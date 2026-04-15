KKR को फिर मिली करारी हार, कप्तान अजिंक्य रहाणे ने इनको बताया हार का असली गुनहगार
केकेआर को आईपीएल 2026 में अभी तक एक भी मैच में जीत नहीं मिली है। पांच में से चार मैच कोलकाता की टीम हार चुकी है। चौथी हार के बाद कप्तान अजिंक्य रहाणे ने बयान दिया है और बताया है कि वे कॉम्बिनेशन की वजह से हारे।
कोलकाता नाइट राइडर्स यानी केकेआर को आईपीएल 2026 में अभी भी पहली जीत का इंतजार है। केकेआर ने इस सीजन पांच मैच खेल लिए हैं, जिनमें से चार मैचों में हार उनको मिली है और एक मैच बारिश में धुल गया था। एक पॉइंट ही केकेआर के खाते में हैं। मंगलवार 14 अप्रैल को सीएसके के खिलाफ उनको करारी हार मिली। इस हार के पीछे की वजह केकेआर के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने बताई है। उनका कहना है कि एक बल्लेबाज की जरूरत थी, जो मैच को आखिर तक ले जाए। इसके अलावा उन्होंने टीम कॉम्बिनेशन को भी हार का जिम्मेदार ठहराया है।
KKR के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी में कहा, "बिल्कुल। मुझे लगा कि बॉल से हमने सच में अच्छा किया। इस विकेट पर 190 का स्कोर सच में अच्छा था, खासकर पावरप्ले में जो उन्होंने बनाया, 70 के आस-पास रन। उसके बाद, 190 तक रोकना हमारी बॉलिंग यूनिट का कमाल का काम था। मुझे लगा कि शुरू में हमारी बैटिंग में, हमने पावरप्ले में सिर्फ 36 या 37 रन बनाए। मुझे लगा कि यह सच में जरूरी था। बीच का फेज, स्पिनरों को हिट करना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन इसके अलावा, विकेट सच में अच्छा था। हमें एक बैटर की जरूरत थी जो डीप तक बैटिंग करे और फिर आखिर में मैच ले जाए।"
आपको कहां लगता है कि आपको और टाइट करने की ज़रूरत है? इस पर कप्तान रहाणे ने कहा, "मुझे लगता है कि कॉम्बिनेशन के हिसाब से, हमने सोचा, पिछले गेम में हमारा जो कॉम्बिनेशन था और यह सच में अच्छा था। मुझे लगता है कि इस समय यह मुश्किल है। हां, हम मैच नहीं जीत रहे हैं, यह मुश्किल है। हम सभी के लिए एक ग्रुप के तौर पर पॉजिटिव रहना, अपना सिर ऊंचा रखना, अपना आत्मविश्वास बनाए रखना, बस इस पल पर फोकस करना ज़रूरी है। हां, हमें ड्रेसिंग रूम में बैठकर कॉम्बिनेशन के बारे में सोचना होगा।"
'हमें पॉजिटिव रहना होगा'
उन्होंने बदलाव को लेकर कहा, "हम कोई भी बदलाव करें। कभी-कभी आप प्लेयर्स का साथ देते हैं, अगर रिज़ल्ट आपके पक्ष में जा रहे हैं, तो ठीक है, लेकिन अगर रिज़ल्ट आपके पक्ष में नहीं जा रहे हैं, तो आपको कॉम्बिनेशन के बारे में सोचना होगा, लेकिन इसके अलावा, मुझे लगा कि यह सब पॉज़िटिव रहने और अपना सिर ऊंचा रखने के बारे में है।" कार्तिक त्यागी ने अच्छी गेंदबाजी की, जिस पर रहाणे ने कहा, "मुझे लगता है कि सारा क्रेडिट उसे जाता है। मेरा मतलब है, वह नेट्स में बहुत मेहनत कर रहा है। वह बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है और एक बेहतरीन टैलेंट है। वह इस समय जिस पेस से बॉलिंग कर रहा है, वह कमाल की है। इसलिए मैं उसके लिए बहुत खुश हूं। हर एक गेम के साथ, वह अपनी स्किल्स में सुधार कर रहा है।"
स्पिन बॉलिंग पर रहाणे ने कहा, "हां, तीनों स्पिनर्स। मेरा मतलब है, अगर आप CSK के स्पिनर्स को भी देखें, तो उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की। बैट्समैन के लिए बड़े छक्के मारना आसान नहीं था जब तक कि आप बहुत फुल बॉलिंग न करें, यह आसान था। नहीं तो, इसे पीछे रखना और फिर पार करना बैट्समैन के लिए आसान ऑप्शन नहीं था। इसलिए मैंने सोचा कि दोनों तरफ से, स्पिनर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। हमें बस, जैसा कि मैंने कहा, अपना सिर ऊंचा रखना है और बस पॉजिटिव रहना है। वह आत्मविश्वास।"
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विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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