अभिषेक शर्मा ने T-20 क्रिकेट में विराट कोहली से की शतकों की बराबरी, 47 गेंदों में DC के खिलाफ खेली अद्भुत पारी
आईपीएल 2026 के 31वें मुकाबले में अभिषेक शर्मा ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में 47 गेंदों में शतक जड़ दिया है। उन्होंने इस सेंचुरी के साथ टी-20 क्रिकेट में शतकों के मामले में विराट कोहली की बराबरी कर ली है।
आईपीएल 2026 के 31वें मुकाबले में अभिषेक शर्मा ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में 47 गेंदों में शतक जड़ दिया है। उन्होंने इस सेंचुरी के साथ टी-20 क्रिकेट में शतकों के मामले में विराट कोहली की बराबरी कर ली है। विराट कोहली ने टी-20 क्रिकेट में कुल 9 शतक जड़े थे और अभिषेक शर्मा के नाम भी 9 शतक हो गए हैं। उन्होंने आज के मैच में दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाजों की जमकर पिटाई की और विकेट के सभी तरफ शॉट्स लगाए।
68 गेंदों में खेली 138 रनों की अद्भुत पारी
उन्होंने नीतीश राणा की गेंद पर दो लगातार छक्के जड़कर अपना शतक पूरा किया और बहुत ही कम उम्र में क्रिकेट के दिग्गज और किंग के नाम से मशहूर विराट कोहली की बराबरी कर ली। इस शतक के साथ उन्होंने क्विंटन डिकॉक, राइली रूसो और साहिबजादा फरहान की भी बराबरी कर ली है। अभिषेक ने आज के मैच में 68 गेंदों का सामना किया जिसमें 138 रन बनाए। उन्होंने इस दौरान चौके छक्कों में कोई भेदभाव ना करते हुए बराबर की संख्या में बाउंड्रियां जड़ीं। उन्होंने अपनी पारी के दौरान 10 चौके और 10 छक्के जड़े। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 198.53 का रहा।
मैच का हाल
मैच की बात करें तो अभिषेक शर्मा के शानदार शतक की मदद से सनराइजर्स हैदराबाद ने दिल्ली कैपिटल्स की टीम को निर्धारित 20 ओवरों में 243 रनों का लक्ष्य दिया है। अभिषेक शर्मा के अलावा ट्रेविस हेड ने 37 रन बनाए, जबकि कप्तान ईशान किशन ने 13 गेंदों में 25 रन बनाए। 13 गेंदों में ही हेनरिक क्लासेन ने 27 रनों की पारी खेली।
टी20 क्रिकेट में सबसे अधिक शतक:
22 क्रिस गेल,
12 बाबर आजम,
10 डेविड वार्नर,
9 क्विंटन डी कॉक, विराट कोहली, रिले रोसौ, साहिबजादा फरहान और अभिषेक शर्मा।
विराट कोहली की बराबरी कर ली
अभिषेक शर्मा इस शतक के साथ किसी भी भारतीय बल्लेबाज के लिए विराट कोहली के साथ संयुक्त रूप से सबसे अधिक शतक जड़ने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। अभिषेक शर्मा इस सीजन अच्छी लय में दिखाई दे रहे हैं और उन्होंने इस सीजन तीसरी बार ये 50 या उससे अधिक की पारी खेली। वे छक्के जड़ने के मामले में भी रजत पाटीदार को पीछे छोड़ दिया है और इस सीजन सर्वाधिक छक्के जड़ने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने इस सीजन अब तक सात पारियों में 27 छक्के जड़ दिए हैं जो किसी भी बल्लेबाज द्वारा लगाए गए सबसे अधिक छक्के हैं। रजत पाटीदार इस सूची में दूसरे नंबर पर आ गए हैं।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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