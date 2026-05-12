50 ओवर में 822 रन, 1 तिहरा, 1 दोहरा और 1 सिंगल शतक, बल्लेबाजी का ऐसा आतंक कभी ना देखा, ना सुना होगा
क्रिकेट को महान अनिश्चितताओं का खेल कहा जाता है, लेकिन यह खेल इतना भी अनिश्चित नहीं माना जाता है कि कोई टीम पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दे जोकि कल्पना से ही परे लगे। हालांकि, ऐसा सच में हुआ है और एक टीम के बल्लेबाजों ने ऐसा ऐतिहासिक प्रदर्शन किया कि 50 ओवर में 822 रन ठोके दिए हैं।
क्रिकेट को महान अनिश्चितताओं का खेल कहा जाता है, लेकिन यह खेल इतना भी अनिश्चित नहीं माना जाता है कि कोई टीम पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दे जोकि कल्पना से ही परे लगे। हालांकि, ऐसा सच में हुआ है और एक टीम के बल्लेबाजों ने ऐसा ऐतिहासिक प्रदर्शन किया कि 50 ओवर में 822 रन ठोके दिए। ऐसा आज तक किसी भी टीम ने कभी नहीं किया। खास बात यह है कि इस 822 रनों के स्कोर के जबाव में सामने वाली टीम सिर्फ 28 रनों पर ढेर हो गई। कहां हुआ क्रिकेट इतिहास का यह अद्भुत कारनामा आइए आपको विस्तार से बताते हैं।
जिम्बाब्वे घरेलू लीग में हुआ ये अद्भुत कारनामा
यह कारनामा जिम्बाब्वे की घरेलू फर्स्ट-लीग क्रिकेट में हुआ, जो पूरी दुनिया के क्रिकेट इतिहास लिए अनोखा रिकॉर्ड बन गया है। यह मैच जिम्बाब्ले की दो घरेलू टीमों स्कॉर्पियंस क्रिकेट क्लब और मीथेन लायंस के बीच खेला गया जहां रनों की जमकर बारिश हुई। इस मुकाबले में स्कॉर्पियंस क्रिकेट क्लब ने अपने निर्धारित 50 ओवरों में 822/4 का विशाल स्कोर खड़ा किया। इस परिणाम को और भी आश्चर्यजनक बनाने वाली बात यह थी कि मीथेन लायंस ने जवाब में केवल 28/7 रन ही बना पाए, जिससे स्कॉर्पियंस को अविश्वसनीय 794 रनों की जीत मिली।
1 तिहरा शतक, 1 दोहरा शतक, 1 शतक और एक तूफानी फिफ्टी
टॉस जीतने के बाद स्कॉर्पियंस के कप्तान प्रेज मकाजा ने पहले बल्लेबाजी करने का विकल्प चुना। एक ऐसा निर्णय जो विपक्षी गेंदबाजों के लिए पूरी तरह से विनाशकारी साबित हुआ। मैच के स्टार विन्फेड मुटेंडे रहे, जिन्होंने मात्र 75 गेंदों में 270.67 के स्ट्राइक रेट से 203 रनों की तूफानी पारी खेली। उनकी इस पारी में 23 चौके और 13 छक्के शामिल थे, जिससे यह मुकाबला पावर-हिटिंग का एक शानदार प्रदर्शन बन गया। तकुंडा मडेम्बो ने 143 गेंदों में 302 रनों की शानदार पारी खेलकर नींव रखी, जिसमें 50 चौके और सात छक्के शामिल थे। 272 मिनट तक बल्लेबाजी करने के बाद वे रिटायर आउट हुए। यह कहर यहीं नहीं रुका। गैब्रियल जया मात्र 49 गेंदों में 110 रन बनाकर नाबाद रहे, उनका स्ट्राइक रेट 224.49 रहा, वहीं विंसेंट मोयो ने 39 गेंदों में 78 रनों की तेज पारी खेली।
794 रनों से दर्ज की विशाल जीत
स्कॉर्पियंस क्रिकेट क्लब ने अंततः 50 ओवरों में 822/4 रन बनाकर अपनी पारी समाप्त की, जिसमें प्रति ओवर 16.44 का अविश्वसनीय रन रेट रहा। पहली पारी के दौरान पिच बल्लेबाजों के लिए बेहद मददगार लग रही थी, लेकिन मीथेन लायंस के लक्ष्य का पीछा शुरू करते ही पिच अचानक गेंदबाजों के लिए स्वर्ग बन गई। मीथेन लायंस मात्र 28/7 पर सिमट गई और उसे 794 रनों की करारी हार का सामना करना पड़ा। इस अभूतपूर्व मैच से पहले आधिकारिक 50 ओवर के क्रिकेट में केवल कुछ ही टीमें 500 रन का आंकड़ा पार कर पाई थीं। तमिलनाडु ने 2022 में अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ 506/2 का स्कोर खड़ा किया था, जबकि उसी वर्ष इंग्लैंड ने एक वनडे मैच में नीदरलैंड के खिलाफ 498/4 का शानदार स्कोर बनाया था।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
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विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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