कंधे पर हाथ और वो गर्मजोशी! वैभव सूर्यवंशी से कुछ इस अंदाज में मिले विराट कोहली; देखें VIDEO
आईपीएल 2026 के फाइनल में विराट कोहली ने यादगार पारी खेली और उसकी बदौलत आरसीबी अपने खिताब की रक्षा करने में कामयाब हुई। मैच के बाद वैभव सूर्यवंशी जब विराट कोहली को बधाई देने पहुंचे तब दोनों की मुलाकात पर कैमरों का खास फोकस रहा। दोनों इस अंदाज में मिले कि अब उनकी मुलाकात का वीडियो वायरल है।
आईपीएल 2026 जैसे आरसीबी युग की मुनादी थी। 18 वर्ष तक खिताब के लिए तरसती टीम ने पिछली बार पहली बार चैंपियन बनी थी और अब लगातार दूसरी बार आईपीएल खिताब जीतने वाली तीसरी टीम बनी है। लेकिन ये आईपीएल में बल्लेबाजी के एक और युग की भी शुरुआत है। ये युग है वैभव सूर्यवंशी का। सिर्फ 15 साल का लड़का लेकिन उसके बल्ले से रन नहीं, जैसे रिकॉर्ड बरस रहे हों। एक सीजन में सबसे ज्यादा सिक्स, सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट, सबसे तेज आईपीएल शतक जड़ने वाला भारतीय, सबसे कम उम्र में शतक, सबसे कम उम्र में ऑरेंज कैप विनर, सबसे तेज 1000 आईपीएल रन बनाने वाले भारतीय ...सिर्फ दूसरे ही सीजन में इतने सारे रिकॉर्ड बता रहे कि अब आईपीएल में बल्लेबाजी का वैभव युग शुरू हो चुका है। उनका नाम हर क्रिकेटप्रेमी की जुबान पर है। जब आईपीएल 2026 के फाइनल के हीरो विराट कोहली मैच के बाद वैभव सूर्यवंशी से मिले तो उसका वीडियो तेजी से वायरल हो गया। मॉडर्न क्रिकेट का सबसे बड़ा सुपर स्टार जब प्यार से एक उभरते सुपर स्टार के कंधे पर हाथ रखेगा, तो कैमरे में कैद उस खूबसूरत दृश्य को तो वायरल होना ही है।
31 मई 2026 को दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आईपीएल 2026 का फाइनल खेला गया। पिछली बार की विजेता आरसीबी और 2022 की विजेता गुजरात टाइटन्स के बीच मुकाबला था। इस मैच को देखने के लिए राजस्थान रॉयल्स के वैभव सूर्यवंशी भी स्टेडियम में मौजूद थे। वह उसी बॉक्स में बैठे थे जहां आईसीसी के चेयरमैन जय शाह, टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और बीसीसीआई के अध्यक्ष रह चुके सौरव गांगुली और बीसीसीआई के मौजूदा उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला बैठे थे।
मैच में विराट कोहली ने यादगार पारी खेलते हुए आरसीबी को लगातार दूसरी बार आईपीएल का सरताज बनाया। उन्होंने सिर्फ 25 गेंद में आईपीएल इतिहास की अपनी सबसे तेज फिफ्टी जड़ी। आखिर में छक्के के साथ मैच खत्म किया। वह 42 गेंदों में 75 रन बनाकर नाबाद रहे और उनकी मैच विनिंग परफॉर्मेंस के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।
मैच के बाद जब वैभव सूर्यवंशी बधाई देने के लिए विराट कोहली से मिले तो उस पल को कैद करने के लिए कैमरों के फ्लैश चमक उठे। दोनों के बीच कुछ देर बातचीत हुई। इस दौरान कोहली ने सूर्यवंशी के कंधे पर हाथ रखा। उनकी बातों को 'वंडर किड' बड़े ध्यान से सुनता नजर आया। दोनों के बीच क्या बातचीत हुई, ये तो स्पष्ट नहीं हुआ लेकिन कोहली बड़े स्नेह और अपनत्व के साथ वैभव सूर्यवंशी से मिले।
IPL 2026 के सबसे बड़े सुपर स्टार तो वैभव सूर्यवंशी ही रहे
