाएंगे। दोनों की पिछले साल अगस्त में निजी समारोह में सगाई हुई थी। शादी में क्रिकेट जगत की चुनिंदा हस्तियां शिरकत करेंगी। दोनों परिवारों ने खास मेहमानों को न्योता देने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। बता दें कि ऑलराउंडर अर्जुन इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के आगामी सीजन के लिए लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) का हिस्सा हैं। उन्हें मुंबई इंडियंस (एमआई) ने ऑक्शन से पहले एलएसजी को ट्रेड किया था।
इस तारीख को होगी शादी!
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, एक सूत्र ने बताया कि मुंबई में शादी की रस्में तीन मार्च 2026 से शुरू होंगी। 26 वर्षीय अर्जुन और सानिया पांच मार्च को शादी के बंधन में बंधेंगे। समारोह में करीबी दोस्त और परिवार के लोग शरीक होंगे। गौरतलब है कि तेंदुलकर परिवार ने अर्जुन की सगाई को कई दिनों तक गोपनीय रखा था। सचिन ने रेडिट पर एएमए (आस्क मी एनीथिंग) सेशन में सगाई की पुष्टि की थी। जब एक फैन ने सचिन से पूछा कि क्या अर्जुन की वाकई सगाई हो गई है तो महान बल्लेबाज ने जवाब दिया, ''हां, उसकी सगाई हो गई है और हम सभी उसकी जिंदगी के नए सफर के लिए बहुत उत्साहित हैं।''
कौन हैं सानिया चंडोक?
सानिया चंडोक मशहूर बिजनेसमैन रवि घई की पोती हैं। उनका परिवार ग्रैविस ग्रुप चलाता है। यह ग्रुप भारत में फूड और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में बड़ा नाम है। घई परिवार इंटरकॉन्टिनेंटल होटल और लोकप्रिय आइसक्रीम ब्रांड ब्रुकलिन क्रीमरी का मालिक है। ग्रैविस ग्रुप भारत में बास्किन रॉबिन्स का भी संचालन करता है। सानिया ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से बिजनेस मैनेजमेंट की डिग्री ली है। वह ज्यादा लाइमलाइट में नहीं रहतीं। सानिया मिस्टर पॉज पेट स्पा एंड स्टोर एलएलपी में डायरेक्टर और पार्टनर हैं। पालतू जानवरों के लिए यह फर्म 2022 में शुरू की गई थी। मुंबई में इसके दो आउटलेट हैं।
लेखक के बारे मेंMd.Akram
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।