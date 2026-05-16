अंशुल कंबोज के करियर की सबसे काली रात, 2.4 ओवर में लुटाए 63 रन! IPL इतिहास में ऐसा किसी के साथ नहीं हुआ
चेन्नई सुपर किंग्स के तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज ने लखनऊ सुपर जाएंट्स के खिलाफ हुए मुकाबले में मात्र 2.4 ओवर में 63 रन लुटाए। इस दौरान उनके नाम कई शर्मनाक रिकॉर्ड जुड़े। आईए इन रिकॉर्ड्स पर एक नजर डालते हैं-
IPL में कब किस खिलाड़ी को आसमान से जमीन तक का सफर तय करना पड़ सकता है, इसकी भविष्यवाणी कोई नहीं कर सकता। IPL 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स के तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज के लिए शुक्रवार, 15 मई की रात सबसे भयानक रातों में से एक रही होगी। लखनऊ सुपर जाएंट्स के खिलाफ हुए मुकाबले में उन्होंने मात्र 2.4 ओवर में 63 रन लुटाए। इस दौरान उन्हें एक भी विकेट नहीं मिला। कंबोज का इकॉनमी इस पारी में 23.60 का रहा। जी हां, ऐसे में उनके नाम कई शर्मनाक रिकॉर्ड जुड़े हैं। इस कुटाई के दौरान उनके साथ कुछ ऐसा भी हुआ जो आईपीएल इतिहास में किसी गेंदबाज के साथ नहीं हुआ।
लखनऊ के खिलाफ मिली 7 विकेट से हार में कंबोज ने मात्र 16 गेंदों में 63 रन दिए। यह अब IPL में CSK के किसी बॉलर का दूसरा सबसे महंगा स्पेल है। खलील अहमद लिस्ट में पहले पायदान पर है। उन्होंने आरसीबी के खिलाफ 2025 में 3 ओवर में 65 रन लुटाए थे।
IPL की एक पारी में CSK के गेंदबाज द्वारा दिए गए सबसे ज्यादा रन:
0/65 (3) – खलील अहमद बनाम RCB, बेंगलुरु, 2025
0/63 (2.4) – अंशुल कंबोज बनाम LSG, लखनऊ, 2026
0/62 (4) – लुंगी एनगिडी बनाम MI, दिल्ली, 2021
2/61 (4) – शार्दुल ठाकुर बनाम RCB, बेंगलुरु, 2024
0/60 (4) – सिमरजीत सिंह बनाम GT, अहमदाबाद, 2024
अंशुल कंबोज IPL इतिहास के सिर्फ दूसरे ऐसे बॉलर बन गए हैं जिन्होंने तीन या उससे कम ओवर फेंकते हुए एक मैच में 60 से ज्यादा रन दिए हैं। इस लिस्ट में दूसरे बॉलर खलील अहमद हैं, जिन्होंने 2025 में बेंगलुरु में RCB के ख़िलाफ़ 0/65 का स्कोर किया था।
कंबोज IPL गेम में दो बार एक ओवर में चार छक्के खाने वाले पहले बॉलर हैं। 17वें ओवर में पूरन ने चार छक्के लगाकर मैच को फिनिश किया तो उनसे पहले पारी के 5वें ओवर में मिचेल मार्श ने उन्हें लगातार चार गेंदों पर चार छक्के लगाए थे।
CSK के इस पेसर को LSG के बैट्समैन ने पूरे चेज के दौरान परेशान किया। उन्होंने जो 16 बॉल फेंकी, उनमें से 11 पर या तो चौका लगा या छक्का। इसका मतलब है कि उनकी 68.75 परसेंट बॉल बाउंड्री में गईं। कंबोज ने इनिंग्स में आठ छक्के दिए, और 2023 में अहमदाबाद में KKR के खिलाफ यश दयाल के साथ एक ही इनिंग्स में किसी बॉलर द्वारा दिए गए सबसे ज़्यादा छक्कों के IPL रिकॉर्ड की बराबरी कर ली।
कम से कम दो ओवर के सभी IPL स्पेल में, सिर्फ वॉशिंगटन सुंदर का बाउंड्री परसेंटेज सबसे खराब था। सुंदर ने 2024 में DC के खिलाफ दो ओवर में अपने 1/46 स्पेल के दौरान 12 गेंदों में 10 बाउंड्री दीं, जिसमें उनकी 83.33 प्रतिशत गेंदें बाउंड्री के लिए गईं।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें
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