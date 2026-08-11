IPL क्रिकेटर अभिषेक पोरेल हुए गिरफ्तार, छात्रा ने लगाया रेप का आरोप; निजी पलों को किया रिकॉर्ड
Abishek Porel Arrested: क्रिकेटर अभिषेक पोरेल पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। उन्हें मेडिकल छात्रा से रेप के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। वह आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलते हैं।
Abishek Porel Arrested: आईपीएल क्रिकेटर अभिषेक पोरेल की मुश्किलों में इजाफा हो गया है। हुगली पुलिस ने 23 वर्षीय विकेटकीपर-बल्लेबाज को सोमवार देर रात गिफ्तार कर लिया है। कर्नाटक की एक मेडिकल छात्रा ने अभिषेक पर शादी का झांसा देकर रेप का आरोप लगाया है। उनपर साथ ही आपराधिक धमकी देने समेत कई अन्य आरोप हैं। पुलिस ने कई घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया। छात्रा की शिकायत पर जून 2026 में मोगरा थाने में मामला दर्ज किया गया था। छात्रा ने शिकायत में कहा कि क्रिकेटर ने निजी पलों को रिकॉर्ड किया था। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पिछले महीने अभिषेक की गिरफ्तारी का आदेश दिया था।
तीन साल तक रिश्ते में थे दोनों
हुगली (ग्रामीण) के पुलिस अधीक्षक कुनार भूषण सिंह ने मंगलवार को पीटीआई को बताया, ''उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था और उन्हें गिरफ्तार करने का अदालत का आदेश था। उन्हें कल देर रात गिरफ्तार किया गया। उन्हें आज अदालत में पेश किया जाएगा।'' एफआईआर में कुल 19 धाराएं हैं। छात्रा के मुताबिक, वह और बंगाल के क्रिकेटर अभिषेक तकरीबन तीन सालों से रिश्ते में थे। कथित घटना 2 अप्रैल 2026 को दिल्ली में हुई थी। अभिषेत ने कथित तौर पर जनवरी 2023 में छात्रा से संपर्क किया, जिसके बाद दोनों के बीच बातचीत शुरू हो गई। उनपर आरोप है कि जब छात्रा के माता-पिता बाहर थे, तो वह उसे अपने रूप पर ले गए। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि पोरेल ने उसे शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर किया।
पिछले साल दोनों में मतभेद हुआ
शिकायत के अनुसार, महिला और अभिषेक में पिछले साल मतभेद हो गए, जिसके बाद क्रिकेटर ने उससे 'दूरी' बनानी शुरू कर दी। महिला ने आरोप लगाया कि पोरेल ने उससे शादी करने का वादा किया था, लेकिन अब वह ऐसा करने को तैयार नहीं। अभिषेक पर छात्रा को गैरकानूनी तरीके से अपने पास रखने और खाना नहीं देने का भी आरोप है। हालांकि, अभिषेक ने मामला दर्ज होने के बाद सभी आरोपों का खारिज किया था।
IPL में दिल्ली कैपिटल्स का हिस्सा
कलकत्ता हाईकोर्ट ने आदेश में कहा था कि आरोपी को पकड़ना और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त जरूरी है ताकि डेटा दूसरों के साथ शेयर न किया जा सके। पुलिस टीमें चंदननगर में अभिषेक के घर कई बार गईं लेकिन वह वहां नहीं मिले थे। अभिषेक इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में दिल्ली कैपिटल्स (डीसी) का हिस्सा हैं। उन्होंने आईपीएल 2026 में डीसी के लिए चार मैच खेले थे। वह घरेल क्रिकेट में बंगाल का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने 32 फर्स्ट क्लास मैच और 23 लिस्ट ए मुकाबले खेले हैं।
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मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
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