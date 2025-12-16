Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़IPL Auction 2026 Chennai Super Kings moving from an army of veterans to Gen Z players
IPL Auction 2026: ‘बूढ़ों की फौज’ से ‘GEN Z’ की ओर बढ़ती चेन्नई सुपर किंग्स, बदल गई टीम की तस्वीर

IPL Auction 2026: ‘बूढ़ों की फौज’ से ‘GEN Z’ की ओर बढ़ती चेन्नई सुपर किंग्स, बदल गई टीम की तस्वीर

संक्षेप:

धोनी और संजू सैमसन के रहते कार्तिक को खेलने का मौका मिलेगा या नहीं या क्या वीर को रविंद्र जडेजा के विकल्प के तौर पर तैयार किया जायेगा, यह समय ही बतायेगा। लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स ने भविष्य की ओर देखते हुए फैसला तो लिया है।

Dec 16, 2025 08:55 pm ISTLokesh Khera नई दिल्ली, भाषा
share Share
Follow Us on

प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा उस समय पैदा भी नहीं हुए थे जब महेंद्र सिंह धोनी एक सितारा बन चुके थे। इंडियन प्रीमियर लीग के शुरूआती वर्षों में जब ‘कैप्टन कूल’ कामयाबी की नई दास्तान लिख रहे थे तब ये दोनों क्रिकेटर बच्चे ही थे। 19 बरस के विकेटकीपर बल्लेबाज कार्तिक और 20 वर्ष के बायें हाथ के स्पिन हरफनमौला वीर ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि चेन्नई सुपर किंग्स उन पर 14 करोड़ 20 लाख रूपये खर्च करेगी और वह धोनी के साथ ड्रेसिंग रूम साझा करेंगे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।
ये भी पढ़ें:IPL ऑक्शन में ग्रीन के साथ प्रशांत-कार्तिक ने रचा इतिहास, देखें पूरी लिस्ट

धोनी और संजू सैमसन के रहते कार्तिक को खेलने का मौका मिलेगा या नहीं या क्या वीर को रविंद्र जडेजा के विकल्प के तौर पर तैयार किया जायेगा, यह समय ही बतायेगा। लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स ने भविष्य की ओर देखते हुए फैसला तो लिया है।

हमेशा अनुभव पर जोर देने वाली चेन्नई टीम ने ऐसे युवा खिलाड़ियों पर कम ही निवेश किया है जिन्हें आजमाया नहीं गया हो। लेकिन वह धोनी का दौर था और अगर सूत्रों की माने तो टीम प्रबंधन नये कप्तान रूतुराज गायकवाड़ के अनुसार टीम तैयार कर रहा है।

ये भी पढ़ें:LIVE: CSK ने फिर खोली अपनी तिजोरी, चाहर पर लुटाए करोड़ों की रकम

आईपीएल टीमों को करीब से जानने वालों को पता है कि कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ पंद्रह बरस तक रहे ए आर श्रीकांत ने स्थानीय और वैश्विक प्रतिभाओं को पहचानने में अहम भूमिका निभाई है।

अब वह चेन्नई टीम के प्रतिभा और खिलाड़ी खरीद प्रमुख हैं। उन्होंने अगर कुल जमा सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के 21 मैचों का अनुभव रखने वाले वीर और कार्तिक को चुना है तो दोनों में कुछ तो बात होगी।

CSK Squad IPL 2026 Auction: रुतुराज गायकवाड़ (कप्तान), आयुष म्हात्रे, एम.एस. धोनी, संजू सैमसन (राजस्थान रॉयल्स से ट्रेडेड), डेवाल्ड ब्रेविस, उर्विल पटेल, शिवम दुबे, जेमी ओवरटन, रामकृष्ण घोष, नूर अहमद, खलील अहमद, अंशुल कंबोज, गुरजापनीत सिंह, श्रेयस गोपाल, मुकेश चौधरी, नाथन एलिस, अकील होसेन, प्रशांत वीर, कार्तिक शर्मा, मैथ्यू शॉर्ट, अमन खान, सरफराज खान, मैट हेनरी, राहुल चाहर।

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें 9 साल का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि के अनुरूप 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू करने वाले लोकेश क्रिकेट टुडे से लेकर इंडिया टीवी जैसे संस्थान में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इस दौरान उन्होंने ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, आईपीएल जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह 2022 से हैं। और पढ़ें
Chennai Super Kings IPL Auction IPL 2026
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |