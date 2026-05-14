प्लेऑफ की तगड़ी रेस के बीच CSK को बड़ा झटका, स्टार पेसर जेमी ओवर्टन चोट की वजह से इंग्लैंड लौटे
चेन्नई सुपर किंग्स को आईपीएल 2026 के अहम पड़ाव पर तगड़ा झटका लगा है। शुरुआती लड़खड़ाहट के बाद प्लेऑफ की तरफ मजबूती से कदम बढ़ाती सीएसके के तेज गेंदबाज जेमी ओवर्टन चोट की वजह से अपने वतन इंग्लैंड लौट चुके हैं। उनकी दाहिनी जांघ में चोट लगी है।
चेन्नई सुपर किंग्स को आईपीएल 2026 के अहम पड़ाव पर तगड़ा झटका लगा है। शुरुआती लड़खड़ाहट के बाद प्लेऑफ की तरफ मजबूती से कदम बढ़ाती सीएसके के तेज गेंदबाज जेमी ओवर्टन चोट की वजह से अपने वतन इंग्लैंड लौट चुके हैं। उनकी दाहिनी जांघ में चोट लगी है।
चेन्नई सुपर किंग्स ने बुधवार की रात को सोशल मीडिया पर लिखा, ‘जेमी ओवर्टन की दाहिनी जांघ में इंजर है और वह आगे की जांच और मैनेजमेंट के लिए यूके लौटेंगे।’
सीएसके अभी पॉइंट्स टेबल में पांचवें पायदान पर है। उसने अभी तक 11 मैच खेले हैं जिनमें से 6 में उसे जीत मिली है और 5 में हार का सामना करना पड़ा है। प्लेऑफ में पहुंचने की उसकी उम्मीदें अभी जिंदा हैं। लीग चरण में अभी उसके 3 मैच बचे हैं और इनमें से एक भी हार से उसके प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदों को झटका लग सकता है। ऐसे अहम मौके पर जेमी ओवर्टन का चोटिल होना टीम को भारी पड़ सकता है।
चेन्नई सुपर किंग्स ने ये नहीं बताया है कि जेमी ओवर्टन कितने दिनों तक उपलब्ध नहीं रहेंगे। क्या वह लीग स्टेज में टीम के बचे हुए 3 मैचों में से कोई खेल भी सकेंगे या इस सीजन के बाकी हिस्सों के लिए बाहर हो चुके हैं। सीएसके को शुक्रवार को लखनऊ में लखनऊ सुपर जॉइंट्स के खिलाफ खेलना है और ये तो तय है कि इस मैच में जेमी ओवर्टन नहीं दिखेंगे।
ओवर्टन ने आईपीएल 2026 में 10 मैच खेले हैं जिनमें उनके नाम 14 विकेट हैं। वह टीम की तरफ से इस सीजन में दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। 11 मई को चेन्नई में लखनऊ सुपर जॉइंट्स के खिलाफ खेले गए मैच में वह प्लेयर ऑफ द मैच रहे थे। मुकाबले में उन्होंने 36 रन देकर 3 विकेट झटके थे। इसी से पता चलता है कि ओवर्टन की गैरमौजूदगी सीएसके के लिए कितना बड़ा झटका है।
चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल 2026 की शुरुआत से ही खिलाड़ियों की चोट की समस्या से जूझ रही है। बुधवार को ही उसने अपने एक अन्य चोटिल गेंदबाज रामकृष्ण घोष के रीप्लेसमेंट के तौर पर कर्नाटक के ऑलराउंडर मैकनिल हेडली नोरोन्हा को साइन किया था। इससे पहले सीएसके ने नाथ एलिस के रीप्लेसमेंट के तौर पर स्पेंसर जॉनसन को जोड़ा जो खुद चोट का शिकार हो गए।
धाकड़ पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी कॉफ इंजरी से पीड़ित थे। वह आईपीएल 2026 में अभी तक एक भी मैच नहीं खेले हैं। शुक्रवार को लखनऊ सुपर जॉइंट्स के खिलाफ मैच में भी वह नहीं दिखेंगे। सीएसके के प्रमुख तेज गेंदबाज खलील अहमद भी चोट की वजह से आईपीएल 2026 से बाहर हो चुके हैं। उनके अलावा स्टार बल्लेबाज आयुष म्हात्रे भी टूर्नामेंट के दौरान चोटिल होकर बाहर हो चुके हैं।
लेखक के बारे मेंChandra Prakash Pandey
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के इंचार्ज के रूप में कार्यरत हैं। टीवी और डिजिटल पत्रकारिता में करीब दो दशक का अनुभव रखने वाले चन्द्र प्रकाश को जटिल विषयों का सरल विश्लेषण करने में महारत हासिल है। बचपन में न्यूज के प्रति ऐसा प्रेम हुआ कि रात में रेडियो पर न्यूज बुलेटिन के दौरान पढ़ाई-लिखाई का अभिनय करते लेकिन कान और दिल-दिमाग ध्वनि तरंगों पर अटका रहता। तब क्या पता था कि आगे चलकर न्यूज की दुनिया में ही रचना-बसना है। रेडियो में कभी काम तो नहीं किया लेकिन उस विधा के कुछ दिग्गज प्रसारकों संग टीवी न्यूज की दुनिया में कदमताल जरूर किया। चन्द्र प्रकाश पाण्डेय ने टीवी पत्रकारिता से शुरुआत की। पेशे में पहला दशक टीवी न्यूज के ही नाम रहा जहां उन्होंने 'न्यूज24', 'श्री न्यूज', 'फोकस न्यूज', 'न्यूज वर्ल्ड इंडिया' और भोजपुरी न्यूज चैनल 'हमार टीवी' में अलग-अलग समय पर अलग-अलग भूमिकाएं निभाई। इस दौरान डेली न्यूज शो के साथ-साथ 'विनोद दुआ लाइव: आजाद आवाज' जैसे कुछ स्पेशल शो के लिए भी लेखन किया। अगस्त 2016 में उन्होंने 'नवभारत टाइम्स' के साथ डिजिटल जर्नलिज्म की दुनिया में कदम रखा। NBT में उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल, पॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स, कोर्ट से जुड़ी खबरों का लेखन-संपादन किया। इस दौरान उन्होंने लोकसभा और विधानसभा चुनावों समेत महत्वपूर्ण विषयों पर कई स्पेशल सीरीज भी लिखी जिनमें लीगल न्यूज एक्सप्लेनर्स 'हक की बात' की एक लंबी श्रृंखला भी शामिल है। मार्च 2025 से वह लाइव हिंदुस्तान में शब्दाक्षरों के चौके-छक्के जड़ रहे हैं।
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय मूल रूप से यूपी के देवरिया के रहने वाले हैं। गांव की मिट्टी में पलते-बढ़ते, खेत-खलिहान में खेलते-कूदते इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई की। उसके बाद मैथमेटिक्स का छात्र 'राजनीति कला है या विज्ञान?' में उलझ गया। बी.ए. और बी. एड. की पढ़ाई के बाद पत्रकारिता की ओर रुझान बढ़ा और मॉस कम्यूनिकेशंस में मास्टर्स किया। अभी भी सीखने-समझने का सतत क्रम जारी है।और पढ़ें
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