IPL रिटेंशन की लिस्ट आ गई, अब कब होगा मिनी ऑक्शन? 2027 के संस्करण से जुड़ी प्रमुख जानकारियां एक नजर में
आईपीएल 2027 की रिटेंशन लिस्ट आ गई है। अब आगे क्या- क्या होगा, मिनी ऑक्शन की तारीख क्या है और ट्रेड विंडो डेट्स क्या- क्या हैं, आइए आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं।
मंगलवार, 17 नवंबर को आईपीएल की रिटेंशन लिस्ट जारी कर दी गई। इसमें सभी फ्रेंचाइजी ने अपने रिलीज और रिटेन किए गए खिलाड़ियों की लिस्ट जारी की। कई बड़े नामों को आईपीएल 2027 से पहले टीमों ने रिलीज किया, जिसमें महेंद्र सिंह धोनी, ट्रेविस हेड, ट्रेंट बोल्ट, दीपक चाहर, मिचेल स्टार्क जैसे प्रमुख नाम हैं। वहीं कई महंगे खिलाड़ियों को टीमों ने रिटेन किया है।
आईपीएल 2027 की रिटेंशन लिस्ट जारी होने के बाद भी फर्स्ट ट्रेडिंग विडों ओपन रहेगी। यह विडों 9 दिसंबर तक खुली रहेगी। यानी इस समय तक आईपीएल फ्रेंचाइजी अपने खिलाड़ियों को अन्य फ्रेंचाइजी के खिलाड़ियों से ट्रेड कर सकती है। 16 दिसंबर आईपीएल 2027 के लिए बड़ा दिन है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस दिन मिनी ऑक्शन होगा। यह गोवा में आयोजित किया जाएगा। भले ही यह एक मिनी ऑक्शन है, लेकिन जिस तरह से कई टीमों ने दर्जनों की संख्या में खिलाड़ियों को रिलीज किया है, उसे देखते हुए लगता है कि भले ही यह मेगा ऑक्शन के बराबर के स्तर का ना रहे, लेकिन मिनी ऑक्शन के स्तर से कहीं ज्यादा का होगा।
इस मिनी ऑक्शन के बाद भी टीमों के पास अपने कॉम्बिनेशन को बैलेंस करने का विकल्प होगा क्योंकि 17 दिसंबर से दूसरी ट्रेडिंग विंडो शुरू होगी। यह विडों आईपीएल 2027 के शुरू होने से तीस दिन पहले बंद होगी।
कई बड़े खिलाड़ियों की ट्रेड डील अब तक हो चुकी है। मोहम्मद शमी को लखनऊ सुपर जायंट्स ने राजस्थान रॉयल्स में ट्रेड कर दिया है। शमी की कीमत पिछले आईपीएल सीजन में एलएसजी में रहते हुए 10 करोड़ रुपये थी लेकिन अब राजस्थान रॉयल्स में उन्हें 8 करोड़ रुपये ही मिलेंगे। हार्दिक पांड्या और अर्शदीप सिंह की भी ट्रेड डील हुई है। यह आईपीएस 2027 के लिहाज से सबसे बड़ी ट्रेड डील मानी जा रही है। हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस से पंजाब किंग्स चले गए हैं। उनकी सैलरी में 1.65 करोड़ का इजाफा हुआ है। मुंबई इंडियंस में ऑलराउडंर की सैलरी 16.35 करोड़ थी, जो पंजाब किंग्स में जाने पर 18 करोड़ हो गई है। वहीं, अर्शदीप सिंह हार्दिक पांड्या के बदले मुंबई इंडियंस में शामिल किए गए हैं। पंजाब किंग्स में अर्शदीप की कीमत 18 करोड़ रुपये थी और मुंबई इंडियंस भी उन्हें 18 करोड़ रुपये ही देगा।
आईपीएल 2027 की शुरुआत मार्च महीने से होनी तय मानी जा रही है।
IPL 2027 की अहम तारीखें:
17 नवंबर: खिलाड़ियों को रिटेन और रिलीज करने की आखिरी तारीख।
9 दिसंबर: पहली ट्रेडिंग विंडो बंद होगी।
16 दिसंबर: गोवा में IPL 2027 का मिनी-ऑक्शन।
17 दिसंबर: दूसरी ट्रेडिंग विंडो खुलेगी।
IPL 2027 शुरू होने से 30 दिन पहले दूसरी ट्रेडिंग विंडो बंद हो जाएगी।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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