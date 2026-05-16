IPL की एक पारी में सर्वाधिक छक्के खाने वाले गेंदबाज बने अंशुल कंबोज, की यश दयाल की बराबरी
शुक्रवार को खेले गए मैच में अंशुल ने जितने छक्के खाए वह इतिहास बन गया। अब वे आईपीएल के इतिहास में एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के खाने वाले गेंदबाजों की सूची में संयुक्त रूप से पहले स्थान पर आ गए हैं। उन्होंने यश दयाल की बराबरी कर ली है और संयुक्त रूप से इस पोजीशन में नंबर वन पर हैं।
आईपीएल 2026 के 59वें मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स के तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज के नाम कई बेहद शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज हुए। शुक्रवार 15 मई को खेले गए इस मैच में अंशुल कंबोज पूरी तरह से लय से बाहर दिखे। इस दौरान उनकी जमकर कुटाई हुई और बल्लेबाजों ने एक दो नहीं बल्कि आधा दर्जन से अधिक छक्के जड़ दिए। कल के मैच में अंशुल ने जितने छक्के खाए वह इतिहास बन गया। अब वे आईपीएल के इतिहास में एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के खाने वाले गेंदबाजों की सूची में संयुक्त रूप से पहले स्थान पर आ गए हैं। उन्होंने यश दयाल की बराबरी कर ली है और संयुक्त रूप से इस पोजीशन में नंबर वन पर हैं।
अंशुल की गेंदबाजी में लगे 8 छक्के, यश दयाल की बराबरी
शुक्रवार को लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में खेले गए मैच में 188 रनों के लक्ष्य को डिफेंड करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स के गेंदबाज अंशुल कंबोज ने 2.4 ओवर की गेंदबाजी में ही 63 रन खर्च कर दिए। इस दौरान उन्होंने एक दो नहीं बल्कि आठ छक्के खाए। अंशुल कंबोज के दो ओवर में चार-चार छक्के लगे। आठ छक्के खाने के साथ ही वे आईपीएल के इतिहास में एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के खाने वाले गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने यश दयाल की बराबरी कर ली है और संयुक्त रूप से पहले नंबर पर हैं। यश दयाल ने साल 2023 में गुजरात टाइटंस की ओर से खेलते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ एक पारी में 8 छक्के का लिए थे। यह उस मैच की बात है जिसमें रिंकू सिंह ने उनकी पांच लगातार गेंदों पर पांच छक्के जड़ दिए थे और इतिहास में नाम दर्ज कर दिया था।
अच्छा जा रहा था यह सीजन, लेकिन एक मैच ने बिगाड़ दिया
बता दें कि इस सीजन अंशुल कंबोज ने अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन एक काली रात ने उनका पूरा खेल बिगाड़ दिया। इस सीजन अंशुल के नाम 12 मैचों में 19 विकेट है और वे सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाजों की सूची में भुवनेश्वर कुमार और कगिसो रबाडा के बाद तीसरे स्थान पर हैं। उन्होंने इस सीजन अपनी गेंदबाजी से चेन्नई सुपर किंग्स को कई मैच भी जिताए हैं, लेकिन कल के मैच में ना जाने उनको क्या हो गया था कि गेंद ठिकाने पर गिरी ही नहीं। पिछले ओवर में चार छक्के खाने के बाद कप्तान ने इस उम्मीद से पारी का 17वां ओवर उनको फेकने के लिए दिया था कि वे वापसी करेंगे लेकिन ऐसा हो ना सका और अंशुल ने अपनी लगातार चार गेंदों पर और चार छक्के निकोलस पूरन के बल्ले से खा लिए और मैच वहीं पर समाप्त हो गया है। अंशुल कंबोज के लिए शुक्रवार तो इकाना स्टेडियम में खेला गया यह मैच काले अध्याय से कम नहीं था।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
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विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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