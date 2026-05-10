अंशुल कंबोज ने कगिसो रबाडा से छीनी पर्पल कैप, अब ये हैं सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले टॉप 5 बॉलर
अंशुल कंबोज ने कगिसो रबाडा से IPL 2026 की पर्पल कैप छीन ली है। आईपीएल 2026 के 53वें मैच की पहली पारी के बाद कौन-कौन से गेंदबाज आईपीएल के इस सीजन के पर्पल कैप की रेस में हैं। उनके बारे में जान लीजिए।
चेन्नई सुपर किंग्स के पेसर और AK47 के नाम से फेमस अंशुल कंबोज ने साउथ अफ्रीका के दिग्गज और आईपीएल में गुजरात टाइटन्स के लिए खेल रहे पेसर कगिसो रबाडा से IPL 2026 की पर्पल कैप छीन ली है। अंशुल कंबोज ने कमाल की गेंदबाजी लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ मैच में की। दो विकेट उन्होंने निकाले। आईपीएल 2026 के 53वें मैच की पहली पारी के बाद कौन-कौन से गेंदबाज आईपीएल के इस सीजन के पर्पल कैप की रेस में हैं। उनके बारे में जान लीजिए।
अंशुल कंबोज सीएसके वर्सेस एलएसजी मैच से पहले तीसरे पायदान पर थे, लेकिन अब दो विकेट चटकाने के साथ वे पहले स्थान पर पहुंच गए हैं। 11 मैचों के बाद कगिसो रबाडा ने आईपीएल के 19वें सीजन में 18 विकेट निकाले हैं, जबकि अंशुल कंबोज के विकेटों की संख्या इतने ही मैचों के बाद 19 हो चुकी है। अंशुल कंबोज ने कगिसो रबाडा ही नहीं, बल्कि भुवनेश्वर कुमार को भी पीछे छोड़ा है, जो अब नंबर तीन पर खिसक गए हैं। भुवनेश्वर कुमार ने 10 मैचों में 17 विकेट रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी के लिए निकाले हैं।
आईपीएल 2026 के पर्पल कैप की रेस में चौथे पायदान पर लखनऊ सुपर जायंट्स के पेसर प्रिंस यादव हैं। प्रिंस यादव ने 11 मैचों में 16 विकेट निकाले हैं। वे इस मैच में अगर विकेट निकाले हैं तो शीर्ष पर भी पहुंच सकते हैं। टॉप 5 में आखिरी पायदान पर सनराइजर्स हैदराबाद के पेसर ईशान मलिंगा हैं, जिन्होंने 11 मैचों में 16 विकेट निकाले हैं। इस मैच में प्रिंस यादव खेल रहे हैं, जो अगर 4 विकेट लेते हैं तो अंशुल कंबोज को पीछे छोड़ सकते हैं, क्योंकि उनके विकेटों की संख्या 20 हो जाएगी।
|प्लेयर
|मैच
|ओवर
|विकेट
|औसत
|रन
|अंशुल कंबोज
|11
|39.4
|19
|19.21
|365
|कगिसो रबाडा
|11
|42.0
|18
|21.83
|393
|भुवनेश्वर कुमार
|10
|39.0
|17
|17.53
|298
|प्रिंस यादव
|11
|37.0
|16
|18.69
|299
|ईशान मलिंगा
|11
|38.2
|16
|22.63
|362
पर्पल कैप पहनने के बाद अंशुल कंबोज ने कहा, " यह काफी अच्छा विकेट है। यह थोड़ा धीमा विकेट है, लेकिन बाउंस अच्छा है और बॉल अच्छी तरह से आ रही है, इसलिए हम इस स्कोर (204) चेज़ कर सकते हैं। ऐसा ज़रूर लगता है कि यह पूरी इनिंग्स में ऐसा ही रहेगा। यह ज़्यादा धीमा नहीं होगा, क्योंकि बाउंस अच्छा है, इसलिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होनी चाहिए।"
शुरुआत में सभी गेंदबाजों ने रन लुटाए, लेकिन फिर कमबैक भी किया। इसको लेकर कंबोज ने कहा, "यह एक अच्छा कमबैक था। जब आप पहले पांच ओवर में रन बनाते हैं, तो बाकी फेज़ में कंट्रोल बनाए रखना और अच्छी तरह से वापस आना ज़रूरी है। सच में मेरी यही सोच है (राउंड द विकेट आते समय उनके सोचने के तरीके के बारे में। इससे मुझे यह ध्यान रखने में मदद मिलती है कि बैटर क्रीज़ के चारों ओर घूम रहा है या नहीं। मुझे लगता है कि यह स्कोर चेज़ किया जा सकता है।"
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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