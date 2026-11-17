IPL 2027 Retention LIVE Updates: राजस्थान रॉयल्स में शामिल हुए मोहम्मद शमी
मोहम्मद शमी और एम सिद्धार्थ राजस्थान रॉयल्स के में शामिल होंगे। जबकि सैम करन लखनऊ सुपर जाएंट्स का हिस्सा होंगे।
मोहम्मद शमी (फाइल फोटो)
IPL 2027 Retention LIVE Updates: आईपीएल 2027 का मिनी ऑक्शन जल्द ही होने वाला है। उससे पहले आज, 17 नवंबर, मंगलवार को सभी 10 आईपीएल फ्रेंचाइजी अपने रिलीज और रिटेन खिलाड़ियों का ऐलान करेंगी। यह रिटेन किए गए खिलाड़ियों की लिस्ट देने की आखिरी डेट है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने पहले रिटेंशन लिस्ट 15 नवंबर को जमा करने का फरमान जारी किया था, लेकिन इस तारीख को भारत और न्यूजीलैंड का वनडे मैच होने के कारण रिटेंशन की डेट को दो दिन बढ़ाकर 17 नवंबर कर दिया गया। उसमे पहले महेंद्र सिंह धोनी ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। मोहम्मद शमी और एम सिद्धार्थ को राजस्थान रॉयल्स ने अपनी टीम में शामिल किया और लखनऊ को उसके बदले सैम करण मिले हैं।
रिटेंशन से पहले ही चेन्नई सुपर किंग्स के खेमे से एक बड़ी अपडेट सामने आई है। महेंद्र सिंह धोनी ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। ऐसे में उनके पास चार करोड़ का पर्स खाली होगा। धोनी को सीएसके ने मेंटोर के रूप में नियुक्त किया है।
बता दें कि आईपीएल 2027 के लिए कई हाई-प्रोफाइल प्लेयर्स की डील पहले ही हो चुकी है, इसलिए रिटेंशन डेडलाइन से फ्रेंचाइजी के कॉम्बिनेशन में और बदलाव होन की उम्मीद है। नए सीजन से पहले सबसे बड़े डेवलपमेंट में मुंबई इंडियंस (MI) के कप्तान हार्दिक पांड्या और पंजाब किंग्स (PBKS) के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह के बीच हाई-प्रोफाइल ट्रेड डील दोनों फ्रेंचाइजी ने की। इससे पहले ऋषभ पंत लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) से दिल्ली कैपिटल्स (DC) में गए, जबकि कुलदीप यादव लखनऊ की टीम में शामिल हुए।
रिटेंशन अनाउंसमेंट से यह तय होगा कि मिनी-ऑक्शन में हर फ्रेंचाइजी के पास कितने स्लॉट खाली हैं और उनके ऑक्शन पर्स में कितना पैसा बचा है। टीमें अब ऑक्शन में जाने से पहले अपने स्क्वॉड कॉम्बिनेशन को फाइनल करने की कोशिश करेंगी। उन्हें रिलीज किए गए खिलाड़ियों की वजह से खाली हुई जगहों को भरने का मौका मिलेगा।
आईपीएल के रिटेंशन की घोषणा भारतीय समयानुसार शाम 5 बजे होगी। इसकी लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार पर देखा जा सकता है। अन्यि वेबसाइट पर पढ़ इसे लाइव पढ़ सकते हैं। लाइव अपडेट स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर भी देखने को मिलेगा।
IPL 2027 Retention LIVE Updates: राजस्थान रॉयल्स में शामिल हुए मोहम्मद शमी
मोहम्मद शमी और एम सिद्धार्थ राजस्थान रॉयल्स के में शामिल होंगे। जबकि सैम करन लखनऊ सुपर जाएंट्स का हिस्सा होंगे।
IPL 2027 Retention LIVE Updates: महेंद्र सिंह धोनी हुए IPL से रिटायर
रिटेंशन से पहले ही चेन्नई सुपर किंग्स के खेमे से एक बड़ी अपडेट सामने आई है। महेंद्र सिंह धोनी ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। ऐसे में उनके पास चार करोड़ का पर्स खाली होगा। धोनी को सीएसके ने मेंटोर के रूप में नियुक्त किया है।
IPL 2027 Retention LIVE Updates: पांच बजे आएगी रिटेंशन लिस्ट
आईपीएल के रिटेंशन की घोषणा भारतीय समयानुसार शाम 5 बजे होगी। इसकी लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार पर देखा जा सकता है। अन्यि वेबसाइट पर पढ़ इसे लाइव पढ़ सकते हैं। लाइव अपडेट स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर भी देखने को मिलेगा।
IPL 2027 Retention LIVE Updates: आईपीएल रिटेंशन की लिस्ट आज जारी होगी
IPL 2027 Retention LIVE Updates: आईपीएल 2027 का मिनी ऑक्शन जल्द ही होने वाला है। उससे पहले आज, 17 नवंबर, मंगलवार को सभी 10 आईपीएल फ्रेंचाइजी अपने रिलीज और रिटेन खिलाड़ियों का ऐलान करेंगी। कई बड़े खिलाड़ियों की किस्मत दांव पर होगी।
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