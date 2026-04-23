पाकिस्तानी गेंदबाज ने चटकाई हैट्रिक, 3 गेंदों पर गिरे 4 विकेट; जानिए कैसे हुआ ये संभव?
पाकिस्तानी गेंदबाज ने PSL के मैच में हैट्रिक हासिल की। इतना ही नहीं, पारी की आखिरी 3 गेंदों पर 4 विकेट गिर गए। ये संभव कैसे हुआ? इसके बारे में जान लीजिए। अली रजा ने एक इतिहास भी पीएसएल में रच दिया है।
पाकिस्तान सुपर लीग यानी पीएसएल में बुधवार 22 अप्रैल को एक इतिहास लिखा गया। पाकिस्तान के एक तेज गेंदबाज ने हैट्रिक लेकर सनसनी मचाई। अली रजा ने पेशावर जाल्मी के लिए हैट्रिक लेकर तहलका मचाया। हैरानी की बात ये रही कि तीन गेंदों में सामने वाली टीम ने अपने चार विकेट खोए। इसके अलावा अली रजा पीएसएल के इतिहास में सबसे कम उम्र में हैट्रिक लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं।
पेशावर जाल्मी के गेंदबाज अली रजा ने कराची किंग्स के खिलाफ दमदार गेंदबाजी की। इस गेंदबाज की उम्र महज 18 साल का है। 4 ओवर में 41 रन देकर 4 विकेट अली रजा ने अपने नाम किए। हालांकि, विकेट उनको पारी के आखिर में मिले, क्योंकि 20वें ओवर की आखिरी तीन गेंदों में अली रजा ने अपनी हैट्रिक पूरी की, जो इस लीग में किसी भी गेंदबाज ने सबसे कम उम्र में हैट्रिक ली है।
अली रजा ने 20वें ओवर की चौथी गेंद पर खुशदिल शाह को हिट विकेट के तौर पर पवेलियन भेजा, जबकि अगली गेंद पर शाहिद अजीज को क्लीन बोल्ड कर दिया। आखिरी गेंद पर हसन अली के स्टंप्स भी अली रजा ने तहस-नहस कर दिए। इस तरह अली रजा ने हैट्रिक पूरी की। इसी मैच में एक और विकेट अली रजा ने चटकाई थी, लेकिन वह पारी की शुरुआत में ही उनको मिल गई थी। डेविड वॉर्नर को उन्होंने बोल्ड किया था।
कैसे गिरे 3 गेंदों में 4 विकेट?
अब आपको दिमाग में आ रहा होगा कि आखिर 3 गेंदों में 4 विकेट कैसे गिर गए? इसका जवाब ये है कि 3 लीगल गेंदों पर 4 विकेट गिरे। 20वें ओवर की चौथी गेंद जो अली रजा ने फेंकी। वह गेंद वाइड थी। उस गेंद पर कराची किंग्स के बल्लेबाजों ने रन लेने की कोशिश की और एक बल्लेबाज रन आउट हो गया। इसके बाद फिर से चौथी गेंद उन्होंने की तो बल्लेबाज हिट विकेट आउट हो गया। पांचवीं और छठी गेंद पर बल्लेबाज बोल्ड हो गए। इस तरह 3 गेंदों में 4 विकेट कराची किंग्स ने खो दिए।
मैच की बात करें तो डेविड वॉर्नर की कप्तानी वाली कराची किंग्स टीम ने 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 182 रन बनाए थे। जेसन रॉय ने 85 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली थी, जबकि 35 रन विकेटकीपर बल्लेबाज आजम खान ने बनाए थे। वहीं, 183 रनों का टारगेट बाबर आजम की कप्तानी वाली टीम पेशावर जाल्मी ने कुसल मेंडिस की 80 रनों की तूफानी पारी के दम पर 18.5 ओवर में हासिल कर लिया। 58 रन फरहान यूसुफ ने भी पेशावर जाल्मी के लिए बनाए।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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