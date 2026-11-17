IPL 2027 Retention LIVE Updates: आईपीएल 2027 का मिनी ऑक्शन जल्द ही होने वाला है। उससे पहले आज, 17 नवंबर, मंगलवार को सभी 10 आईपीएल फ्रेंचाइजी अपने रिलीज और रिटेन खिलाड़ियों का ऐलान करेंगी। यह रिटेन किए गए खिलाड़ियों की लिस्ट देने की आखिरी डेट है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने पहले रिटेंशन लिस्ट 15 नवंबर को जमा करने का फरमान जारी किया था, लेकिन इस तारीख को भारत और न्यूजीलैंड का वनडे मैच होने के कारण रिटेंशन की डेट को दो दिन बढ़ाकर 17 नवंबर कर दिया गया। उसमे पहले महेंद्र सिंह धोनी ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। मोहम्मद शमी और एम सिद्धार्थ को राजस्थान रॉयल्स ने अपनी टीम में शामिल किया और लखनऊ को उसके बदले सैम करण मिले हैं।