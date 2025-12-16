Cricket Logo
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़IPL Auction 2026 All 10 teams spent a total of 215.45 crore with KKR buying the most No of players
IPL Auction 2026: किस टीम ने खरीदे कौन-कौन से खिलाड़ी? कुल 10 टीमों ने मिलकर खर्च किए 215.45 करोड़

IPL Auction 2026: किस टीम ने खरीदे कौन-कौन से खिलाड़ी? कुल 10 टीमों ने मिलकर खर्च किए 215.45 करोड़

संक्षेप:

आईपीएल 2026 के ऑक्शन में सभी 10 टीमों ने मिलकर 215 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए। केकेआर ने सबसे अधिक 13 खिलाड़ियों को खरीदा, वहीं पंजाब किंग्स ने सबसे कम 4 खिलाड़ियों को स्क्वॉड में शामिल किया।

Dec 16, 2025 10:18 pm ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
आईपीएल 2026 के ऑक्शन खत्म हो चुका है। सभी 10 टीमों ने मिलकर 215.45 करोड़ रुपए खर्च किए। केकेआर ने सबसे अधिक 13 खिलाड़ियों को खरीदा, जिसमें कैमरन ग्रीन के रूप में इस ऑक्शन के सबसे महंगे खिलाड़ी को उन्होंने अपने स्क्वॉड में शामिल किया। वहीं पंजाब किंग्स ने सबसे कम 4 खिलाड़ियों को की खरीददारी की। मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस ने 5-5 प्लेयर्स को अपने खेमे में शामिल किया। चेन्नई सुपर किंग्स युवा खिलाड़ियों पर पैसे बरसाती हुई नजर आई। दो अनकैप्ड खिलाड़ियों पर सीएसके ने 14.2-14.2 करोड़ रुपए खर्च किए। आईए एक नजर डालते हैं किस टीम ने कौन-कौन से खिलाड़ी खरीदे।

दिल्ली कैपिटल्स (8 खिलाड़ी)

डेविड मिलर- दिल्ली कैपिटल्स (2 करोड़), बैन डकेट- दिल्ली कैपिटल्स (2 करोड़), आकिब डार- दिल्ली कैपिटल्स (8.40 करोड़), पथुम निसांका- दिल्ली कैपिटल्स (4 करोड़), लुंगी एनगिडी- दिल्ली कैपिटल्स (2 करोड़), साहिल परख- दिल्ली कैपिटल्स (30 लाख), पृथ्वी शॉ- दिल्ली कैपिटल्स (75 लाख), काइल जैमिसन- दिल्ली कैपिटल्स (2 करोड़)

कोलकाता नाइट राइडर्स (13 खिलाड़ी)

कैमरन ग्रीन- कोलकाता नाइट राइडर्स (25.20 करोड़), फिन एलन- कोलकाता नाइट राइडर्स (2 करोड़), मथीशा पथिराना- कोलकाता नाइट राइडर्स (18 करोड़), तेजस्वी सिंह- कोलकाता नाइट राइडर्स (3 करोड़), कार्तिक त्यागी- कोलकाता नाइट राइडर्स (30 लाख), प्रशांत सोलंकी- कोलकाता नाइट राइडर्स (30 लाख), राहुल त्रिपाठी- कोलकाता नाइट राइडर्स (75 लाख), टीम साइफर्ट- कोलकाता नाइट राइडर्स (1.50 करोड़), मुस्ताफिजुर रहमान- कोलकाता नाइट राइडर्स (9.20 करोड़), सार्थक रंजन- कोलकाता नाइट राइडर्स (30 लाख), दक्ष कामरा- कोलकाता नाइट राइडर्स (30 लाख), रचिन रविंद्र- कोलकाता नाइट राइडर्स (2 करोड़), आकाशदीप- कोलकाता नाइट राइडर्स (1 करोड़)

लखनऊ सुपर जाएंट्स (6 खिलाड़ी)

वानिंदु हसरंगा- लखनऊ सुपर जाएंट्स (2 करोड़), एनरिच नॉर्खिया- लखनऊ सुपर जाएंट्स (2 करोड़), मुकुल चौधरी- लखनऊ सुपर जाएंट्स (2.60 करोड़), नमन तिवारी- लखनऊ सुपर जाएंट्स (1 करोड़), अक्षत रघुवंसी- लखनऊ सुपर जाएंट्स (2.20 करोड़), जोश इंग्लिस- लखनऊ सुपर जाएंट्स (8.60 करोड़)

