ऋषभ पंत के बाद कौन हो सकता है लखनऊ का अगला कप्तान? आकाश चोपड़ा ने दिए 3 नाम; एक ऑस्ट्रेलिया का कप्तान
आकाश चोपड़ा ने ऋषभ पंत के कप्तानी छोड़ने के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स के नए कप्तानों को लेकर सुझाव दिया है। उन्होंने मिचेल मार्श और एडन मार्करम को रेस में आगे बताया है।
विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने शुक्रवार को लखनऊ सुपर जायंट्स की कप्तानी छोड़ दी। लगातार दो सीजन टीम के खराब प्रदर्शन के कारण ऋषभ पंत को ये फैसला करना पड़ा। लखनऊ सुपर जायंट्स ने भी इंडियन प्रीमियर लीग के मौजूदा सीजन में बेहद खराब प्रदर्शन के बाद ऋषभ पंत को कप्तानी से मुक्त कर दिया है। आईपीएल 2026 में टीम का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा। टीम पेपर पर काफी मजबूत थी लेकिन मैदान पर खिलाड़ियों ने निराश किया। ऋषभ पंत लखनऊ सुपर जायंट्स से 27 करोड़ रुपये के साथ जुड़े थे और हमेशा दबाव में दिखे। लखनऊ की टीम आगामी सीजन के लिए कप्तान की तलाश कर रही होगी। पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने ऋषभ पंत की जगह कप्तान बनाने के लिए दो विकल्प चुने हैं।
आकाश चोपड़ा ने एक्स पर शेयर वीडियो में मिचेल मार्श और एडन मार्करम को कप्तानी का प्रबल दावेदार माना है। मार्श मौजूदा समय में ऑस्ट्रेलिया टी20 टीम के कप्तान भी हैं। वहीं एडन मार्करम दक्षिण अफ्रीका के व्हाइट बॉल टीम के कप्तान हैं। चोपड़ा ने जॉश इंग्लिश का भी नाम सुझाया है, जोकि पाकिस्तान के खिलाफ कप्तानी करते हुए दिखेंगे। मार्करम सनराइजर्स हैदराबाद के फुल टाइम कप्तान रहे थे। हालांकि उनकी कप्तानी में टीम का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। आईपीएल 2023 पॉइंट्स टेबल में टीम अंतिम पायदान पर रही।
बतौर कप्तान ऋषभ पंत का प्रदर्शन
ऋषभ पंत आईपीएल 2025 मेगा नीलामी में लखनऊ सुपर जायंट्स से जुड़े थे। फ्रेंचाइजी ने उन्हें 27 करोड़ रुपये में टीम में शामिल किया था। आईपीएल 2025 में टीम ने 14 मैच खेलते हुए 6 जीते और 8 मैचों में हार मिली। 12 अंक के साथ टीम सातवें स्थान पर रही। आगामी सीजन में टीम से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद थी लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम आईपीएल 2026 में 14 मैच खेलते हुए 4 मैच ही जीत सकी और 8 मुकाबले गंवाए। लखनऊ की टीम पॉइंट्स टेबल में अंतिम पायदान पर रही।
कप्तानी के साथ-साथ बल्लेबाज के तौर पर भी पंत का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। उन्होंने इस सत्र में 14 पारियों में सिर्फ 312 रन बनाए। लखनऊ सुपर जायंट्स ने अपने पहले दो साल में काफी अच्छा किया था जिसमें केएल राहुल की कप्तानी और मेंटोर गौतम गंभीर के साथ टीम प्ले-ऑफ तक पहुंची। लेकिन गंभीर के जाने के बाद 2024 सत्र से हालात बिगड़ने लगे। टीम के मालिक संजीव गोयनका का एक शर्मनाक हार के बाद राहुल पर सार्वजनिक रूप से भड़कना एक खतरे की घंटी जैसा था। आम तौर पर यह आशंका जताई जाने लगी कि यह फ्रेंचाइजी अपने खिलाड़ियों को ज्यादा आजादी या राहत नहीं देती।
2025 सत्र के लिए 2024 की नीलामी से पहले ही यह तय था कि पंत 25 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर जाएंगे और गोयनका ने उन्हें 27 करोड़ रुपये में खरीदा। गोयनका ने कोलकाता में एक भव्य समारोह में घोषणा की कि पंत उनके लिए 15 साल का निवेश हैं, एक ऐसा खिलाड़ी जिसमें उन्हें आईपीएल का सर्वश्रेष्ठ कप्तान नजर आया। लेकिन जस्टिन लैंगर और पंत की जोड़ी कभी एक सोच पर नहीं दिखी। उनका तालमेल खराब था या कहें कि बेहद कमजोर।
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
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हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
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