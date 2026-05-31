एबी डिविलियर्स को सता रही इस बात की चिंता, RCB के खिलाफ गुजरात का पलड़ा भारी बताया
एबी डिविलियर्स रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच होने वाले फाइनल को लेकर नर्वस हैं। उन्होंने राजस्थान के मैच का उदाहरण देकर गुजरात की बॉलिंग यूनिट की तारीफ की है।
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस की टीम रविवार को आईपीएल 2026 के फाइनल में आमने-सामने होंगी। बेंगलुरु की टीम ने पहले क्वालीफायर में गुजरात की टीम को धूल चटाई है लेकिन इसके बावजूद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम के पूर्व बल्लेबाज एबी डिविलियर्स का मानना है कि बेंगलुरु को कई चुनौतियों से पार पाना होगा। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में दोनों टीमें अपना दूसरा खिताब जीतने के इरादे से उतरेंगी। बेंगलुरु के पास ट्रॉफी को डिफेंड करने का मौका है, अगर आरसीबी ऐसा करने में सफल होती है तो वह ये रिकॉर्ड बनाने वाली तीसरी टीम बन जाएगी। गुजरात ने 2022 में आईपीएल ट्रॉफी जीती थी।
गुजरात की बॉलिंग मजबूत
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पहले क्वालीफायर में गुजरात टाइटंस की टीम को 92 रनों से करारी शिकस्त दी थी। इसके बावजूद एबी डिविलियर्स का मानना है कि वह शुभमन गिल के नेतृत्व वाली टीम को लेकर नर्वस हैं, खासकर उनके बॉलिंग अटैक से। एबी डिविलियर्स ने कहा, ''इसलिए मैं नर्वस हूं। गुजरात की टीम के पास अहमदाबाद में खेलने को लेकर कॉन्फिडेंट होने की कई वजहें हैं। जिस तरीके से उन्होंने पिछली रात वो मैच जीता, भले ही सूर्यवंशी फैक्टर था, फिर भी वे ऊपर आए और एक बार फिर साबित हुआ कि अच्छे गेंदबाजी अटैक आखिरकार दिन के अंत में जीत हासिल करते हैं। इसलिए फाइनल में मुझे उनके बॉलिंग अटैक को लेकर थोड़ी चिंता है, लेकिन मुझे लगता है कि यह मैच आपको अपनी सीट से बांध कर रखेगा। शानदार फाइनल होगा और उम्मीद है कि यह काफी करीबी रहे।"
रजत पाटीदार ने 2025 में आरसीबी को उनका पहला आईपीएल खिताब दिलाया था, और अब उन्हें लगातार दूसरा खिताब जीतने के लिए रविवार को गुजरात टाइटंस को हराना होगा। धोनी और रोहित शर्मा की तरह खिताब बचाने की उपलब्धि के करीब पहुंचने पर पूछे गए सवाल पर पाटीदार ने कहा कि उनका ध्यान तुलना पर नहीं, बल्कि अपने खेल और टीम के प्रदर्शन पर है। उन्होंने कहा, “हर कप्तान ट्रॉफी जीतना चाहता है, लेकिन मैं खुद को नहीं बदलता। मैं जैसा हूं, वैसा ही रहना महत्वपूर्ण है। मैंने कभी यह नहीं सोचा कि किसी दूसरे कप्तान ने क्या किया है और मुझे उनकी बराबरी करनी है या नहीं।” पाटीदार ने कहा कि उनका क्रिकेट सफर उतार-चढ़ाव भरा रहा है और वह हमेशा वर्तमान पर ध्यान केंद्रित रखते हैं।
पाटीदार ने खिताबी मुकाबले से पहले आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि किसी भी बड़ी प्रतियोगिता को जीतने के लिए मजबूत गेंदबाजी इकाई का होना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा, "अगर आपको टूर्नामेंट जीतना है तो आपके पास मजबूत गेंदबाजी आक्रमण होना चाहिए। इस विकेट पर 200-220 रन बनाना अपेक्षाकृत आसान है, लेकिन इतने बड़े स्कोर का बचाव करना कहीं अधिक मुश्किल होता है। इसलिए बेहतर गेंदबाजी इकाई सफलता की कुंजी है।"
पाटीदार ने इस सत्र में शानदार प्रदर्शन कर रहे अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार की जमकर सराहना की। उन्होंने 15 मैचों में 26 विकेट लेने वाले भुवनेश्वर को आरसीबी के गेंदबाजी आक्रमण की रीढ़ बताया। पाटीदार ने कहा, "भुवी ने पूरे टूर्नामेंट में शानदार गेंदबाजी की है। इस स्तर की प्रतियोगिता में गेंदबाजों के लिए लगातार अच्छा प्रदर्शन करना आसान नहीं होता। उनकी योजनाएं और रणनीतियां बेहद स्पष्ट हैं, जिसका टीम को काफी फायदा मिल रहा है।"
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
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हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
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शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।
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