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (8 खिलाड़ी)

वेंकटेश अय्यर- रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (7 करोड़), जेकब डफी- रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (2 करोड़), सात्विक देसवाल- रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (30 लाख), मंगेश यादव- रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (5.20 करोड़), जॉर्डन कॉक्स- रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (75 लाख), विकी ओस्टवाल- रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (30 लाख), विहान मल्होत्रा- रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (30 लाख), कनिष्क चौहान- रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (30 लाख)

मुंबई इंडियंस (5 खिलाड़ी)

क्विंटन डी कॉक- मुंबई इंडियंस (1 करोड़), दानिश मालेवर- मुंबई इंडियंस (30 लाख), मोहम्मद इजहर- मुंबई इंडियंस (30 लाख), अथर्व अंकोलेकर- मुंबई इंडियंस (30 लाख), मयंक रावत- मुंबई इंडियंस (30 लाख)

राजस्थान रॉयल्स (8 खिलाड़ी)

रवि बिश्नोई- राजस्थान रॉयल्स (7 करोड़), सुशांत मिश्रा- राजस्थान रॉयल्स (90 लाख), विग्नेश पुथुर- राजस्थान रॉयल्स (30 लाख), रवि सिंह- राजस्थान रॉयल्स (30 लाख), अमन राव- राजस्थान रॉयल्स (30 लाख), बृजेश शर्मा- राजस्थान रॉयल्स (30 लाख), एडम मिल्स- राजस्थान रॉयल्स (2.40 करोड़), कुलदीप सेन- राजस्थान रॉयल्स (75 लाख)

चेन्नई सुपर किंग्स (9 खिलाड़ी)

अकील हुसैन- चेन्नई सुपर किंग्स (2 करोड़),प्रशांत वीर- चेन्नई सुपर किंग्स (14.20), कातिंक शर्मा- चेन्नई सुपर किंग्स (14.20 करोड़), मैथ्यू शॉट- चेन्नई सुपर किंग्स (1.50 करोड़), अमन खान- चेन्नई सुपर किंग्स (40 लाख), सरफराज खान- चेन्नई सुपर किंग्स (75 लाख), मैट हेनरी- चेन्नई सुपर किंग्स (2 करोड़), राहुल चाहर- चेन्नई सुपर किंग्स (5.20 करोड़), जैक फोक्स- चेन्नई सुपर किंग्स (75 लाख)

सनराइजर्स हैदराबाद (10 खिलाड़ी)

शिवांग कुमार- सनराइजर्स हैदराबाद (30 लाख), सलिल अरोड़ा- सनराइजर्स हैदराबाद (1.50 करोड़), साकिब हुसैन- सनराइजर्स हैदराबाद (30 लाख), ओंकर तरमाले- सनराइजर्स हैदराबाद (30 लाख), अमित कुमार- सनराइजर्स हैदराबाद (30 लाख), प्रफुल्ल हिंगे- सनराइजर्स हैदराबाद (30 लाख), क्रैंस फुलेत्रा- सनराइजर्स हैदराबाद (30 लाख), लियाम लिविंगस्टन- सनराइजर्स हैदराबाद (13 करोड़), शिवम मावी- सनराइजर्स हैदराबाद (75 लाख), जैक एडवर्ड्स- सनराइजर्स हैदराबाद (3 करोड़)

गुजरात टाइटंस (5 खिलाड़ी)

अशोक शर्मा- गुजरात टाइटंस (90 लाख), जेसन होल्डर- गुजरात टाइटंस (7 करोड़), टॉम बैंटन- गुजरात टाइटंस (2 करोड़), पृथ्वी राज- गुजरात टाइटंस (30 लाख), ल्यूक वुड- गुजरात टाइटंस (75 लाख)

पंजाब किंग्स (4 खिलाड़ी)

कूपर कॉनली- पंजाब किंग्स (3 करोड़), बेन ड्वारशुइस- पंजाब किंग्स (4.40 करोड़), प्रवीण दुबे- पंजाब किंग्स (30 लाख), विशाल निषाद- पंजाब किंग्स (30 लाख)

