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65 गेंदों में 164 रन, 15 गगनचुंबी छक्के, कई चौके, रवांडा के हजमा खान ने बनाया T-20I क्रिकेट का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर

Vimlesh Kumar Bhurtiya लाइव हिन्दुस्तान
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रवांडा के हमजा खान ने रविवार को गैबोरोन में आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप अफ्रीका उप-क्षेत्रीय क्वालीफायर में आइवरी कोस्ट के खिलाफ विस्फोटक और धमाकेदार नाबाद 164* रन बनाकर पुरुष टी20 अंतरराष्ट्रीय इतिहास की महानतम पारियों में से एक का प्रदर्शन किया। उन्होंने इस पारी के साथ कई कारनामे किए। देखिए- 

65 गेंदों में 164 रन, 15 गगनचुंबी छक्के, कई चौके, रवांडा के हजमा खान ने बनाया T-20I क्रिकेट का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर

रवांडा के हमजा खान ने रविवार को गैबोरोन में आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप अफ्रीका उप-क्षेत्रीय क्वालीफायर में आइवरी कोस्ट के खिलाफ विस्फोटक और धमाकेदार नाबाद 164* रन बनाकर पुरुष टी20 अंतरराष्ट्रीय इतिहास की महानतम पारियों में से एक का प्रदर्शन किया। उन्होंने यह कारनामा केवल 65 गेंदों में किया, जिसमें चौके- छक्कों की झड़ी लगा दी। हजमा खान द्वारा 65 गेंदों में खेली गई 164 रनों की इस पारी में नौ चौके और 15 छक्के शामिल थे। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 252.30 का रहा। उनके द्वारा लगाए गए 15 छक्के एक ही टी20 अंतरराष्ट्रीय पारी में संयुक्त रूप से चौथे सबसे अधिक छक्के हैं।

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हासिल किया टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर

अपनी इस दमदार पारी के साथ हजमा खान ने टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अफगानिस्तान के हजरतुल्लाह जजई के 162 रनों के दूसरे सर्वाधिक स्कोर को पीछे छोड़ दिया है। वे अब सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के एरोन फिंच से पीछे रह गए हैं। हमजा का 164 रन अब तक पुरुषों के टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में दर्ज किया गया दूसरा सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर है, जो केवल 2018 में जिम्बाब्वे के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया के लिए एरोन फिंच द्वारा बनाए गए ऐतिहासिक 172 रन के स्कोर से कम है। इस पारी ने 2019 में आयरलैंड के खिलाफ अफगानिस्तान के लिए हजरतुल्लाह ज़ज़ई द्वारा बनाए गए 162* के पिछले दूसरे सर्वश्रेष्ठ स्कोर को पीछे छोड़ दिया है। हजमा की इस शानदार पारी से रवांडा को अपने 20 ओवरों में 288/2 के विशाल स्कोर तक पहुंचने में मदद मिली है।

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पावरप्ले से लेकर डेथ ओवर तक हर तरफ लगाए शॉट्स

मैदान के चारों ओर सटीक बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए हमजा ने पावरप्ले से लेकर डेथ ओवरों तक आइवरी कोस्ट के गेंदबाजों पर हावी होकर रवांडा को पुरुषों के टी20 अंतरराष्ट्रीय इतिहास में सातवां सबसे बड़ा स्कोर बनाने में मदद की। टूर्नामेंट में शानदार फॉर्म में उतरे हमजा ने एक दिन पहले कैमरून के खिलाफ रवांडा की शुरुआती जीत में नाबाद 60 रन बनाए थे। जवाब में, आइवरी कोस्ट सिर्फ 17 रन पर ऑल आउट हो गई, जो सभी टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में संयुक्त रूप से पांचवां सबसे कम स्कोर है। रवांडा की 271 रनों की जीत अब पुरुषों के टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में तीसरी सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड है।

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एक पारी में सबसे अधिक रन (पुरुष टी20 अंतरराष्ट्रीय)

1. आरोन फिंच (ऑस्ट्रेलिया) बनाम 172 ज़िम्बाब्वे 2018

2. हमजा खान (रवांडा) 164* बनाम आइवरी कोस्ट 2026

3. हज़रतुल्लाह ज़ज़ई (अफगानिस्तान) 162* बनाम आयरलैंड 2019

4. मोहम्मद इहसान (स्पेन) 160 बनाम क्रोएशिया 2025

5. आरोन फिंच (ऑस्ट्रेलिया) 156 बनाम इंग्लैंड 2013

एक पारी में सबसे अधिक रन (पुरुष टी20 अंतरराष्ट्रीय)

बल्लेबाज (टीम)रनविपक्षवर्ष
आरोन फिंच (ऑस्ट्रेलिया)172ज़िम्बाब्वे2018
हमजा खान (रवांडा)164*आइवरी कोस्ट2026
हज़रतुल्लाह ज़ज़ई (अफगानिस्तान)162*आयरलैंड 2019
मोहम्मद इहसान (स्पेन)160क्रोएशिया 2025
आरोन फिंच (ऑस्ट्रेलिया)156इंगलैंड2013
Vimlesh Kumar Bhurtiya

लेखक के बारे में

Vimlesh Kumar Bhurtiya

विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार

संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।

विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।

खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।

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