इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2020 के फाइनल मुकाबले में मंगलवार को दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान श्रेयस अय्यर और मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा आमने-सामने हैं।

The Big Day is finally here!@ImRo45 led #MumbaiIndians will take on @ShreyasIyer15 led #DelhiCapitals tonight in the #Final.



One final time in #Dream11IPL 2020, who are you rooting for? pic.twitter.com/QkFKTAXDn3