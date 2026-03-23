IPL सिर्फ खेल नहीं, नोट छापने की मशीन है; समझिए ₹1000 करोड़ की स्पॉन्सरशिप का पूरा गणित
भारत की हालिया अंतरराष्ट्रीय सफलताएं—जैसे चैंपियंस ट्रॉफी, एशिया कप और टी20 विश्व कप में मिली जीत ने निवेशकों के भरोसे को और मजबूत किया है। आईपीएल इसलिए और आगे बढ़ता जा रहा है।
भारतीय खेल उद्योग के लिए 2025 का साल एक ऐतिहासिक मोड़ साबित हुआ है। ऐसा लग रहा था कि रियल मनी गेमिंग पर प्रतिबंध लगने से इंडस्ट्री को बड़ा झटका लगेगा। इसका असर बहुत ज्यादा नहीं हुआ है, क्योंकि पारंपरिक ब्रांड्स ने संकटमोचक की भूमिका निभाई है और उसकी भरपाई कर दी। डब्ल्यूपीपी मीडिया द्वारा तैयार की गई ताजा 'स्पोर्टिंग नेशन' रिपोर्ट 2025 के अनुसार, भारतीय खेल उद्योग का आकार पिछले वर्ष की तुलना में 13.4% बढ़ गया है। आईपीएल की टीमों की स्पॉन्सरशिप 1000 करोड़ रुपये के पार पहुंच गई है।
इस रिपोर्ट के सबसे दिलचस्प आंकड़ों में से एक अहम बात यह है कि कुल खेल अर्थव्यवस्था में अकेले क्रिकेट की हिस्सेदारी 89% है। इससे पता चलता है कि भारत में खेलों में क्रिकेट का ही दबदबा है। वर्तमान में भारतीय खेल उद्योग का कुल मूल्य 18,864 करोड़ रुपये ($2.13 बिलियन) तक पहुंच गया है, जो पिछले चार वर्षों में लगभग दोगुना हो गया है। इसमें मीडिया विज्ञापनों का योगदान सबसे अधिक रहा है, जो 9,571 करोड़ रुपये दर्ज किया गया। इतना ही नहीं, डिजिटल विज्ञापन ने इस बार टेलीविजन को भी पीछे छोड़ दिया है।
रियल मनी गेमिंग पर नियामक बाधाओं के बावजूद, स्पॉन्सरशिप बाजार में 8% की वार्षिक वृद्धि देखी गई और यह 7,949 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया। दिलचस्प बात यह है कि Dream 11 और My11Circle जैसे फैंटेसी गेमिंग ब्रांड्स की जगह अब Google और Apollo Tyres जैसे ग्लोबल और पारंपरिक ब्रांड्स ने ले ली है। गूगल ने AI युद्ध के बीच क्रिकेट में भारी निवेश किया है। गूगल अब आईपीएल (IPL) का आधिकारिक स्पॉन्सर होने के साथ-साथ महिला विश्व कप और टी20 विश्व कप का भी प्रमुख भागीदार था।
IPL में 1000 करोड़ का जादुई आंकड़ा पार
इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL भारतीय खेल कमर्शियल की रीढ़ बनी हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक, पहली बार आईपीएल टीम स्पॉन्सरशिप ने 1,000 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार किया है। कुल 1,033 करोड़ रुपये टीमों को स्पॉन्सरशिप से मिले हैं। इसमें मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और चेन्नई सुपर किंग्स जैसी बड़ी टीमें सबसे आगे हैं, जो करीब 150 करोड़ रुपये स्पॉन्सरशिप से कमा रहे हैं।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
संक्षिप्त विवरण:
विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
विस्तृत बायो:
परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।
करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।
खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:
क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।
ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल
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विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।
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