आईपीएल 2026 पर भले ही आरसीबी का कब्जा हुआ हो लेकिन इस सीजन के सबसे बड़े सुपर स्टार तो 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ही रहे। अपने दूसरे ही सीजन में वह 776 रन बनाकर सीजन के टॉप स्कोरर रहे और ऑरेंज कैप पर कब्जा किया। उन्हें एक-दो नहीं, बल्कि 5 अवॉर्ड मिले। ऑरेंज कैप, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन, मोस्ट वैल्युएबल प्लेयर, सुपर स्ट्राइकर और सुपर सिक्सेज ऑफ द सीजन के अवॉर्ड।
वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 में 72 छक्के जड़े और उन्होंने एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने के क्रिस गेल के रिकॉर्ड तो ध्वस्त कर दिया। गेल ने 2012 आईपीएल में 59 छक्के जड़े थे। इसके अलावा उन्होंने आईपीएल में सबसे तेज 1000 रन पूरा करने वाले भारतीय का रिकॉर्ड अपने नाम किया।
लेखक के बारे मेंChandra Prakash Pandey
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के इंचार्ज के रूप में कार्यरत हैं। टीवी और डिजिटल पत्रकारिता में करीब दो दशक का अनुभव रखने वाले चन्द्र प्रकाश को जटिल विषयों का सरल विश्लेषण करने में महारत हासिल है। बचपन में न्यूज के प्रति ऐसा प्रेम हुआ कि रात में रेडियो पर न्यूज बुलेटिन के दौरान पढ़ाई-लिखाई का अभिनय करते लेकिन कान और दिल-दिमाग ध्वनि तरंगों पर अटका रहता। तब क्या पता था कि आगे चलकर न्यूज की दुनिया में ही रचना-बसना है। रेडियो में कभी काम तो नहीं किया लेकिन उस विधा के कुछ दिग्गज प्रसारकों संग टीवी न्यूज की दुनिया में कदमताल जरूर किया। चन्द्र प्रकाश पाण्डेय ने टीवी पत्रकारिता से शुरुआत की। पेशे में पहला दशक टीवी न्यूज के ही नाम रहा जहां उन्होंने 'न्यूज24', 'श्री न्यूज', 'फोकस न्यूज', 'न्यूज वर्ल्ड इंडिया' और भोजपुरी न्यूज चैनल 'हमार टीवी' में अलग-अलग समय पर अलग-अलग भूमिकाएं निभाई। इस दौरान डेली न्यूज शो के साथ-साथ 'विनोद दुआ लाइव: आजाद आवाज' जैसे कुछ स्पेशल शो के लिए भी लेखन किया। अगस्त 2016 में उन्होंने 'नवभारत टाइम्स' के साथ डिजिटल जर्नलिज्म की दुनिया में कदम रखा। NBT में उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल, पॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स, कोर्ट से जुड़ी खबरों का लेखन-संपादन किया। इस दौरान उन्होंने लोकसभा और विधानसभा चुनावों समेत महत्वपूर्ण विषयों पर कई स्पेशल सीरीज भी लिखी जिनमें लीगल न्यूज एक्सप्लेनर्स 'हक की बात' की एक लंबी श्रृंखला भी शामिल है। मार्च 2025 से वह लाइव हिंदुस्तान में शब्दाक्षरों के चौके-छक्के जड़ रहे हैं।
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय मूल रूप से यूपी के देवरिया के रहने वाले हैं। गांव की मिट्टी में पलते-बढ़ते, खेत-खलिहान में खेलते-कूदते इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई की। उसके बाद मैथमेटिक्स का छात्र 'राजनीति कला है या विज्ञान?' में उलझ गया। बी.ए. और बी. एड. की पढ़ाई के बाद पत्रकारिता की ओर रुझान बढ़ा और मॉस कम्यूनिकेशंस में मास्टर्स किया। अभी भी सीखने-समझने का सतत क्रम जारी है।और पढ़ें
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