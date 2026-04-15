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KKR को फिर मिली करारी हार, कप्तान अजिंक्य रहाणे ने इनको बताया हार का असली गुनहगार

Apr 15, 2026 05:42 am ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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केकेआर को आईपीएल 2026 में अभी तक एक भी मैच में जीत नहीं मिली है। पांच में से चार मैच कोलकाता की टीम हार चुकी है। चौथी हार के बाद कप्तान अजिंक्य रहाणे ने बयान दिया है और बताया है कि वे कॉम्बिनेशन की वजह से हारे।

KKR को फिर मिली करारी हार, कप्तान अजिंक्य रहाणे ने इनको बताया हार का असली गुनहगार

कोलकाता नाइट राइडर्स यानी केकेआर को आईपीएल 2026 में अभी भी पहली जीत का इंतजार है। केकेआर ने इस सीजन पांच मैच खेल लिए हैं, जिनमें से चार मैचों में हार उनको मिली है और एक मैच बारिश में धुल गया था। एक पॉइंट ही केकेआर के खाते में हैं। मंगलवार 14 अप्रैल को सीएसके के खिलाफ उनको करारी हार मिली। इस हार के पीछे की वजह केकेआर के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने बताई है। उनका कहना है कि एक बल्लेबाज की जरूरत थी, जो मैच को आखिर तक ले जाए। इसके अलावा उन्होंने टीम कॉम्बिनेशन को भी हार का जिम्मेदार ठहराया है।

KKR के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी में कहा, "बिल्कुल। मुझे लगा कि बॉल से हमने सच में अच्छा किया। इस विकेट पर 190 का स्कोर सच में अच्छा था, खासकर पावरप्ले में जो उन्होंने बनाया, 70 के आस-पास रन। उसके बाद, 190 तक रोकना हमारी बॉलिंग यूनिट का कमाल का काम था। मुझे लगा कि शुरू में हमारी बैटिंग में, हमने पावरप्ले में सिर्फ 36 या 37 रन बनाए। मुझे लगा कि यह सच में जरूरी था। बीच का फेज, स्पिनरों को हिट करना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन इसके अलावा, विकेट सच में अच्छा था। हमें एक बैटर की जरूरत थी जो डीप तक बैटिंग करे और फिर आखिर में मैच ले जाए।"

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आपको कहां लगता है कि आपको और टाइट करने की ज़रूरत है? इस पर कप्तान रहाणे ने कहा, "मुझे लगता है कि कॉम्बिनेशन के हिसाब से, हमने सोचा, पिछले गेम में हमारा जो कॉम्बिनेशन था और यह सच में अच्छा था। मुझे लगता है कि इस समय यह मुश्किल है। हां, हम मैच नहीं जीत रहे हैं, यह मुश्किल है। हम सभी के लिए एक ग्रुप के तौर पर पॉजिटिव रहना, अपना सिर ऊंचा रखना, अपना आत्मविश्वास बनाए रखना, बस इस पल पर फोकस करना ज़रूरी है। हां, हमें ड्रेसिंग रूम में बैठकर कॉम्बिनेशन के बारे में सोचना होगा।"

'हमें पॉजिटिव रहना होगा'

उन्होंने बदलाव को लेकर कहा, "हम कोई भी बदलाव करें। कभी-कभी आप प्लेयर्स का साथ देते हैं, अगर रिज़ल्ट आपके पक्ष में जा रहे हैं, तो ठीक है, लेकिन अगर रिज़ल्ट आपके पक्ष में नहीं जा रहे हैं, तो आपको कॉम्बिनेशन के बारे में सोचना होगा, लेकिन इसके अलावा, मुझे लगा कि यह सब पॉज़िटिव रहने और अपना सिर ऊंचा रखने के बारे में है।" कार्तिक त्यागी ने अच्छी गेंदबाजी की, जिस पर रहाणे ने कहा, "मुझे लगता है कि सारा क्रेडिट उसे जाता है। मेरा मतलब है, वह नेट्स में बहुत मेहनत कर रहा है। वह बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है और एक बेहतरीन टैलेंट है। वह इस समय जिस पेस से बॉलिंग कर रहा है, वह कमाल की है। इसलिए मैं उसके लिए बहुत खुश हूं। हर एक गेम के साथ, वह अपनी स्किल्स में सुधार कर रहा है।"

स्पिन बॉलिंग पर रहाणे ने कहा, "हां, तीनों स्पिनर्स। मेरा मतलब है, अगर आप CSK के स्पिनर्स को भी देखें, तो उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की। बैट्समैन के लिए बड़े छक्के मारना आसान नहीं था जब तक कि आप बहुत फुल बॉलिंग न करें, यह आसान था। नहीं तो, इसे पीछे रखना और फिर पार करना बैट्समैन के लिए आसान ऑप्शन नहीं था। इसलिए मैंने सोचा कि दोनों तरफ से, स्पिनर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। हमें बस, जैसा कि मैंने कहा, अपना सिर ऊंचा रखना है और बस पॉजिटिव रहना है। वह आत्मविश्वास।"

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


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अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


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