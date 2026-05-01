विराट कोहली की वजह से खचाखच भर गया नरेंद्र मोदी स्टेडियम, टूट गया इस IPL का रिकॉर्ड
अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जीटी वर्सेस आरसीबी मैच के दौरान आईपीएल 2026 के सारे रिकॉर्ड टूट गए। विराट कोहली के चाहने वालों ने इस मैदान को भर दिया। 90 हजार से ज्यादा लोग ये मैच देखने पहुंचे।
विराट कोहली भले ही टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले चुके हैं और टेस्ट क्रिकेट को भी अलविदा कह चुके हैं। सिर्फ वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट के अलावा कभी-कभार डोमेस्टिक लिस्ट ए क्रिकेट भी वे खेलते हैं। हालांकि, आईपीएल में वे अभी भी एक्टिव हैं। आईपीएल के दौरान विराट कोहली के प्रति फैंस की दीवानगी देखते ही बनती है। ऐसा ही कुछ गुरुवार 30 अप्रैल को देखने को मिला, जब भारतीय टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली के चाहने वालों ने दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम को करीब 90 फीसदी तक भर दिया।
अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आईपीएल 2026 का 42वां लीग मैच गुजरात टाइटन्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला गया। गुजरात की टीम अपने होम ग्राउंड पर चौथा मुकाबला खेलने उतरी थी। इससे पहले खेले गए तीन मैचों में भरपूर समर्थन जीटी को मिला था, लेकिन चौथे मैच में ऐसा लगा मानो जैसे गुजरात टाइटन्स की पूरी टीम से ज्यादा विराट कोहली के चाहने वालों की भीड़ थी।
जिस एक लाख से ज्यादा की दर्शक क्षमता वाले स्टेडियम में आईपीएल 2026 में 45000 दर्शक भी नहीं पहुंच रहे थे, उसी स्टेडियम में जब विराट कोहली खेलने के लिए उतरे तो दर्शकों की संख्या 90 हजार के पार चली गई, जो कि इस आईपीएल में रिकॉर्ड भी है। यहां तक कि मुंबई इंडियंस के मैच के लिए भी उतने दर्शक नहीं पहुंचे थे। इसके अलावा वैभव सूर्यवंशी वाली राजस्थान की टीम को भी यहां इतना सपोर्ट नहीं मिला था।
आकंड़ों की मानें तो जीटी वर्सेस आरसीबी मैच के दौरान अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आधिकारिक अटेंडेंस 90865 थी। इससे पहले यहां जीटी वर्सेस एमआई मैच खेला था। उस मुकाबले को देखने के लिए 40625 दर्शक ही पहुंचे थे। वहीं, जीटी वर्सेस केकेआर मैच में तो फैंस की संख्या और कम रही थी। महज 34211 दर्शक इस स्टेडियम में पहुंचे थे। हालांकि, जीटी वर्सेस आरआर मैच के दौरान दर्शकों की उपस्थिति 44551 दर्ज की गई, लेकिन आरसीबी के मैच में अटेंडेंस 90 हजार के पार थी, जो दर्शाता है कि विराट कोहली जहां भी जाते हैं, उनके चाहने वाले वहां पहुंच ही जाते हैं।
दिल्ली में भी था चक्का-जाम
दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में हाल ही में दिल्ली कैपिटल्स और आरसीबी के बीच मुकाबला खेला गया था। उस मैच में भी स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। स्टेडियम के बाहर टिकटों की ब्लैकमेलिंग हो रही थी, जबकि विराट कोहली के सैकड़ों ऐसे चाहने वाले थे, जिन्हें टिकट मिला ही नहीं था। हर एक एंट्री गेट पर लंबी-लंबी लाइनें लगी हुई थीं।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
संक्षिप्त विवरण:
विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
विस्तृत बायो:
परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।
करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।
खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:
क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।
ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल
पत्रकारिता का दृष्टिकोण:
विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।
विशेषज्ञता:
क्रिकेट विश्लेषण एवं लाइव कवरेज
ओलंपिक एवं ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट्स
इंटरव्यू एवं मीडिया इंटरैक्शन
स्पोर्ट्स डेटा एंड स्टेटिस्टिक्स
डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी एंड टीम मैनेजमेंट
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।