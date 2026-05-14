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अब इंडिया के लिए थोड़ी ना खेलना है, शतक लगाने के दौरान विराट कोहली की बातचीत वायरल; VIDEO

Himanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
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विराट कोहली का मनीष पांडे के साथ बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह रैंप शॉट मारने की प्रैक्टिस करते हुए कहते हैं कि उन्हें अब इंडिया के लिए थोड़े ना खेलने है अब वह हर शॉट मारेंगे।

अब इंडिया के लिए थोड़ी ना खेलना है, शतक लगाने के दौरान विराट कोहली की बातचीत वायरल; VIDEO

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू के अनुभवी बल्लेबाज विराट कोहली ने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ मुकाबले में शतकीय पारी खेली। उनके नाबाद 105 रनों की बदौलत बेंगलुरु ने रायपुर में खेले गए मुकाबले में 6 विकेट से हराकर पॉइंट्स टेबल में पहला स्थान हासिल किया। कोहली इस मुकाबले से पहले मुंबई और लखनऊ के खिलाफ जीरो पर आउट हुए थे और इस वजह से उनकी ये पारी काफी अहम थी। कोहली ने इस मैच में एक रन लेते ही जश्न मनाया था। शतकीय पारी के दौरान विराट कोहली का मनीष पांडे के साथ बातचीत सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है।

37 वर्ष के कोहली ने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू के लिये 60 गेंद में नाबाद 105 रन बनाकर फॉर्म में वापसी की। कोहली ने आईपीएल में नौवां शतक जड़ा और महेंद्र सिंह धोनी- रोहित शर्मा (279) को पछाड़कर लीग में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी बन गए। कोलकाता के खिलाफ शतकीय पारी के दौरान विराट कोहली ने मनीष पांडे को रैंप शॉट दिखाते हुए कहा, ''हां, अभी मारूंगा देख, अब तो इंडिया के लिए थोड़ी ना खेलना है, अब तो हर शॉट मारूंगा।'' हालांकि इस दौरान दोनों एक दूसरे से मजाक करते हुए दिखे। लेकिन स्टंप माइक ने कोहली की ये बातचीत पकड़ ली।

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टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल से संन्यास

दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली भारत के लिए अब सिर्फ एक फॉर्मेट में खेलते हैं। उन्होंने टी20 इंटरनेशनल से 2024 में संन्यास लिया था, जबकि पिछले साल आईपीएल के दौरान ही उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। कोहली इस समय सिर्फ वनडे में भारतीय टीम के लिए खेल रहे हैं और शानदार फॉर्म में हैं। कोहली के 2027 वनडे विश्व कप तक भारत के लिए खेलने की उम्मीद है।

प्लेयर आफ द मैच कोहली ने बाद में प्रसारक से कहा ,'' पिछले दो मैचों में रन नहीं बना पाने से मैं काफी बेचैन था । मुझे पता था कि मैं अच्छा खेल सकता हूं और रन बना सकता हूं ।'' उन्होंने कहा ,''ऐसे में जब आप रन नहीं बना सके और टीम के लिये योगदान नहीं दे सके तो बेचैनी होती है । मेरा हमेशा से लक्ष्य टीम के लिये योगदान देने का रहा है। मैं लगातार बेहतर प्रदर्शन की कोशिश करता हूं ताकि अपना सर्वश्रेष्ठ टीम को देकर छाप छोड़ सकूं।''

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कोहली ने स्वीकार किया कि पिछले दो मैचों में खाता नहीं खोल पाने से वह नर्वस थे लेकिन यह भी कहा कि नाकामी खिलाड़ी के विकास में भूमिका निभाती है। उन्होंने कहा ,'' शतक जमाने के बाद जश्न बड़ा नहीं था क्योंकि हमें अंकों की अहमियत पता है। हम सभी टीम के लिये खेलने का प्रयास करते हैं । इसलिये कहते हैं कि दबाव अच्छा रहता है क्योंकि इससे आपको अपना खेल निखारने में मदद मिलती है । दो मैचों में अच्छा नहीं खेल पाने से नर्वस था जिससे अच्छे प्रदश्रन में मदद मिली । इसलिये नाकामियां भी जरूरी है जो और बेहतर करने के लिये प्रेरित करती हैं ।

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh

हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)

हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।


परिचय और अनुभव

हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।


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