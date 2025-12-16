IPL 2026 Auction Live Updates: आज होगी IPL नीलामी, 369 खिलाड़ियों की किस्मत का होगा फैसला

IPL 2026 Auction Live Updates: आईपीएल 2026 के लिए मिनी-नीलामी मंगलवार 16 दिसंबर को अबू धाबी के एतिहाद एरिना में होने वाली है। आईपीएल के आगामी सीजन के लिए नीलामी में कुल 369 खिलाड़ियों की किस्मत का फैसला 10 फ्रेंचाइजी करेंगी। इस बार ऑक्शन में 240 भारतीय क्रिकेटर और 110 विदेशी खिलाड़ी हैं। 40 खिलाड़ियों ने खुद को 2 करोड़ की लिस्ट में शामिल किया है, जिसमें भारत के दो खिलाड़ी वेंकटेश अय्यर और रवि बिश्नोई हैं। छोटी नीलामी में कोलकाता नाइट राइइडर्स की टीम सबसे ज्यादा पर्स (64.30 करोड़) के साथ उतरने वाली है, जबकि मुंबई इंडियंस के पास (2.75 करोड़) खर्च करने के लिए सबसे कम राशि है। मिनी नीलामी में फ्रेंचाइजी रिलीज किए गए खिलाड़ियों को लेने के लिए राइट टू मैच का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे।