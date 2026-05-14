अब इंडिया के लिए थोड़ी ना खेलना है, शतक लगाने के दौरान विराट कोहली की बातचीत वायरल; VIDEO

विराट कोहली का मनीष पांडे के साथ बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह रैंप शॉट मारने की प्रैक्टिस करते हुए कहते हैं कि उन्हें अब इंडिया के लिए थोड़े ना खेलने है अब वह हर शॉट मारेंगे।

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू के अनुभवी बल्लेबाज विराट कोहली ने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ मुकाबले में शतकीय पारी खेली। उनके नाबाद 105 रनों की बदौलत बेंगलुरु ने रायपुर में खेले गए मुकाबले में 6 विकेट से हराकर पॉइंट्स टेबल में पहला स्थान हासिल किया। कोहली इस मुकाबले से पहले मुंबई और लखनऊ के खिलाफ जीरो पर आउट हुए थे और इस वजह से उनकी ये पारी काफी अहम थी। कोहली ने इस मैच में एक रन लेते ही जश्न मनाया था। शतकीय पारी के दौरान विराट कोहली का मनीष पांडे के साथ बातचीत सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है।

37 वर्ष के कोहली ने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू के लिये 60 गेंद में नाबाद 105 रन बनाकर फॉर्म में वापसी की। कोहली ने आईपीएल में नौवां शतक जड़ा और महेंद्र सिंह धोनी- रोहित शर्मा (279) को पछाड़कर लीग में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी बन गए। कोलकाता के खिलाफ शतकीय पारी के दौरान विराट कोहली ने मनीष पांडे को रैंप शॉट दिखाते हुए कहा, ''हां, अभी मारूंगा देख, अब तो इंडिया के लिए थोड़ी ना खेलना है, अब तो हर शॉट मारूंगा।'' हालांकि इस दौरान दोनों एक दूसरे से मजाक करते हुए दिखे। लेकिन स्टंप माइक ने कोहली की ये बातचीत पकड़ ली।

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टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल से संन्यास दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली भारत के लिए अब सिर्फ एक फॉर्मेट में खेलते हैं। उन्होंने टी20 इंटरनेशनल से 2024 में संन्यास लिया था, जबकि पिछले साल आईपीएल के दौरान ही उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। कोहली इस समय सिर्फ वनडे में भारतीय टीम के लिए खेल रहे हैं और शानदार फॉर्म में हैं। कोहली के 2027 वनडे विश्व कप तक भारत के लिए खेलने की उम्मीद है।

प्लेयर आफ द मैच कोहली ने बाद में प्रसारक से कहा ,'' पिछले दो मैचों में रन नहीं बना पाने से मैं काफी बेचैन था । मुझे पता था कि मैं अच्छा खेल सकता हूं और रन बना सकता हूं ।'' उन्होंने कहा ,''ऐसे में जब आप रन नहीं बना सके और टीम के लिये योगदान नहीं दे सके तो बेचैनी होती है । मेरा हमेशा से लक्ष्य टीम के लिये योगदान देने का रहा है। मैं लगातार बेहतर प्रदर्शन की कोशिश करता हूं ताकि अपना सर्वश्रेष्ठ टीम को देकर छाप छोड़ सकूं।''