अभिषेक शर्मा ने इनको डेडिकेट की अपनी 135 रनों की तूफानी पारी, बोले- यह आपके लिए है
अभिषेक शर्मा ने खास शतक आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ जड़ा। प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड भी उनको मिला, जबकि मैच के बाद उन्होंने कहा कि यह पारी बहन को समर्पित है, जो इस समय इंफेक्शन के कारण स्टेडियम में मौजूद नहीं थीं।
अभिषेक शर्मा ने एक बार फिर से इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद के लिए कमाल का शतक जड़ा। अभिषेक शर्मा ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 68 गेंदों में तूफानी 135 रनों की पारी खेली। इसी पारी के दम पर एसआरएच ने दिल्ली को 47 रनों से मात दी। दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ हैदराबाद के मैदान पर 10 छक्के अपनी पारी में अभिषेक शर्मा ने जड़े। 242 रन एसआरएच बनाए। प्लेयर ऑफ द मैच अभिषेक शर्मा ही रहे, जिन्होंने अपनी बेमिसाल पारी को अपनी बहन को डेडिकेट किया।
अभिषेक शर्मा ने पहले तो ट्रैविस हेड के साथ मिलकर टीम को तूफानी शुरुआत दिलाई। इसके बाद ईशान किशन के साथ भी एक ताबड़तोड़ साझेदारी बुनी, जबकि हेनरिक क्लासेन के साथ मिलकर टीम को 240 के पार भेजा। अपनी पारी के बारे में बताते हुए अभिषेक ने कहा कि टीम के पास पावरप्ले में अटैक करने का एक क्लियर प्लान था, लेकिन उन्हें जल्द ही हालातों के मुताबिक योजना को बदला। उन्होंने मैच के बाद कहा, “जिस तरह से हमने शुरुआत की, मुझे लगा कि हमारे पास एक प्लान था, लेकिन विकेट थोड़ा धीमा था, इसलिए हमें इसे फिर से प्लान करना पड़ा। मैं बस पावरप्ले का इस्तेमाल करना चाहता था और भीड़ का मनोरंजन करना चाहता था।”
अभिषेक के लिए यह पारी इमोशनल भी थी। उन्होंने कहा, “मेरे मम्मी-पापा यहां थे। यह बहुत खास पल है। मेरी बहन आज नहीं आ रही है, क्योंकि उसे कुछ इंफेक्शन हो गया था। तो यह आपके लिए भी है।” उन्होंने यह भी बताया कि उनका सेलिब्रेशन उन फैंस के लिए प्यार का इशारा था, जिन्होंने पूरे समय टीम का साथ दिया। एसआरएच के ओपनर ने यह भी बताया कि कैसे उनके पिता अब भी उनके खेल पर असर डालते हैं। अभिषेक ने मुस्कुराते हुए कहा, “U12 के दिनों से, मेरे पापा स्क्रीन के पास बैठते हैं। जब मैं नॉन-स्ट्राइकर एंड पर होता हूं, तब भी वह मुझे इंस्ट्रक्शन देते रहते हैं। इससे मुझे सच में मदद मिलती है।”
एसआरएच तीसरे स्थान पर
अभिषेक शर्मा की इसी शतकीय पारी की बदौलत सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रनों से बड़ी जीत मिली और इस जीत के साथ सनराइजर्स हैदराबाद आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में तीसरे नंबर पर पहुंच गई। वहीं, अभिषेक शर्मा खुद आईपीएल 2026 के ऑरेंज कैप की रेस में सबसे ऊपर पहुंच गए हैं। वे 7 मैचों में 323 रन बना चुके हैं, जबकि दूसरे नंबर पर उन्हीं की टीम के बल्लेबाज हेनरिक क्लासेन हैं, जो 320 रन बना चुके हैं। तीसरे पायदान पर शुभमन गिल जरूर हैं, लेकिन उनके रनों की संख्या 265 है।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
संक्षिप्त विवरण:
विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
विस्तृत बायो:
परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।
करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।
खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:
क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।
ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल
पत्रकारिता का दृष्टिकोण:
विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।
विशेषज्ञता:
क्रिकेट विश्लेषण एवं लाइव कवरेज
ओलंपिक एवं ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट्स
इंटरव्यू एवं मीडिया इंटरैक्शन
स्पोर्ट्स डेटा एंड स्टेटिस्टिक्स
डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी एंड टीम मैनेजमेंट
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।