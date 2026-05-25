IPL 2026 के बीच में क्या कप्तानी छोड़ने पर विचार कर रहे थे अजिंक्य रहाणे? सीजन के बाद किया खुलासा
IPL 2026 के बीच में क्या अपने और टीम के खराब प्रदर्शन की वजह से कप्तानी छोड़ने पर अजिंक्य रहाणे विचार कर रहे थे? इसके बारे में सीजन के आखिरी मैच के बाद उन्होंने खुलासा किया है।
कोलकाता नाइट राइडर्स टीम आईपीएल 2026 के प्लेऑफ्स में नहीं पहुंच पाई। सिर्फ 13 अंकों तक टीम सीमित रही और प्लेऑफ्स की रेस से उसी समय बाहर हो गई, जब राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को हराया। थोड़ा बहुत मौका मुंबई के जीतने पर केकेआर के पास प्लेऑफ्स में जाने का होता, लेकिन टीम आखिरी मैच में हार गई। शुरुआत में टीम खराब प्रदर्शन कर रही थी। उस दौरान क्या अजिंक्य रहाणे केकेआर की कप्तानी छोड़ने वाले थे? इसको लेकर रहाणे ने अब बात की है।
कोलकाता की टीम पहले 6 मैचों में से 5 मैच हार गई थी। इसके बाद कुछ मैच जीते तो लगा कि टीम प्लेऑफ्स में पहुंच सकती है, लेकिन नहीं पहुंच पाई। कप्तान अजिंक्य रहाणे पर दबाव बढ़ रहा था, क्योंकि वे खुद भी प्रदर्शन नहीं कर पा रहे थे और टीम भी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही थी। 37 साल के इस खिलाड़ी ने जवाब दिया कि वह कभी भी किसी चुनौती से पीछे नहीं भागे। इसलिए कप्तानी छोड़ने का विचार उनके मन में नहीं आया।
दिल्ली कैपिटल्स से आखिरी मैच में मिली हार के बाद अजिंक्य रहाणे ने कहा, “हम क्रिकेटर आज जहां हैं, फैंस की वजह से हैं। जब हम अच्छा करते हैं तो वे तारीफ करते हैं और जब हम बुरा करते हैं तो बुराई भी करते हैं। यह खेल का हिस्सा है। हर क्रिकेटर यह समझता है। अपनी बात करूं तो, मैंने हमेशा पॉजिटिव सोच के साथ क्रिकेट खेला है। मेरे लिए कैरेक्टर बहुत जरूरी है। मैं पीछे हटने वालों में से नहीं हूं। जब टीम संघर्ष करती है, तो वहीं आप अपना कैरेक्टर दिखाते हैं। प्रेशर आएगा, यह बहुत नैचुरल है। प्रेशर हमेशा उन लोगों पर होता है जिन्हें प्रिविलेज मिलता है। हर कोई प्रेशर नहीं झेल सकता। मेरे लिए सबसे ज़रूरी बात यह थी कि मैं मज़बूत रहूं और घबराऊं नहीं।”
उन्होंने आगे कहा, "यह बहुत आसान है कि 5-6 मैच हारने के बाद आपका मन अतीत या भविष्य में भटक जाए। आपके लिए पल में रहना जरूरी है। चीजें कभी भी बदल सकती हैं। हमने मैचों और कई दूसरी सीरीज में ऐसा बार-बार देखा है जहां चीज़ें एक पल में बदल जाती हैं। आपको वह रवैया और कैरेक्टर बनाए रखना होगा। जैसा मैंने कहा, मैं कभी किसी चीज से पीछे हटने वाला नहीं रहा, इसलिए ये विचार मेरे मन में कभी नहीं आए। मैंने टीम में सभी से कहा कि चीजें बदलने के लिए एक गेम लगेगा। हमें बस विश्वास करना है। हमें बस वही करते रहना है जो हम कर रहे हैं। हां, हमें कुछ बदलाव करने पड़े, लेकिन कोई बात नहीं। हमने माना कि हम अपनी क्षमता के हिसाब से नहीं खेले और आलोचना भी हुई। जब आप चीज़ों को नहीं मानते, तो परेशानियां बढ़ जाती हैं।"
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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