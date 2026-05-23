ऋषभ पंत IPL के सबसे खराब कप्तानों में से एक हैं, पूर्व क्रिकेटर ने लगाई LSG के कप्तान की क्लास
आकाश चोपड़ा ने लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान ऋषभ पंत की जमकर आलोचना की और कहा कि वह आईपीएल के सबसे खराब कप्तानों में से एक हैं। वह इस सीजन तो बल्ले से भी फ्लॉप रहे हैं और टीम हारी ही है।
लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ पंजाब किंग्स के आखिरी लीग मैच से पहले आकाश चोपड़ा ने एक बड़ा बयान आईपीएल की चार टीमों के कप्तानों को लेकर दिया है। आकाश चोपड़ा ने सबसे ज्यादा आलोचना एलएसजी की टीम के कप्तान ऋषभ पंत की है। आकाश का कहना है कि एक बल्लेबाज और कप्तान के तौर पर वह फेल रहे हैं और एलएसजी को उनकी कमी खल रही है। आकाश चोपड़ा का मानना है कि एक फ्रेंचाइजी को लीड करते हुए वह सबसे खराब कप्तानों की लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं।
आईपीएल 2026 के 68वें मैच में एलएसजी को पंजाब किंग्स को आज यानी शनिवार 23 मई को होस्ट करना है। एलएसजी का तो यह आखिरी मैच है, लेकिन पंजाब किंग्स आगे जा सकती है। इसके लिए पंजाब को जीत चाहिए होगी। उधर, आकाश चोपड़ा ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा कि पंत के लिए यह आईपीएल बैट से अच्छा नहीं रहा और कप्तान के तौर पर भी उनका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है।
आकाश चोपड़ा ने कहा, "ऋषभ पंत अभी भी अच्छा नहीं खेल रहे हैं, लेकिन अगर आप पिछले कुछ समय को देखें, तो शायद यह बेहतर सीजन में से एक है। हालांकि, यह भी अच्छा सीज़न नहीं रहा है। एक और दिलचस्प बात यह है कि श्रेयस अय्यर असल में IPL के सबसे सफल कप्तानों में से एक हैं। जीत के प्रतिशत के मामले में वह MS धोनी से बस थोड़े से पीछे हैं।"
उन्होंने आगे कहा, "अगर आप किसी टीम की कम से कम 25 गेम की कप्तानी देखें, तो चार कप्तान बहुत खराब रहे हैं। नंबर वन हैं कुमार संगकारा, दूसरे ऋषभ पंत हैं, हार्दिक पांड्या नंबर 3 पर हैं और रुतुराज गायकवाड़ नंबर 4 पर हैं। रुतुराज का जीत का प्रतिशत असल में 42 है, लेकिन दूसरों का यह 30 के आस-पास है। वे हर तीन गेम में से दो हार रहे हैं। एक आदमी बढ़िया खेल रहा है और दूसरा आदमी कप्तान का काम नहीं कर पा रहा है।"
उन्होंने कहा, "लखनऊ ने बहुत देर से पासा पलटा है, लेकिन तब जब उन्होंने जोश इंग्लिस से ओपनिंग कराई है। वह ओपनर के तौर पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वह आते हैं और अपना बल्ला फेंकते हैं और रोज हिट करते हैं।" पंजाब किंग्स को इस मैच में जीत चाहिए, जबकि लखनऊ सुपर जायंट्स अपने फैंस के सामने कम से कम आखिरी मैच को जीतकर एक सम्मानजनक विदाई चाहेगी। पंजाब हारी तो प्लेऑफ्स की रेस से बाहर हो जाएगी। जीतने पर भी प्लेऑफ्स का टिकट राजस्थान रॉयल्स की हार पर निर्भर करेगा।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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