Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़IPL Auction 2026 Franchisewise full list of retained and released players remaining purse
IPL नीलामी: सभी 10 फ्रेंचाइजी के रीटेन, रिलीज किए गए खिलाड़ियों की पूरी लिस्ट, किसके पर्स में कितना

IPL नीलामी: सभी 10 फ्रेंचाइजी के रीटेन, रिलीज किए गए खिलाड़ियों की पूरी लिस्ट, किसके पर्स में कितना

संक्षेप:

आईपीएल 2026 के लिए अबू धाबी में खिलाड़ियों की मिनी नीलामी का मंच सज चुका है। सभी 10 फ्रेंचाइजी में कुल मिलाकर 77 स्लॉट खाली हैं और इसे भरने के लिए कुल 369 खिलाड़ियों के लिए बोली लगनी है। कोलकाता नाइट राइडर्स के पास सबसे बड़ा पर्स है। 

Dec 16, 2025 10:15 am ISTChandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

आईपीएल 2026 के लिए अबू धाबी में खिलाड़ियों की मिनी नीलामी का मंच सज चुका है। सभी 10 फ्रेंचाइजी में कुल मिलाकर 77 स्लॉट खाली हैं और इसे भरने के लिए कुल 369 खिलाड़ियों के लिए बोली लगनी है। कोलकाता नाइट राइडर्स के पास सबसे बड़ा पर्स है। उसके पास इस नीलामी के लिए 64.3 करोड़ रुपये हैं। सबसे ज्यादा स्लॉट भी उसी के खाली हैं। केकेआर में 13 स्लॉट खाली हैं जिनमें 6 ओवरसीज प्लेयरों की जगह भी शामिल है। सबसे कम पर्स मुंबई इंडियंस का है। आइए देखते हैं कि फ्रेंचाइजियों ने किन खिलाड़ियों को रिलीज किया था, किन्हें रीटेन किया था, किसमें कितनी जगह खाली है और किस फ्रेंचाइजी का पर्स क्या है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।
  1. कोलकाता नाइट राइडर्स

स्लॉट- 13 (6 विदेशी)

पर्स- 64.3 करोड़ रुपये

रीटेन किए गए खिलाड़ी-

अजिंक्य रहाणे, रिंकू सिंह, अंगकृष रघुवंशी, मनीष पांडे, रोवमैन पॉवेल (वेस्टइंडीज), अनुकुल रॉय, रमनदीप सिंह, वैभव अरोड़ा, सुनील नरेन (वेस्ट इंडीज), वरुण चक्रवर्ती, हर्षित राणा और उमरान मलिक।

केकेआर से रिलीज किए गए खिलाड़ी-

मयंक मारकंडे – MI को ट्रेड आउट, आंद्रे रसेल (वेस्टइंडीज), वेंकटेश अय्यर, क्विंटन डी कॉक (दक्षिण अफ्रीका), एनरिक नॉर्टजे (दक्षिण अफ्रीका), लवनीथ सिसोदिया, रहमानुल्लाह गुरबाज़ (अफगानिस्तान), मोईन अली (इंग्लैंड), चेतन सकरिया, स्पेंसर जॉनसन (ऑस्ट्रेलिया)।

ये भी पढ़ें:LIVE: आज होगी IPL नीलामी, 369 खिलाड़ियों की किस्मत का होगा फैसला

2. मुंबई इंडियंस

स्लॉट- 1 (ओवरसीज)

पर्स- 2.75 करोड़ रुपये

रीटेन किए गए खिलाड़ी-

रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव, रॉबिन मिन्ज़, रयान रिकेल्टन (दक्षिण अफ्रीका), तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, नमन धीर, मिचेल सैंटनर (न्यूज़ीलैंड), विल जैक्स (ऑस्ट्रेलिया), कॉर्बिन बॉश (दक्षिण अफ्रीका), राज बावा, ट्रेंट बोल्ट (न्यूज़ीलैंड), जसप्रीत बुमराह, दीपक चाहर, अश्वनी कुमार, रघु शर्मा और अल्लाह ग़ज़नफ़र (अफगानिस्तान)

जिन्हें ट्रेड के जरिए हासिल किया-

मयंक मारकंडे – KKR से ट्रेड इन, शार्दुल ठाकुर – LSG से ट्रेड इन, शर्फ़ेन रदरफोर्ड (वेस्टइंडीज) – GT से ट्रेड इन।

रिलीज किए गए खिलाड़ी-

अर्जुन तेंदुलकर – LSG को ट्रेड आउट, सत्यनारायण राजू, रीस टॉपली (इंग्लैंड), केएल श्रीजित, कर्ण शर्मा, बेवोन जैकब्स, (दक्षिण अफ्रीका), मुजीब-उर-रहमान (अफगानिस्तान), लिज़ाड विलियम्स (दक्षिण अफ्रीका) और विग्नेश पुथुर

