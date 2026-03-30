RR VS CSK मैच में यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी पर निगाहें, जानिए पिछले साल कैसा रहा था दोनों का प्रदर्शन?
30 मार्च को राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला खेला जाएगा। यह मैच गुआहटी में शाम साढ़े सात बजे से शुरू होगा। इस मुकाबले में यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी की ओपनिंग जोड़ी पर सबकी निगाहें होंगी। जानिए पिछले साल दोनों का कैसा प्रदर्शन रहा था।
आईपीएल 2026 का तीसरा मुकाबला राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच सोमवार को खेला जाएगा। यह मैच गुआहटी के बारसापारा स्टेडियम में शाम साढ़े सात बजे से शुरू होगा। टॉस की प्रक्रिया 7 बजे पूरी की जाएगी। 30 मार्च को खेले जाने वाले इस मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स के दोनों युवा सलामी बल्लेबाजों पर निगाहें होंगी। पिछले सीजन आईपीएल के दूसरे हाफ में इन दोनों बल्लेबाजों ने राजस्थान रॉयल्स की ओर से सलामी बल्लेबाजी करनी शुरू की थी और धमाल मचाया था। वैभव सूर्यवंशी और जायसवाल दोनों ही बल्लेबाज एक-दूसरे को कॉम्प्लिमेंट करते हैं।
आईपीएल 2025 में बाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने शानदार प्रदर्शन किया था। भले ही उनकी टीम प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई नहीं कर पाई थी, लेकिन उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से दर्शकों को मैच देखने के लिए मोहित जरूर किया था। यशस्वी ने 2025 के आईपीएल सीजन में सभी 14 मैच खेले थे, जिसमें 43 की औसत और 159.71 की स्ट्राइक रेट के साथ कुल 559 रन बनाए थे। इस दौरान उन्होंने 6 अर्धशतकीय पारियां खेली थीं। उनका सर्वोच्च स्कोर 75 रन रहा था। जायसवाल ने पिछले सीजन 60 चौके और 28 छक्के जड़े थे।
साल 2025 में वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल में 14 साल की उम्र में डेब्यू करके इतिहास रच दिया था। वे सबसे कम उम्र में इस लीग में डेब्यू करने वाले खिलाड़ी बन गए थे। इतना ही नहीं, वैभव ने पिछले सीजन एक तेज तर्रार शतक जड़ा था। उनके द्वारा लगाया गया शतक आईपीएल का दूसरा सबसे तेज शतक है। सूर्यवंशी ने पिछले सीजन आईपीएल के कुल 7 मैच खेले थे, जिसमें 206.56 की ताबड़तोड़ स्ट्राइक रेट और 36 की औसत के साथ कुल 252 रन बनाए थे। इस दौरान उन्होंने एक शतक और एक अर्धशतक जड़ा था। वैभव का आईपीएल में सर्वोच्च स्कोर 101 रन है। वैभव ने अब तक खेले गए अपने सात मुकाबलों में चौकों से ज्यादा छक्के लगाए हैं। उन्होंने अब तक कुल 18 चौके और 24 छक्के जड़े हैं।
आईपीएल शुरू होने से पहले बीसीसीआई नमन अवार्ड समारोह के दौरान वैभव सूर्यवंशी ने कहा था कि उनका अगल लक्ष्य राजस्थान रॉयल्स को आईपीएल ट्रॉफी जिताना है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा था कि मैं क्रिस गेल के 175 रनों के आईपीएल के सर्वोच्च स्कोर के रिकॉर्ड को तोड़ना चाहता हूं। वहीं, जायसवाल ने लंबे समय में प्रतियोगी क्रिकेट में हिस्सा नहीं लिया है, ऐसे में उनके सामने अपना रिदम हासिल करने की चुनौती जरूर होगी, लेकिन फैंस चाहेंगे कि वे अच्छा प्रदर्शन करें और राजस्थान को जीत दिलाने में अपना योगदान दें।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
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विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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