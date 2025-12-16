IPL 2026 Auction Live Updates: आज होगी IPL नीलामी, 369 खिलाड़ियों की किस्मत का होगा फैसला

Cricket Logo
LIVE Updates

IPL 2026 Auction Live Updates: आईपीएल नीलामी लाइव, आईपीएल 2026 के लिए खिलाड़ियों की नीलामी मंगलवार (16 दिसंबर) को अबू धाबी में होने वाली है। इस बार छोटी नीलामी में कुल 369 खिलाड़ियों के लिए फ्रेंचाइजी बोली लगाएंगी।

Himanshu Singh| लाइव हिन्दुस्तान | Tue, 16 Dec 2025 10:55 AM IST
IPL 2026 Auction Live Updates: आईपीएल 2026 के लिए मिनी-नीलामी मंगलवार 16 दिसंबर को अबू धाबी के एतिहाद एरिना में होने वाली है। आईपीएल के आगामी सीजन के लिए नीलामी में कुल 369 खिलाड़ियों की किस्मत का फैसला 10 फ्रेंचाइजी करेंगी। इस बार ऑक्शन में 240 भारतीय क्रिकेटर और 110 विदेशी खिलाड़ी हैं। 40 खिलाड़ियों ने खुद को 2 करोड़ की लिस्ट में शामिल किया है, जिसमें भारत के दो खिलाड़ी वेंकटेश अय्यर और रवि बिश्नोई हैं। छोटी नीलामी में कोलकाता नाइट राइइडर्स की टीम सबसे ज्यादा पर्स (64.30 करोड़) के साथ उतरने वाली है, जबकि मुंबई इंडियंस के पास (2.75 करोड़) खर्च करने के लिए सबसे कम राशि है। मिनी नीलामी में फ्रेंचाइजी रिलीज किए गए खिलाड़ियों को लेने के लिए राइट टू मैच का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे।

16 Dec 2025, 10:11:58 AM IST

IPL 2026 Auction Live: सेट 1 में कौन-कौन शामिल?

IPL Auction 2026 के सेट 1 में कैमरोन ग्रीन, सरफराज खान, पृथ्वी शॉ, डेवन कॉनवे, जैक फ्रेजर मैकगर्क और डेविड मिलर का नाम शामिल है।

16 Dec 2025, 09:46:27 AM IST

IPL 2026 Auction Live: आईपीएल नीलामी 2026

IPL 2026 Auction Live: आईपीएल 2026 के लिए खिलाड़ियों की नीलामी मंगलवार को होने जा रही है। इस बार नीलामी का आयोजन आबू धाबी के एतिहाद एरिना में होगा। 369 खिलाड़ियों पर बोली लगेगी, जिसमें 240 भारतीय और 110 विदेशी खिलाड़ी हैं। नीलामी मंगलवार को दोपहर 2:30 बजे शुरू होगी।

