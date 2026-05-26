क्वालीफायर 1 से पहले कोच ने खोला GT की कामयाबी का राज, जिससे बाकी टीमें खाती हैं खौफ
RCB vs GT Qualifier 1 से पहले गुजरात टाइटन्स के असिस्टेंट कोच विजय दहिया ने कहा है कि तेज गेंदबाजी धर्मशाला में मुख्य हथियार होगी और उनके पास दो ऐसे खतरनाक गेंदबाज हैं, जो एक दूसरे को समझते हैं।
IPL 2026 का क्वालीफायर 1 आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटन्स के बीच धर्मशाला में खेला जाना है। मुकाबला जीतने वाली टीम फाइनल में पहुंचेगी। इस मुकाबले से पहले जीटी के असिस्टेंट कोच विजय दहिया ने अपनी टीम का विनिंग सीक्रेट बताया है। गुजरात की टीम हाफ स्टेज तक सातवें नंबर पर थी, लेकिन लीग फेज के समापन के बाद दूसरे पायदान पर है, जिसे फाइनल में जाने के दो मौके मिलने वाले हैं। आरसीबी के खिलाफ बड़े मैच से पहले विजय दहिया ने माना है कि सिलेक्शन में निरंतरता ही उनकी टीम की सफलता का राज है। उन्होंने यह भी कहा है कि तेज गेंदबाज धर्मशाला में कहर बरपाएंगे।
तेज गेंदबाजों को ही देखें तो गुजरात टाइटन्स के पास इस सीजन का बेस्ट अटैक है। जीटी के तेज गेंदबाजों ने सबसे ज्यादा विकेट (79) चटकाए हैं। सबसे अच्छा औसत (22.93), सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट (14.9), सबसे अच्छा इकॉनमी रेट (9.18) और यहां तक कि डॉट बॉल परसेंटेज (43.6) भी जीटी का सबसे अच्छा है। चार तेज गेंदबाज गुजरात के इस सीजन सबसे ज्यादा विकेट निकालने वाले टॉप 20 गेंदबाजों में शामिल हैं। आरसीबी की बात करें तो उनके पेसर्स ने भी कमाल किया है, लेकिन उनका इस सीजन तीसरा सबसे बेस्ट पेस अटैक है। वे अब तक 66 विकेट निकाल चुके हैं। औसत 27.37 का है और इकॉनमी रेट 9.82 का है।
क्वालीफायर 1 की पूर्व संध्या पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में विजय दहिया ने कहा, "मुझे लगता है कि आखिर में, आप टीमों को बोर्ड पर रन बनाते हुए देखते हैं, लेकिन आखिर में आपके पास एक सॉलिड बॉलिंग यूनिट होनी चाहिए और वही हमारे पास है, लेकिन दूसरी चीज जो बहुत जरूरी है अगर आप दोनों टीमों में देखें, तो बॉलिंग यूनिट में कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा है और बॉलर्स में वह सेल्फ-बिलीफ और कैप्टन या मैनेजमेंट का उन बॉलर्स या बॉलिंग यूनिट में विश्वास, आप दोनों टीमों में शायद ही कोई बदलाव देखते हैं और मुझे लगता है कि यही काम आता है।"
आरसीबी के पास भुवनेश्वर कुमार और जोश हेजलवुड का पेस कॉम्बिनेशन है, जबकि जीटी के पास मोहम्मद सिराज और कगिसो रबाडा जैसे खतरनाक गेंदबाज हैं। भुवी और हेजलवुड ने 36 विकेट अब तक मिलकर निकाले हैं, जबकि सिराज और रबाडा ने 41 शिकार किए हैं। दहिया ने कहा कि लंबे टूर्नामेंट में फास्ट बॉलिंग पार्टनर्स के बीच समझ और केमिस्ट्री एक मुख्य अंतर पैदा करती है।
विजय दहिया ने कहा, "वह (सिराज) जिस तरह का कैरेक्टर है, वह अपनी सारी एनर्जी एक गोल पर लगाता है। मुझे लगता है कि यह बहुत जरूरी है और दूसरी तरफ भी उसके पास एक बहुत काबिल पार्टनर है। दोनों (सिराज और रबाडा) के बीच केमिस्ट्री जबरदस्त है, सिर्फ़ मैदान पर ही नहीं, बल्कि मैदान के बाहर भी। मुझे लगता है कि वे एक-दूसरे को समझते हैं, सिर्फ़ मेंटली ही नहीं, मुझे लगता है स्किल के मामले में भी। वे गेम को बहुत अच्छे से समझते हैं, गेम कैसा चल रहा है और मुझे क्या करना है, मुझे अपने पार्टनर की मदद करने के लिए अपने ओवर कैसे पूरे करने हैं। मुझे लगता है कि यही बात सबसे अलग है।"
उन्होंने आगे कहा, "आम तौर पर जब आप पार्टनरशिप की बात करते हैं, तो यह ज़्यादातर बैटिंग के साथ होती है, लेकिन मुझे लगता है कि उनकी पार्टनरशिप बहुत अच्छी है और इसका बहुत सारा क्रेडिट आशीष नेहरा को देना चाहिए, जिस तरह से वह दोनों को हैंडल करते हैं। अलग-अलग कैरेक्टर, अलग-अलग माहौल से आते हैं, जब मैं ऐसा कहता हूं तो अलग-अलग टीम के माहौल से आते हैं। जब वे अपनी अलग-अलग इंटरनेशनल टीमों के लिए खेलते हैं तो अलग-अलग प्रेशर होते हैं, लेकिन वे दोनों टॉप क्लास बॉलर हैं और मुझे लगता है कि वे सच में, सच में बहुत अच्छा करते हैं।"
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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