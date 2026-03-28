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जसप्रीत बुमराह आईपीएल 2026 के लिए पूरी तरह फिट, कोच महेला जयवर्धने ने कर दिया कंफर्म

Mar 28, 2026 09:53 pm ISTHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
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जसप्रीत बुमराह आईपीएल 2026 के लिए पूरी तरह फिट हो गए हैं। मुंबई इंडियंस के कोच महेला जयवर्धने ने कंफर्म किया है कि बुमराह मुंबई और कोलकाता के बीच होने वाले मुकाबले में चयन के लिए उपलब्ध रहेंगे।

जसप्रीत बुमराह आईपीएल 2026 के लिए पूरी तरह फिट, कोच महेला जयवर्धने ने कर दिया कंफर्म

मुंबई इंडियंस के फैंस के लिए अच्छी खबर सामने आई है। टीम के मुख्य कोच महेला जयवर्धने ने कहा है कि जसप्रीत बुमराह आईपीएल 2026 के लिए स्क्वॉड में शामिल हो गए हैं और टूर्नामेंट में चयन के लिए उपलब्ध रहेंगे। मुंबई इंडियंस की टीम के लिए ये राहत की खबर है क्योंकि जसप्रीत बुमराह खतरनाक गेंदबाज हैं और शानदार फॉर्म में भी हैं। मुंबई इंडियंस आईपीएल 2026 में अपने अभियान की शुरुआत रविवार को कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ मुकाबले के साथ करेगा।

भारतीय तेज गेंदबाज़ी के अगुआ जसप्रीत बुमराह इंडियन प्रीमियर लीग 2026 सीजन के अपने पहले मैच से पहले कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ मुंबई इंडियंस के कैंप में शामिल हो गए हैं। इससे पांच बार की चैंपियन टीम को सही समय पर एक बड़ा सहारा मिला है। बुमराह, जो बेंगलुरु के बाहरी इलाके में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस में थे, हाल ही में खत्म हुए पुरुष टी20 विश्व कप के बाद अपने वर्कलोड मैनेजमेंट और स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग का आकलन करवा रहे थे। खबरों के मुताबिक, यह तेज गेंदबाज शुक्रवार शाम को टीम के साथ जुड़ गया।

मुंबई इंडियंस के कोच महेला जयवर्धने ने जसप्रीत बुमराह की फिटनेस पर साफ कहा, “जस्सी टीम के साथ वापस आ चुके हैं। वह खेलने के लिए पूरी तरह उपलब्ध हैं। बस, इतना ही।”

31 साल के बुमराह टी20 विश्व कप में शानदार प्रदर्शन के बाद टीम में लौट रहे हैं। इस टूर्नामेंट में उन्होंने 14 विकेट लिए और वरुण चक्रवर्ती के साथ संयुक्त रूप से सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज़ बने। भारत को खिताब जिताने में बुमराह ने अहम भूमिका निभाई और दबाव वाले मैचों में शानदार गेंदबाज़ी की। इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफ़ाइनल में, उन्होंने 1/35 का प्रदर्शन किया और अपने आखिरी दो ओवरों में सिर्फ़ 14 रन देकर इंग्लैंड को एक बड़े लक्ष्य का पीछा करने से रोक दिया।

इसके बाद, न्यूज़ीलैंड के खिलाफ फ़ाइनल में उन्होंने मैच जिताने वाला प्रदर्शन किया। उन्होंने 4/15 के आंकड़े के साथ विरोधी टीम को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया और एक बड़े स्कोर का बचाव करते हुए उन्हें 159 रन पर ऑल आउट करने में मदद की। बीसीसीआई के अधिकारी बुमराह की फ़िटनेस पर लगातार नजर रखे हुए हैं, क्योंकि आगे अंतरराष्ट्रीय मैचों का एक व्यस्त कार्यक्रम है। इसमें जून में अफ़गानिस्तान के खिलाफ एक टेस्ट मैच और उसके बाद जुलाई में इंग्लैंड का व्हाइट-बॉल दौरा शामिल है।

मुंबई इंडियंस के लिए बुमराह हमेशा से एक अहम खिलाड़ी रहे हैं। 186 विकेटों के साथ, वह इस फ्रेंचाइजी के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं और लसिथ मलिंगा को पीछे छोड़कर टीम के लिए अब तक के सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बनने से सिर्फ़ नौ विकेट दूर हैं।

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उनका वापस आना ऐसे समय पर हुआ है जब मुंबई इंडियंस अपने रिकॉर्ड को और आगे बढ़ाते हुए छठी बार आईपीएल का खिताब जीतने की तैयारी में है। टीम अभी भी मिचेल सैंटनर और विल जैक्स जैसे विदेशी खिलाड़ियों के आने का इंतज़ार कर रही है। मुंबई इंडियंस 29 मार्च को वानखेड़े स्टेडियम में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ अपने आईपीएल 2026 अभियान की शुरुआत करेगी। गौरतलब है कि इस फ्रेंचाइजी ने 2012 के बाद से आईपीएल के किसी भी सीजन का अपना पहला मैच नहीं जीता है।

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh

हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)

हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।


परिचय और अनुभव

हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।


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