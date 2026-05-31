IPL Final Ahmedabad Weather: क्या बारिश करेगी फाइनल का मजा किरकिरा? मैच धुला तो क्या होगा? जानिए
RCB vs GT IPL 2026 Final Ahmedabad Weather: आईपीएल 2026 का फाइनल आज आरसीबी और जीटी के बीच अहमदाबाद में खेला जाएगा। क्या इस खिताबी मैच पर बारिश का साया है? अहमदाबाद में आज के मौसम के बारे में जान लीजिए और ये भी जान लीजिए कि अगर बारिश के कारण मैच धुला तो क्या होगा?
RCB vs GT IPL 2026 Final Ahmedabad Weather: अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटन्स के बीच आईपीएल 2026 का फाइनल खेला जाएगा। फैंस को डर सता रहा है कि क्या आरसीबी वर्सेस जीटी आईपीएल फाइनल पर बारिश का साया है? इसका जवाब आपको इस स्टोरी में मिल जाएगा। साथ ही साथ आप ये भी जान लीजिए कि अगर बारिश में मैच धुला तो फिर क्या होगा? क्या अगले दिन मैच आयोजित होगा या फिर दोनों को जॉइंट विनर घोषित किया जाएगा? नियम क्या कहते हैं? ये जान लीजिए। अगर आप इस फाइनल को लाइव देखने वाले हैं तो अहमदाबाद में आज के मौसम के बारे में आपको जानना जरूरी है।
एक्यूवेदर की रिपोर्ट की मानें तो अहमदाबाद में मैच के टॉस के टाइम से कई घंटे पहले से लेकर मैच खत्म होने के कई घंटे बाद तक बारिश का अनुमान एक फीसदी भी नहीं है। शाम को सात बजे भी तापमान 39 डिग्री सेल्शियस के करीब होगा, जबकि जैसे-जैसे मैच आगे बढ़ेगा थोड़ा सा तापमान नीचे आएगा। रात को 10 बजे के आसपास भी 34 डिग्री तक ही तापमान रहेगा, जिससे गर्मी और उमस होने की संभावना है। जो टीम रन चेज करेगी, उसको फायदा मिलने के चांस हैं, लेकिन ओस फैक्टर नहीं होगी।
हालांकि, बीबीसी वेदर की रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि मैच के शुरू होने के समय पर 17 फीसदी बारिश का अनुमान है, लेकिन अगले कुछ घंटे मौसम साफ रहेगा। हालांकि, एक बार फिर से बारिश का अनुमान रात को साढ़े 10 बजे के आसपास है, जो महज 6 फीसदी है। ऐसे में फैंस को ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। हालांकि, भारतीय मौसम विभाग ने भी येलो अलर्ट अहमदाबाद के लिए जारी किया है, लेकिन बहुत कम बारिश का अनुमान वहां भी लगाया गया है। ऐसे में फैंस को इंतजार रहेगा कि थोड़ी बहुत बूंदा-बांदी हो तो भी मैच पूरा खेला जाए।
अब बात करते हैं कि आज यानी रविवार 31 मई को अगर बारिश ने खलल डाला और आईपीएल 2026 का फाइनल मैच आयोजित नहीं हुआ तो फिर नतीजा कैसे निकलेगा? सबसे पहला जवाब तो इसका यह है कि फाइनल के लिए अतिरिक्त समय है। कम से कम 5-5 ओवर का मैच आयोजित होना चाहिए। इसके अलावा बारिश के कारण मैच नहीं खेला जाता है तो फिर एक जून को इसके लिए रिजर्व डे भी होगा, जहां पूरा मैच खेला जाएगा। अगर कल भी बारिश आई तो फिर दोनों को संयुक्त विजेता घोषित कर दिया जाएगा। इस तरह फैंस को चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज ही पूरा मैच आपको देखने को मिलने वाला है।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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