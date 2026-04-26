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IPL में लगा रनों का मेला; एक दिन में बने 986 रन, साथ लगे 2 शतक, 6 अर्धशतक और 59 छक्के; टूटे कई रिकॉर्ड

Apr 26, 2026 06:13 am ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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IPL में 25 अप्रैल 2026 का दिन ऐतिहासिक रहा। एक दिन में कुल 986 रन बने, 2 खिलाड़ियों ने शतक तो 6 ने अर्धशतक बनाए। 4 टीमों ने मिलकर 59 छक्के जड़े। आईपीएल नहीं टी20 क्रिकेट के इतिहास की सबसे बड़ी रनचेज दर्ज हुई और ना जाने क्या-क्या…

IPL में लगा रनों का मेला; एक दिन में बने 986 रन, साथ लगे 2 शतक, 6 अर्धशतक और 59 छक्के; टूटे कई रिकॉर्ड

IPL के इतिहास में 25 अप्रैल 2026 की तारीख सुनहरे अक्षरों में लिखी जाएगी। यह एक ऐसा दिन था जो क्रिकेट प्रेमियों को लंबे समय तक याद रहने वाला है। एक ही दिन में फैंस को 986 रन बनते दिखे। 2 खिलाड़ियों ने शतक जड़े। केएल राहुल ने आईपीएल में बतौर भारतीय सबसे बड़ी पारी खेली गई। पंजाब किंग्स ने आईपीएल क्या टी20 क्रिकेट के इतिहास की सबसे बड़ी रनचेज को अंजाम दिया। 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने अपना दूसरा आईपीएल शतक जड़ा। हालांकि उनका यह शतक बेकार गया। सनराइजर्स हैदराबाद ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ IPL की 5वीं सबसे बड़ी रनचेज दर्ज की। 4 टीमों ने मिलकर कुल 59 छक्के लगाए और ना जाने क्या-क्या…

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टूटा IPL में एक दिन में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड

दिल्ली कैपिटल्स, पंजाब किंग्स, राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद ने 25 अप्रैल 2026 की शाम को 986 रन बनाकर यादगार बनाया। यह आईपीएल के इतिहास में एक दिन में बनाए गए सबसे ज्यादा रन है। इससे पहले कभी 900 रन का आंकड़ा तक पार नहीं हुआ। आईपीएल में एक दिन में इससे पहले सबसे अधिक 899 रन बनाने का रिकॉर्ड था। यह 899 रन 27 अप्रैल 2024 को बने थे, जब दिल्ली कैपिटल्स ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ 257 रन बनाकर, 10 रनों से जीत दर्ज की थी। वहीं दूसरे मुकाबले में राजस्थान ने 196 रनों का टारगेट 19 ओवर में ही चेज कर डाला था।

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IPL इतिहास की टॉप-5 सबसे सफल रनचेज

एक दिन में दो बार यह रिकॉर्ड बुक हिली। पंजाब किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 265 रनों के टारगेट को चेज कर इतिहास रचा। यह आईपीएल ही नहीं बल्कि टी20 क्रिकेट के इतिहास की सबसे सफल रनचेज है। वहीं दूसरी तरफ सनराइजर्स हैदराबाद ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 229 का टारगेट चेज कर टॉप-5 में जगह बनाई। बता दें, आईपीएल की टॉप-5 सबसे बड़ी रनचेज में 2-2 बार पंजाब किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद का नाम शामिल है। तीसरी टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की है, जिन्होंने लखनऊ सुपर जाएंट्स के खिलाफ 230 रन चेज किए थे।

केएल राहुल-वैभव सूर्यवंशी का टूटा दिल

दिल्ली कैपिटल्स के सलामी बल्लेबाज केएल राहुल ने पंजाब किंग्स के खिलाफ 152 रनों की नाबाद पारी खेली। यह आईपीएल के इतिहास में किसी भी भारतीय द्वारा खेली गई अब तक की सबसे बड़ी पारी है। केएल राहुल आईपीएल में एक पारी में 150 रन बनाने वाले पहले भारतीय बने, उनसे पहले यह कारनामा ब्रेंडन मैकुलम और क्रिस गेल ने किया था।

वहीं दूसरी तरफ वैभव सूर्यवंशी ने 36 गेंदों पर तूफानी शतक जड़ कमाल किया। इससे पहले वैभव 2025 में 35 गेंदों पर शतक ठोक चुके हैं। वैभव ने अपनी इस आतिशी पारी में 12 छक्के लगाए।

हालांकि केएल राहुल और वैभव सूर्यवंशी दोनों खिलाड़ियों के दिल टूटे क्योंकि दोनों के शतक टीम की हार में आए।

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera

लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।

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