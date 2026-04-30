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IPL 2026 में मुंबई इंडियंस के फ्लॉप होने के 5 बड़े कारण, आखिर क्यों बेपटरी हो गई है MI एक्सप्रेस?

Apr 30, 2026 12:29 pm ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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IPL 2026 में मुंबई इंडियंस का प्रदर्शन अब तक बेहद निराशाजनक रहा है। 8 मैचों में सिर्फ 2 ही मैच टीम जीत पाई है। रोहित की चोट से लेकर हार्दिक की कप्तानी तक आखिर क्या हैं MI के फ्लॉप होने के 5 मुख्य कारण, जानिए।

IPL 2026 में मुंबई इंडियंस के फ्लॉप होने के 5 बड़े कारण, आखिर क्यों बेपटरी हो गई है MI एक्सप्रेस?

इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL की सबसे सफल टीमों में शामिल मुंबई इंडियंस के लिए 2026 का सीजन अब तक बहुत खराब गुजरा है। टूर्नामेंट अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है, लेकिन पांच बार की आईपीएल चैंपियन मुंबई इंडियंस ने अभी तक सिर्फ 2 ही मुकाबले जीते हैं। 8 मैच टीम खेल चुकी है। यहां तक कि लगातार चार हार इस टीम को मिली है। ऐसे में यह साल हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली टीम के लिए किसी बुरे सपने से कम साबित नहीं हो रहा है। एमआई आईपीएल की पॉइंट्स टेबल में 9वें स्थान पर है। टीम के प्लेऑफ्स में पहुंचने की उम्मीद भी कम नजर आ रही हैं। ऐसे में आप 5 कारण जान लीजिए कि आखिर मुंबई इंडियंस इस बार बेपटरी क्यों नजर आ रही है?

1. रोहित शर्मा की चोट और ओपनिंग फ्लॉप

मुंबई इंडियंस के लिए इस सीजन का सबसे बड़ा झटका पूर्व कप्तान रोहित शर्मा की चोट रही है। रोहित ने सीजन की शुरुआत शानदार अंदाज में की थी, मगर 12 अप्रैल को आरसीबी के खिलाफ 'रिटायर्ड हर्ट' होने के बाद से वे टीम में नहीं लौटे हैं। लगातार चार मैच उन्होंने मिस किए हैं और उन सभी मैचों में टीम को हार का सामना करना पड़ा है। उनकी अनुपस्थिति एमआई के लिए दोहरा झटका है, क्योंकि वे आक्रामक ओपनर ही नहीं, बल्कि एक सफल रणनीतिकार हैं, जो टीम को पांच खिताब जिता चुके हैं। रोहित के बिना ओपनिंग बिखरी-बिखरी नजर आ रही है। कुछ कॉम्बिनेशन जरूर आजमाए हैं, लेकिन किसी मैच में कोई तो किसी मैच में कोई ओपनर चल रहा है, जो कि एक समस्या है।

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2. हार्दिक की कप्तानी और फॉर्म

हार्दिक पांड्या 2024 से मुंबई इंडियंस की कप्तानी कर रहे हैं। 2024 में खूब आलोचना उनकी हुई थी। 2025 में उस पर विराम लगा, लेकिन 2026 में फिर से वे आलोचकों के निशाने पर हैं। बतौर कप्तान वे मैदान पर अच्छे फैसले लेने में असमर्थ दिख रहे हैं। चाहे डेथ ओवर्स में गेंदबाजों का चयन हो या खुद को बैटिंग ऑर्डर में प्रमोट करने जैसी चीजें हों। उनके फैसले और निजी फॉर्म चिंता का विषय एमआई के लिए है। बतौर बल्लेबाज और बतौर गेंदबाज वे अब तक फ्लॉप ही रहे हैं।

3. पावरप्ले में हालत खराब

आधुनिक टी20 क्रिकेट में पावरप्ले यानी पहले 6 ओवरों का खेल मैच का रुख तय करता है, लेकिन MI यहां पूरी तरह पिछड़ती हुई नजर आई है। एसआरएच के खिलाफ मैच को छोड़ दें तो इस सीजन में मुंबई इंडियंस एक बार भी पावरप्ले में 70 रनों का आंकड़ा नहीं छू पाई है। इसके पीछे का कारण ये है कि पावरप्ले में बार-बार एमआई के विकेट गिर रहे हैं। इसकी वजह से रन गति धीमी हो जाती है।

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4. बुमराह का फीका प्रदर्शन और कमजोर गेंदबाजी

लगभग एक दशक से मुंबई की ताकत बल्लेबाजी से ज्यादा उनकी गेंदबाजी रही है। जसप्रीत बुमराह जैसा घातक गेंदबाज उनके साथ है, लेकिन 2026 में बुमराह भी फीके नजर आए हैं। ट्रेंट बोल्ट, दीपक चाहर और शार्दुल ठाकुर समेत हार्दिक पांड्या और बाकी स्पिनरों से उनको सहयोग नहीं मिला। बुमराह न तो रनों पर अंकुश लगा पा रहे हैं और न ही उनको विकेट मिल पा रहे हैं, जो टीम के लिए चिंता का विषय है।

5. मध्यक्रम में निरंतरता का अभाव

मुंबई इंडियंस के लिए इस सीजन सबसे बड़ी समस्या मिडिल ऑर्डर में निरंतरता की कमी रही है। तिलक वर्मा ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ शतक लगाकर उम्मीदें जरूर जगाई थीं, लेकिन उनके अलावा मध्यक्रम में कोई भी खिलाड़ी भरोसेमंद नहीं दिखा है। वे खुद भी कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाए हैं। 'मिस्टर 360' सूर्यकुमार यादव और नमन धीर जैसे युवा खिलाड़ी भी मुंबई इंडियंस का बेड़ा पार नहीं कर पाए हैं। इनमें हार्दिक पांड्या भी शामिल हैं, जो मैच फिनिशर हैं, लेकिन एक भी मैच को खत्म नहीं कर पाए हैं।

Vikash Gaur

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Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


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करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


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