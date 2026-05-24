अर्जुन तेंदुलकर ने किया पिता सचिन का सीना चौड़ा, 'क्रिकेट के भगवान' ने तारीफ में कह दी ये बात

अर्जुन तेंदुलकर ने लखनऊ सुपर जाएंट्स के लिए आईपीएल डेब्यू उनके सीजन के आखिरी मैच में किया। पूरा सीजन अपनी बारी आने का इंतजार करने के बाद अर्जुन ने अपनी स्किल एक बार फिर पूरी दुनिया को दिखाई। पिता सचिन का भी सीना चौड़ा हो गया।

अर्जुन तेंदुलकर को आखिरकार आईपीएल 2026 में एक मैच खेलने का मौका मिला और उन्होंने इस मुकाबले में ऐसा परफॉर्मेंस दिया कि पिता सचिन तेंदुलकर की छाती चौड़ी हो गई। अर्जुन तेंदुलकर को आईपीएल 2026 की नीलामी में लखनऊ सुपर जाएंट्स ने 30 लाख में खरीदा था। पूरा सीजन बेंच गर्म करने के बाद उन्हें एलएसजी के आखिरी लीग स्टेज मुकाबले में डेब्यू करना का मौका मिला। पंजाब किंग्स के खिलाफ उन्होंने धमाल मचा दिया। अर्जुन इससे पहले मुंबई इंडियंस के साथ थे, 2023 में उनका आईपीएल डेब्यू हुआ था।

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LSG vs PBKS मैच में दोनों टीमों ने मिलकर 396 रन बनाए, हर गेंदबाज की जमकर कुटाई हुई। मगर अर्जुन तेंदुलकर उन चुनिंदा गेंदबाजों में रहे जिन्होंने 10 से कम की इकॉनमी से रन खर्च किए।

अर्जुन तेंदुलकर ने अपने 4 ओवर के कोटे में मात्र 36 रन खर्च कर 1 विकेट चटकाया। यह विकेट उन्हें प्रभसिमरन सिंह के रूप में मिला, जिन्हें उन्होंने अपनी कातिलाना यॉर्कर पर आउट किया। अर्जुन को इससे पहले ही एक और विकेट मिल जाता, मगर विकेट के पीछे ऋषभ पंत मुश्किल कैच को पकड़ नहीं पाए।

अर्जुन तेंदुलकर की इस परफॉर्मेंस की तारीफ करते हुए पिता सचिन तेंदुलकर ने लिखा, ‘बहुत बढ़िया, अर्जुन। इस सीजन में जिस तरह से तुमने खुद को संभाला है, हमेशा अपनी काबिलियत पर भरोसा रखा, सब्र रखा, चुपचाप मेहनत की, और आखिरी मैच तक अपने मौके का इंतजार करने के बावजूद पॉजिटिव बने रहे, उस पर मुझे गर्व है। क्रिकेट में स्किल के साथ-साथ सब्र भी टेस्ट होता है, और तुमने आज दोनों को बहुत अच्छे से संभाला। अपने पैर जमीन पर रखो, और हमेशा की तरह खेल से प्यार करते रहो। हमेशा प्यार।’