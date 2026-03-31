IPL कवर रहे इंजीनियर विलियम लैंगफोर्ड की होटल के कमरे में हुई मौत, आईपीएल ने परिवार को मदद का भरोसा दिया
आईपीएल ने ब्रॉडकास्ट इंजीनियर के निधन पर शोक व्यक्त किया और परिवार को मदद का भरोसा दिया। जान विलियम सोमवार को अपने होटल के कमरे में बेहोश पाए गए, जिसके बाद हॉस्पिटल ले जाने पर उन्हें मृत बताया गया।
इंडियन प्रीमियर लीग संचालन परिषद ने मंगलवार को ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट इंजीनियर जान विलियम लैंगफोर्ड के असमय निधन पर गहरा शोक जताया जो बीसीसीआई के साथ लीग के 2026 सत्र के लिए काम कर रहे थे। संचालन परिषद ने शोकाकुल परिवार को हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। लैंगफोर्ड 76 साल के थे। वह सोमवार सुबह दक्षिण मुंबई के एक होटल में अपने कमरे में बेहोश पाए गए थे। इसके बाद होटल मैनेजमेंट उन्हें तुरंत अस्पताल ले गया। एक अधिकारी ने बताया कि अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
आईपीएल ने एक बयान में कहा, ''आईपीएल संचालन परिषद और इससे जुड़े सभी हितधारक इयान विलियम्स लैंगफोर्ड के असमय निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं। वह हमारे प्रसारण परिचालन का एक अहम हिस्सा थे। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं उनके परिवार और दोस्तों के साथ हैं। '' इसमें कहा गया, ''आईपीएल इस बेहद मुश्किल समय में लैंगफोर्ड के परिवार को हर जरूरी मदद और सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है। ''
लैंगफोर्ड आईपीएल मैचों के लिए ब्रॉडकास्ट इंजीनियर के तौर पर काम के सिलसिले में यहां आए हुए थे। मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने बताया कि उनके पोस्टमॉर्टम में कुछ भी संदिग्ध नहीं पाया गया और अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)
हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
परिचय और अनुभव
हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।
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