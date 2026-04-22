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ईशान किशन ने इस खिलाड़ी को दिया मैच का पूरा क्रेडिट, बोले- आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं है

Apr 22, 2026 07:43 am ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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सनराइजर्स हैदराबाद को आईपीएल 2026 की लगातार तीसरी जीत मिली है। अब 7 मैचों में एसआरएच ने चार मैच जीत लिए हैं और टीम पॉइंट्स टेबल में तीसरे स्थान पर है। इस मैच में अभिषेक शर्मा ने कमाल की पारी खेली।

ईशान किशन ने इस खिलाड़ी को दिया मैच का पूरा क्रेडिट, बोले- आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं है

सनराइजर्स हैदराबाद ने अब लय पकड़ ली है। आईपीएल 2026 में पहले चार मैचों में से 3 मैचों में हार झेलने वाली एसआरएच टीम अब लगातार तीन मैच जीत चुकी है। कप्तान ईशान किशन इस बात से खुश हैं। सनराइजर्स हैदराबाद ने मंगलवार 21 अप्रैल को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 242 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। इसमें अभिषेक शर्मा का तूफानी शतक शामिल था। यही कारण है कि कप्तान ईशान किशन ने कहा है का सारा क्रेडिट अभिषेक शर्मा को जाता है। उन्होंने हेनरिक क्लासेन की भी तारीफ की, जिन्होंने 13 गेंदों में ताबड़तोड़ 37 रन बनाए। 135 रनों की पारी अभिषेक शर्मा ने खेली, जो आईपीएल के इतिहास की टॉप 5 पारियों में शामिल हो गई है।

ईशान किशन ने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी में कहा, "अभी मैं क्या कहूं, अभिषेक ने पूरी इनिंग्स में जिस तरह बैटिंग की और क्लासेन ने उसे फिनिश किया, उसे देखते हुए, आपके पास कहने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं होता जब इस तरह के विकेट पर स्कोरबोर्ड पर 200 से ज़्यादा रन हों जहां बॉल पुरानी होने वाली हो। जब वह आता है तो नए बैट्समैन के लिए हिट करना आसान नहीं होता, लेकिन फिर भी, बहुत सारा क्रेडिट, मेरा मतलब है सारा क्रेडिट अभिषेक को जाता है।"

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कप्तान ने आगे बताया, “टीम में डिस्कशन बस यह पक्का करना है कि हम मैच दर मैच, एक बार में एक दिन पर ध्यान दें, और हमारी टीम में हर कोई हिट करना पसंद करे। हमें बस खुद को 2-3 बॉल देनी होती हैं, ताकि यह समझ सकें कि विकेट कैसा खेलने वाला है, किस तरह का बाउंस होने वाला है और हम बस अपना गेम खेलते हैं। हम इतना नहीं सोचते। हमारे पास इसके पीछे कोई प्लान नहीं है, लेकिन हम बस बॉल को देखते हैं और अपना गेम खेलते हैं।”

हर्ष को रोकने के पीछे क्या प्लान था? इस पर ईशान ने बताया, "मुझे लगता है कि मैं बस चाहता था कि बॉल और रन का रेश्यो जितना हो सके उतना अच्छा हो, जब बैटर ज़ोर से हिट करने की कोशिश कर रहा हो, इस तरह के विकेट पर यह आसान नहीं होता। और मैं हर्ष दुबे को जानता हूं, जब भी मैं उसे लेता हूं, वह अच्छी बॉल डालने में काबिल होता है। वह बहुत स्मार्ट बॉलर है और मैंने अभी उससे बात की और मैंने कहा कि तुम सबसे ज़रूरी ओवर डालोगे, लेकिन प्लान यह था कि जब ज़रूरत हो, जब टीम के दो सबसे अच्छे बैटर बैटिंग कर रहे हों, तो अपने बेस्ट बॉलर को लाओ और मुझे लगता है कि यह हमारे लिए काफी अच्छा काम आया।" हर्ष दुबे ने सिर्फ 2 ओवर की फेंके और कुल 3 विकेट अपने नाम किए। आखिरी ओवर में ही तीनों सफलताएं उन्हें मिलीं। ईशान मलिंगा ने चार विकेट अपने नाम किए और दिल्ली कैपिटल्स को झकझोर कर रख दिया।

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।


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विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।


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