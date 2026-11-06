40-40 करोड़ में IPL मेगा ऑक्शन में रिटेन होंगे खिलाड़ी? टीमों के पर्स में 150 Cr देख बढ़ा लालच
IPL 2027 का मिनी ऑक्शन इतना सिरदर्दी भरा आईपीएल की टीमों के लिए नहीं होगा, जितना 2028 का मेगा ऑक्शन होगा। एक साल पहले ही रिपोर्ट आई है कि खिलाड़ियों ने 40-40 करोड़ रुपये की डिमांड रिटेंशन के लिए की है।
IPL 2027 के मिनी ऑक्शन से पहले अभी ट्रेड और रिटेंशन का दौरा जारी है। 17 नवंबर रिटेंशन की आखिरी तारीख आईपीएल के अगले सीजन के लिए है। हालांकि, कुछ खिलाड़ियों ने 2028 के लिए होने वाले मेगा ऑक्शन से पहले टीमों की नींद उड़ा दी है। कई खिलाड़ी ऐसे हैं, जिन्होंने आईपीएल के अगले मेगा ऑक्शन से पहले 40 करोड़ रुपये की डिमांड रिटेंशन के लिए की है। मौजूदा पैमाना आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में ऋषभ पंत के 27 करोड़ और श्रेयस के 26.75 करोड़ रुपये में बिकने की वजह से है।
आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में टीमों का पर्स 120 करोड़ रुपये था, जिसमें से पर्स का करीब एक चौथी हिस्सा लखनऊ सुपर जायंट्स ने ऋषभ पंत पर खर्च कर दिया था। ऐसा ही पंजाब किंग्स ने श्रेयस अय्यर के लिए किया था। अब 2028 के आईपीएल से पहले मेगा ऑक्शन होगा, जिसमें टीमों का पर्स 150 करोड़ तक बढ़ाया जा सकता है। इतनी बड़ी रकम को देखकर खिलाड़ियों की बांछें खिल गई हैं और उन्होंने रिटेंशन की रकम को 40 करोड़ रुपये सेट करने पैमाना बना लिया है।
क्रिकबज की रिपोर्ट में बताया गया है कि कुछ खिलाड़ियों ने टीमों को बोल दिया है कि उन्हें रिटेन करना है तो 40 करोड़ रुपये की कीमत चुकानी होगी। अन्यथा वे मेगा ऑक्शन में जाना जरूरी समझेंगे। वहां उन पर पैसों की बारिश हो सकती है। माना जा रहा है कि अभी से कुछ खिलाड़ियों ने अपनी-अपनी फ्रेंचाइजी को बता दिया है कि वे तभी टीम में बने रहेंगे, जब उन्हें उतनी रकम दी जाएगी। इतना ही नहीं, और भी खिलाड़ी ऐसी डिमांड कर सकते हैं, क्योंकि वे जो मानते हैं कि मेगा ऑक्शन में हिस्सा लेकर उन्हें बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिल सकते हैं।
27 करोड़ देखकर खिलाड़ियों ने की डिमांड?
खिलाड़ियों को लग रहा है कि अगर 120 करोड़ रुपये के पर्स से एक खिलाड़ी को 27 करोड़ दिए जा सकते हैं तो 150 करोड़ रुपये के पर्स से 40 करोड़ भी दिए जा सकते हैं। 40 नहीं तो कम से कम 35 करोड़ रुपये टॉप रिटेंशन को मिलने की संभावना नजर आ रही है। उन फ्रेंचाइजियों को सबसे ज्यादा समस्या होने वाली है, जो अपने मार्की प्लेयर्स को रिटेन करती ही करती हैं। मुंबई इंडियंस का ही उदाहरण लें तो पिछली बार उन्होंने रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या, सूर्यकुमार यादव और तिलक वर्मा को रिटेन किया था।
हालांकि, अगले मेगा ऑक्शन में एकसाथ बड़े खिलाड़ियों को लगभग एक जैसे अमाउंट पर रिटेन करना संभव नहीं होगा। मुंबई ने 18 करोड़ जसप्रीत बुमराह को दिए थे, जबकि सूर्यकुमार यादव और हार्दिक पांड्या को 16.35-16.35 करोड़ रुपये दिए थे। रोहित शर्मा को 16.30 करोड़ में रिटेन किया था और तिलक को 8 करोड़ दिए थे। बीसीसीआई ने स्लैब बनाया था कि टीमें 18 करोड़, 14 करोड़ और 11 करोड़ अपने खिलाड़ियों को दे सकती हैं, लेकिन 5 खिलाड़ियों को रिटेन करने पर उनके पर्स से 75 करोड़ काटे जाएंगे। अगर इससे ज्यादा की रकम में टीमें अपने प्लेयर्स रिटेन करती हैं तो उतनी रकम 120 करोड़ से काटी जाएगी।
आईपीएल 2008 में टीमों का पर्स 20-20 करोड़ था। 2014 में बढ़कर 60 करोड़ हुआ। 2018 में 80 करोड़, 2022 में 90 और 2025 में 120 करोड़ रुपये टीमों के पर्स में गए। अब 2028 में 150 करोड़ का पर्स होने की संभावना है, लेकिन अभी इसकी पुष्टी नहीं हुई है। यहां तक कि मिनी ऑक्शन में इस साल टीमों के पर्स में 130 करोड़ रुपये होंगे तो जाहिर है कि मेगा ऑक्शन में 150 करोड़ तक आंकड़ा पहुंचने की संभावना है। इतना बड़ा पर्स देखकर ही खिलाड़ी 40 करोड़ की डिमांड कर रहे हैं।
हालांकि, ज्यादा से ज्यादा एक खिलाड़ी को ही इतनी बड़ी रकम एक टीम से मिल सकती है और वह भी 40 करोड़ का आंकड़ा अभी के लिए संभव नहीं लग रहा है। संभावना इस बात की है कि 30 से 35 करोड़ तक यह आंकड़ा एक खिलाड़ी के लिए जा सकता है। खासकर उन खिलाड़ियों के लिए जो कप्तानी करते हैं और या फिर उनकी वैल्यू कम से कम इतनी है। उदाहरण के तौर पर अगर जसप्रीत बुमराह ऑक्शन में होंगे तो वह सारे रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। ऐसे में वह अगर 35 से 40 करोड़ की डिमांड करते हैं तो यह गलत भी नहीं होगा।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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