3. चेन्नई सुपर किंग्स

पर्स- 43.4 करोड़

खाली स्लॉट- 9 (4 विदेशी)

रीटेन किए गए खिलाड़ी-

रुतुराज गायकवाड़, एमएस धोनी, डेवॉल्ड ब्रेविस (दक्षिण अफ्रीका), आयुष म्हात्रे, उर्विल पटेल, अंशुल कांबोज, जेमी ओवरटन (इंग्लैंड), रामा कृष्णा घोष, शिवम दुबे, खलील अहमद, नूर अहमद (अफगानिस्तान), मुकेश चौधरी, नाथन एलिस (ऑस्ट्रेलिया), श्रेयस गोपाल, गुरजपनीत सिंह, संजू सैमसन – RR से ट्रेड इन।

रिलीज किए गए खिलाड़ी-

रवींद्र जडेजा – RR को ट्रेड आउट, सैम करन (इंग्लैंड) – RR को ट्रेड आउट, राहुल त्रिपाठी, वंश बेदी, आंद्रे सिद्धार्थ, रचिन रविंद्र (न्यूजीलैंड), दीपक हुड्डा, विजय शंकर, शेख राशीद, कमलेश नगरकोटी, मथीशा पथिराना (श्रीलंका), डेवॉन कॉनवे (न्यूजीलैंड), रविचंद्रन अश्विन (रिटायर्ड)।

4. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB)

स्लॉट- 8 (2 विदेशी)

पर्स- 16.4 करोड़ रुपये

रीटेन किए गए खिलाड़ी-

रजत पाटीदार, विराट कोहली, टिम डेविड (ऑस्ट्रेलिया), देवदत्त पडीकल, फिल सॉल्ट (इंग्लैंड), जितेश शर्मा, कृणाल पंड्या, जेकब बेथेल (इंग्लैंड), रोमारियो शेफर्ड (वेस्ट इंडीज), स्वप्निल सिंह, जॉश हेज़लवुड (ऑस्ट्रेलिया), भुवनेश्वर कुमार, रसिक सलाम, यश दयाल, सुएश शर्मा, नुवान तुषारा (श्रीलंका), अभिनंदन सिंह।

रिलीज किए गए खिलाड़ी-

मयंक अग्रवाल, स्वास्तिक छिकारा, टिम सेइफर्ट (न्यूजीलैंड), लियाम लिविंगस्टोन (इंग्लैंड), मनोज भंडारे, लुंगी निगीदी (दक्षिण अफ्रीका), मोहित राठी।

5. सनराइजर्स हैदराबाद

स्लॉट- 10 (2 विदेशी)

पर्स- 25.5 करोड़ रुपये

रीटेन किए गए खिलाड़ी-

ट्रेविस हेड (ऑस्ट्रेलिया), अभिषेक शर्मा, अनिकेत वर्मा, आर स्मरण, इशान किशन, हाइनरिक क्लासेन (दक्षिण अफ्रीका), नितीश कुमार रेड्डी, हर्ष दुबे, कामिंदु मेंडिस (श्रीलंका), हर्षल पटेल, ब्राइडन कार्स (इंग्लैंड), पैट कमिंस (ऑस्ट्रेलिया), जयदेव उनादकट, ईशान मलिंगा (श्रीलंका), जीशान अंसारी।

रिलीज किए गए खिलाड़ी

मोहम्मद शमी – LSG को ट्रेड आउट, अभिनव मनोहर, अथर्वा तैडे, सचिन बेबी, वियन मुल्डर (दक्षिण अफ्रीका), सिमरजीत सिंह, राहुल चाहर, एडम ज़ंपा (ऑस्ट्रेलिया)।

6. पंजाब किंग्स

स्लॉट- 4 (2 विदेशी)

पर्स- 11.5 करोड़ रुपये

रीटेन किए गए खिलाड़ी-

श्रेयस अय्यर, नेहल वढेरा, विष्णु विनोद, हरनूर पन्नू, पिला अविनाश, प्रभसिमरन सिंह, शशांक सिंह, मार्कस स्टॉइनिस (ऑस्ट्रेलिया), हरप्रीत बरार, मार्को जेनसन (दक्षिण अफ्रीका), अज़मतुल्लाह उमरजाई (अफगानिस्तान), प्रियांश आर्य, मुशीर खान, सुर्यांश शेडगे, मिच ओवेन (ऑस्ट्रेलिया), अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल, विषाक विजयकुमार, यश ठाकुर, जेवियर बार्टलेट (ऑस्ट्रेलिया), लॉकी फर्ग्यूसन (न्यूज़ीलैंड)।

रिलीज किए गए खिलाड़ी-

जोश इंग्लिस (ऑस्ट्रेलिया), एरॉन हार्डी (ऑस्ट्रेलिया), ग्लेन मैक्सवेल (ऑस्ट्रेलिया), कुलदीप सेन, प्रवीण दुबे।

