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IPL के वो बदकिस्मत दिग्गज, जिन्होंने 5000+ रन बनाने के बावजूद नहीं जीती ऑरेंज कैप; टॉप पर रोहित शर्मा

Mar 16, 2026 04:47 pm ISTMd.Akram लाइव हिन्दुस्तान
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इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में अब तक कई दिग्गज बल्लेबाजों ने ऑरेंज कैप नहीं जीती है। इस लिस्ट में रोहित शर्मा से लेकर अजिंक्य रहाणे तक का नाम शामिल है। आईपीएल का नया सीजन 28 मार्च से शुरू होगा।

IPL के वो बदकिस्मत दिग्गज, जिन्होंने 5000+ रन बनाने के बावजूद नहीं जीती ऑरेंज कैप; टॉप पर रोहित शर्मा

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के 19वें सीजन का आगाज होने में अब ज्यादा दिन बाकी नहीं हैं। आईपीएल 2026 का धूम-धड़ाका 28 मार्च से शुरू होगा। आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा ऑरेंज कैप जीतने का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के डेविड वॉर्नर के नाम दर्ज है। उन्होंने तीन बार यह कमाल किया। उनके बाद वेस्टइंडीज के क्रिस गेल और भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली हैं, जिन्होंने दो-दो बार यह अवॉर्ड हासिल किया। हालांकि, कई ऐसे बदकिस्मत दिग्गज भी हैं, जो टूर्नामेंट में 5 हजार से अधिक रन बना चुके हैं मगर कभी ऑरेंज कैप नहीं जीत सके। लिस्ट में रोहित शर्मा से लेकर अजिंक्य रहाणे तक शामिल हैं।

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आईपीएल में ऑरेंज कैप अवॉर्ड उस खिलाड़ी को दिया जाता है, जो सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाता है। 'हिटमैन' के नाम से मशहूर रोहित शर्मा आईपीएल में 272 मैचों में 7046 रन बना चुके हैं। वह भारतीय लीग में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं मगर किसी भी सीजन में ऑरेंज कैप अपने नाम नहीं कर सके। 38 वर्षीय रोहित आईपीएल 2026 में ऑरेंज कैप का सूखा समाप्त करने की फिराक में होंगे। उन्होंने सिर्फ एक बार ही आईपीएल सीजन में 500 रनों का आंकड़ा पार किया। रोहित ने आईपीएल 2013 में 538 रन जुटाए थे।

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रोहित आईपीएल में संयुक्त रूप से सबसे सफल कप्तान हैं। उनके नेतृत्व में मुंबई इंडियंस (एमआई) ने पांच आईपीएल ट्रॉफी जीतीं। दिग्गज एमएस धोनी भी बतौर कप्तान चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) को पांच ट्रॉफी दिला चुके हैं लेकिन ऑरेंज कैप कभी हाथ नहीं लगी। उन्होंने आईपीएल में 272 मुकाबलों में 5439 रन जोड़े। 43 वर्षीय धोनी आगामी सीजन में फिर एक्शन में दिखेंगे। साउथ अफ्रीका के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज एबी डिविलियर्स ने 181 मैचों में 5162 रन जोड़े। उन्हें भी यह अवॉर्ड नसीब नहीं हुआ। रहाणे 2026 में केकेआर की कमान संभालेंगे और पहली ऑरेंज कैप जीतने का प्रयास करेंगे। उन्होंने 198 मुकाबलों में 5032 रन बनाए हैं।

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IPL में 5000+ रन के बावजूद ऑरेंज कैप नहीं जीतने वाले प्लेयर

7046 - रोहित शर्मा

6769 - शिखर धवन

5528 - सुरेश रैना

5439 - एमएस धोनी

5162 - एबी डिविलियर्स

5032 - अजिंक्य रहाणे

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IPL में ऑरेंज कैप अवॉर्ड जीतने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट

2008: शॉन मार्श (किंग्ल इलेवन पंजाब) - 616 रन

2009: मैथ्यू हेडन (चेन्नई सुपर किंग्स) - 572 रन

2010: सचिन तेंदुलकर (मुंबई इंडियंस) - 618 रन

2011: क्रिस गेल (रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु) - 608 रन

2012: क्रिस गेल (रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु) - 733 रन

2013: माइकल हसी (चेन्नई सुपर किंग्स) - 733 रन

2014: रॉबिन उथप्पा (कोलकाता नाइट राइडर्स) - 660 रन

2015: डेविड वार्नर (सनराइजर्स हैदराबाद) - 562 रन

2016: विराट कोहली (रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु) - 973 रन

2017: डेविड वॉर्नर (सनराइजर्स हैदराबाद) - 641 रन

2018: केन विलियमसन (सनराइजर्स हैदराबाद) - 735 रन

2019: डेविड वॉर्नर (सनराइजर्स हैदराबाद) - 692 रन

2020: केएल राहुल (किंग्ल इलेवन पंजाब) - 670 रन

2021: ऋतुराज गायकवाड़ (चेन्नई सुपर किंग्स) - 635 रन

2022: जोस बटलर (राजस्थान रॉयल्स) - 863 रन

2023: शुभमन गिल (गुजरात टाइटंस) - 890 रन

2024: विराट कोहली (रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु) - 741 रन

2025: साई सुदर्शन (गुजरात टाइटंस) - 759 रन

Md.Akram

लेखक के बारे में

Md.Akram

मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार

परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।


अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।


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