7. दिल्ली कैपिटल्स

पर्स- 21.8 करोड़ रुपये

स्लॉट- 8 (5 विदेशी)

रीटेन किए गए खिलाड़ी-

केएल राहुल, करुण नायर, अभिषेक पोरेल, ट्रिस्टन स्टब्स (दक्षिण अफ्रीका), अक्षर पटेल, समीर रिजवी, आशुतोष शर्मा, विपराज निगम, अजय मंडल, त्रिपुराना विजय, माधव तिवारी, मिचेल स्टार्क (ऑस्ट्रेलिया), टी. नटराजन, मुकेश कुमार, दुश्मंथा चमेरा (श्रीलंका), कुलदीप यादव, नितीश राणा – RR से ट्रेड इन।

रिलीज किए गए खिलाड़ी-

डोनोवन फरेरा (दक्षिण अफ्रीका) – RR को ट्रेड आउट, फाफ डु प्लेसिस (दक्षिण अफ्रीका), जेक फ्रेज़र-मैकगर्क (ऑस्ट्रेलिया), सेदिकुल्लाह अतल (अफगानिस्तान), मनवंत कुमार, मोहित शर्मा, दर्शन नलकंडे।

8. राजस्थान रॉयल्स

स्लॉट- 9 (1 विदेशी)

पर्स- 16.05 करोड़ रुपये

रीटेन किए गए खिलाड़ी

शुभम दुबे, वैभव सूर्यवंशी, लुहान्ड्रे प्रेटोरियस (दक्षिण अफ्रीका), शिमरन हेटमायर (वेस्ट इंडीज), यशस्वी जयसवाल, ध्रुव जुरेल, रियान पराग, युधविर सिंह चारक, जोफ्रा आर्चर (इंग्लैंड), तुषार देशपांडे, फज़लहक फ़ारूकी (अफगानिस्तान), क्वेना माफाका (दक्षिण अफ्रीका), नंद्रे बर्गर (दक्षिण अफ्रीका), रवींद्र जडेजा – CSK से ट्रेड इन, सैम करन (इंग्लैंड) – CSK से ट्रेड इन, डोनोवन फरेरा (दक्षिण अफ्रीका) – DC से ट्रेड इन।

रिलीज किए गए खिलाड़ी

संजू सैमसन – CSK को ट्रेड आउट, नितीश राणा – DC को ट्रेड आउट, कुणाल सिंह राठौड़, महीश थीक्शाना (श्रीलंका), वानिंदु हसरंगा (श्रीलंका), फज़लहक फ़ारूकी (अफगानिस्तान), आकाश माधवाल, कुमार कार्तिकेय, अशोक शर्मा।

9. गुजरात टाइटंस

स्लॉट- 5 (4 विदेशी)

पर्स- 12.9 करोड़ रुपये

रीटेन किए गए खिलाड़ी-

शुभमन गिल, साई सुदर्शन, कुमार कुशाग्र, अनुज रावत, जोस बटलर (इंग्लैंड), निशांत सिंधु, ग्लेन फिलिप्स (न्यूज़ीलैंड), वॉशिंगटन सुंदर, अरशद खान, शाहरुख खान, राहुल तेवतिया, कगिसो रबाडा (दक्षिण अफ्रीका), मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, ईशांत शर्मा, गुरनूर सिंह बरार, राशिद खान (अफगानिस्तान), मानव सुथार, साई किशोर, जयंत यादव।

रिलीज किए गए खिलाड़ी-

शर्फ़ेन रदरफोर्ड (वेस्ट इंडीज) – MI को ट्रेड आउट, महीपाल लोमरोर, करीम जनत (अफगानिस्तान), दासुन शनाका (श्रीलंका), गेराल्ड कोएट्ज़ी (दक्षिण अफ्रीका), कुलवंत खेड़ोलिया।

Chandra Prakash Pandey

लेखक के बारे में

Chandra Prakash Pandey
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय टीवी पत्रकारिता से शुरुआत। न्यूज24, हमार टीवी, श्री न्यूज, फोकस न्यूज और न्यूज वर्ल्ड इंडिया में अलग-अलग भूमिकाओं के बाद 2016 में नवभारत टाइम्स.कॉम के साथ डिजिटल पारी का आगाज। देश, दुनिया, राजनीति, खेल, अदालत, अपराध से जुड़ीं खबरों पर लेखन। एनबीटी में करीब 9 साल की शानदार पारी के बाद मार्च 2025 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा और स्पोर्ट्स डेस्क इंचार्ज। मूल रूप से यूपी के देवरिया के निवासी। सीखने और समझने के सतत क्रम में भरोसा। और पढ़ें
IPL Auction IPL 2026
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |